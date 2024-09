Cornelius, les absents côté marseillais et mauvaise nouvelle pour les supporters… Les 3 infos OM de ce jeudi 19 septembre 2024 !

Comme chaque jour, retrouvez les 3 informations importantes concernant l’Olympique de Marseille. Ce jeudi 19 septembre 2024, nous évoquons le carton rouge de Cornelius, l’Olympico de ce week-end et l’arrêté ministériel de Gérald Darmanin !

1 – OM : pas de surprise du côté de la Commission de Discipline !

Après le désaccord entre l’Olympique de Marseille et Benoît Millot concernant l’exclusion de Derek Cornelius, la Commission de Discipline de la LFP a tranché. La décision arbitrale a été validée, le défenseur central ne jouera pas le match contre l’Olympique Lyonnais.

Malgré sa victoire contre l’OGC Nice (2-0) le week-end dernier, l’OM garde de cette rencontre un goût amer. La fin du match a été marquée par l’expulsion de Derek Cornelius. Le club phocéen n’a pas compris cette décision et a tenté de faire annuler le second carton jaune de l’international canadien.

Le carton rouge de Cornelius confirmé !

L’Olympique de Marseille s’est imposé face à l’OGC Nice (2-0) samedi dernier. Après l’euphorie engendrée par le but de Neal Maupay (40e) et celui de Luis Henrique (53e), c’est l’incompréhension qui a envahi la pelouse du Vélodrome. Derek Cornelius a reçu un carton jaune pour « gain de temps volontaire ». Le défenseur central, ayant déjà reçu un premier carton jaune après une faute commise sur Mohamed-Ali Cho, a donc été contraint de quitter le terrain (74e). L’OM a terminé le match en sous-effectif mais a tout de même triomphé.

Après le match, Cornelius a tenté de s’expliquer avec l’arbitre de la rencontre : Benoît Millot. Ce dernier n’a rien voulu entendre et a maintenu son jugement.

Une contestation vaine

L’Olympique de Marseille a sollicité l’annulation du second carton jaune de Derek Cornelius, hier, devant la Commission de Discipline de la LFP. Selon les informations de La Provence, la décision de Benoît Millot a été confirmée et maintenue. L’international canadien conserve donc son carton rouge et il sera suspendu pour le déplacement à Lyon, dimanche prochain.

2 – OM : déjà au moins 3 absents face à Lyon !

L’OM va devoir monter en puissance, car après sa victoire 2-0 face à Nice les hommes de De Zerbi se déplacent à Lyon dimanche. Le technicien italien devra faire sans au moins 3 éléments importants pour ce match.

Déjà, la recrue surprise Adrien Rabiot ne sera pas prêt pour cette rencontre, comme il l’a expliqué hier en conférence de presse. « Pourquoi venir ici ? Parce qu’en discutant beaucoup avec (Mehdi) Benatia, le coach et le président, ils m’ont exposé le projet ambitieux de l’OM. J’ai adhéré tout de suite. (Roberto) De Zerbi a une certaine cote, on sait ce qu’il est capable de faire. Cela semble un beau challenge de pouvoir venir ici, avec une équipe jeune et de qualité. Je veux remplir les objectifs du club et les miens. Je me suis entretenu, mais je ne suis pas au top. Il y a des choses à mettre en place, au niveau tactique. Je me sens bien, ça sera un peu court pour ce week-end, mais j’espère être rapidement à disposition ».

Rabiot pas encore prêt

Autre absent, le défenseur Derek Cornelius sera lui suspendu. En effet, la commission de discipline a tenu sa réunion mercredi et a notamment confirmé la sanction, le Canadien a été suspendu pour le match face à Lyon. Malgré un deuxième carton jaune vraiment sévère, il ne pourra pas jouer le prochain match. Il faut aussi rajouter les blessés, Quentin Merlin est lui blessé à la cuisse et sera absent plusieurs semaines. Wahi, Carboni et Balerdi devraient eux être de retour…

3 – OL – OM : mauvaise nouvelle pour les supporters marseillais !

L’Olympico c’est déjà la semaine prochaine mais le match se fera sans supporters marseillais. La rencontre est classée 4 sur 5 par la DNLH, et tout supporters de Marseille est interdit d’accès aux alentours du stade.

C’est le choc de la 5ème journée de Ligue 1, l’Olympique Lyonnais et l’Olympique de Marseille se rencontreront au Groupama Stadium la semaine prochaine. Un match qui se déroulera sans les supporters marseillais. Selon Foot Mercato, la préfecture du Rhône a publié un arrêté ce dimanche soir interdisant l’accès au centre de Lyon ainsi qu’ «au Groupama Stadium et ses abords» à toute personne qui serait identifiable comme un supporter de l’Olympique de Marseille. La rencontre est classée 4sur 5 par les services de la Division nationale de la lutte contre l’hooliganisme.

Interdit de circuler autour du stade également !

«La circulation et le stationnement sur la voie publique sont interdits, le dimanche 22 septembre 2024 de 8h00 à 24h00, à toute personne se prévalant de la qualité de supporter de l’Olympique de Marseille, ou se comportant comme tel, c’est-à-dire portant notamment une écharpe, un insigne, un vêtement, un drapeau aux couleurs de ce club, dans le secteur du centre-ville de Lyon», souligne l’arrêté préfectoral, qui ajoute qu’il est «interdit d’accéder au Groupama Stadium de Décines Charpieu et à ses abords le dimanche 22 septembre 2024 de 8h00 à 24h00 à toute personne se prévalant de la qualité de supporter de l’Olympique de Marseille dans le périmètre situé sur les communes de Décines et Meyzieu».

