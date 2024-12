Confirmé pour OM – LOSC, De Zerbi inspire et les coulisses du vestiaire marseillais… Les 3 Infos OM de ce mardi 24 décembre !

Retrouvez les 3 infos qu’il ne fallait pas manquer ce mardi 24 décembre au sujet de l’Olympique de Marseille.

C’est confirmé pour OM – LOSC

L’Olympique de Marseille a décroché une précieuse victoire face à l’AS Saint-Étienne en 32e de finale de la Coupe de France, confirmant sa grande forme en cette fin d’année 2024. Le tirage face au LOSC en 16e de finale est bien confirmé.

Encore un tirage difficile pour les Marseillais qui recevront en 16es de finale de Coupe de France le LOSC courant janvier après avoir éliminé l’ASSE. La rencontre est confirmée pour la mi janvier comme prévu par l’organisation. Le match se jouera le mardi 14 janvier à 21h10 et sera au Vélodrome.

Le match se jouera le mardi 14 janvier à 21h10.

Faé fan de De Zerbi

Le sélectionneur de la Côte d’Ivoire a exprimé son admiration pour le style de jeu de Roberto De Zerbi, qu’il considère comme une référence pour son approche ambitieuse, axée sur la possession et l’attaque. Ce jeu de transition rapide, avec un fort engagement offensif des latéraux, est au cœur de sa propre philosophie de coaching, qu’il partage avec des entraîneurs comme Guardiola et Klopp, selon Emerse Faé.

Dans un entretien accordé au magazine Onze Mondial, le sélectionneur de la Côte d’Ivoire, Emerse Faé, a partagé ses inspirations en matière de philosophie de jeu, mettant en avant Roberto De Zerbi, l’entraîneur de l’OM, comme l’un de ses modèles actuels. Pour le technicien ivoirien, le coach marseillais incarne l’idéal d’un jeu ambitieux, orienté vers la possession et l’attaque. « De Zerbi a ce truc en plus. Il a un jeu comme j’aime, ambitieux, porté sur la possession, sur l’attaque. L’OM, c’est un jeu où l’on prend des risques, je me retrouve dans sa philosophie, » a déclaré Faé.

De Zerbi a ce truc en plus. Il a un jeu comme j’aime, ambitieux, porté sur la possession, sur l’attaque

🇮🇹🧠 De Zerbi ball pic.twitter.com/pKFnxZBAny — Italian Football TV (@IFTVofficial) December 19, 2024

Il a également cité des figures emblématiques comme Carlo Ancelotti, Jürgen Klopp, et Pep Guardiola, mais c’est avant tout le style de jeu de De Zerbi qui retient son attention. Faé admire la manière dont l’OM prépare ses attaques, en prenant le temps d’organiser le jeu tout en mettant un accent fort sur la zone de finition. Il aime que son équipe prenne des risques et encourage ses latéraux à participer à l’offensive tout en veillant à ce qu’un milieu reste en soutien aux défenseurs. « J’aime bien le jeu porté vers l’avant. J’aime avoir la possession pour bien préparer et épuiser l’adversaire, » a-t-il ajouté, soulignant l’importance de cette philosophie proactive dans son propre travail avec la Côte d’Ivoire.

L’admiration de Faé pour De Zerbi révèle une volonté de mettre en place un football audacieux et offensif, similaire à celui pratiqué à l’OM, avec une attention particulière à la gestion du jeu et à la maîtrise du tempo.

Hojbjerg et Kondogbia en motivateurs !

Avant leur large victoire 4-0 contre l’ASSE en 32e de finale de Coupe de France, les leaders du vestiaire de l’Olympique de Marseille, Pierre-Emile Hojbjerg et Geoffrey Kondogbia, ont exprimé leur détermination et leur volonté de tout donner sur le terrain pour ne laisser aucune place à l’incertitude.

Dans des images publiées par le média officiel de l’OM, le milieu de terrain danois, Hojbjerg, a été catégorique quant à l’importance de l’attitude de son équipe : « 99% non ! 100% ! C’est comme ça qu’on passe, 100% !! » Cette déclaration a mis en lumière sa philosophie de jeu : une intensité maximale et un engagement sans compromis. Hojbjerg, qui avait déjà montré son leadership sur le terrain, a insisté sur l’importance de ne rien laisser au hasard, soulignant que l’OM devait se présenter avec une mentalité gagnante, sans aucune réserve.

« 𝟗𝟎 𝐦𝐢𝐧𝐮𝐭𝐞𝐬 𝐚̀ 𝟏𝟎𝟎% » 🧠

Nos Olympiens dans leur match avant le coup d’envoi ! 🎯 🎥 l’inside complet de la préparation d’#ASSEOM est disponible pour les Membres du Peuple Bleu&Blanc 👉 https://t.co/YXltt9rkeF pic.twitter.com/ltzfZBKWs8 — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) December 23, 2024



De son côté, Geoffrey Kondogbia a également renforcé l’importance de l’engagement collectif, en particulier dans une compétition comme la Coupe de France, où la motivation et l’ambition sont essentielles. « C’est pas le même match, là c’est un match de coupe. Il y a eu changement d’entraîneur, ils vont venir avec des intentions. On doit avoir minimum les mêmes, minimum. Et on fait preuve d’ambition dès le départ. Tous ensemble de la première à la dernière minute. Allez les gars ! Allez !! » Kondogbia a souligné la nécessité de respecter l’adversaire tout en affichant une forte détermination dès le coup d’envoi, avec l’objectif d’imposer leur rythme tout au long du match.

L’OM s’est imposé avec autorité contre les Verts. La victoire 4-0 témoigne de la solidité et de la cohésion de l’équipe, qui semble plus que prête à relever les défis à venir sous la direction de Roberto De Zerbi. Hojbjerg et Kondogbia se sont affirmés comme deux leaders importants de l’effectif…