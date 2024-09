Cornelius, officiel pour Rabiot… Les 3 infos OM de ce mardi 17 septembre 2024 !

Comme chaque jour, retrouvez les 3 informations importantes concernant l’Olympique de Marseille. Ce mardi 17 septembre 2024, nous évoquons le carton rouge de Cornelius et la visite médicale et la signature de Rabiot à l’OM !

L’Olympique de Marseille est en désaccord total avec la décision arbitrale de Benoît Millot. Le club sollicitera la Commission de Discipline de la LFP, demain, pour annuler le second carton jaune reçu par Derek Cornelius face au Gym.

Malgré sa victoire contre l’OGC Nice (2-0) le week-end dernier, l’OM garde de cette rencontre un goût amer. La fin du match a été marquée par l’expulsion de Derek Cornelius. Le club phocéen ne comprend pas cette décision de Benoît Millot.

L’Olympique de Marseille s’est imposé face à l’OGC Nice (2-0) samedi dernier. Après l’euphorie engendrée par le but de Neal Maupay (40e) et celui de Luis Henrique (53e), c’est l’incompréhension qui a envahi la pelouse du Vélodrome. Derek Cornelius a reçu un carton jaune pour « gain de temps volontaire ». Le défenseur central, ayant déjà reçu un premier carton jaune après une faute commise sur Mohamed-Ali Cho, a donc été contraint de quitter le terrain (74e). L’OM a terminé le match en sous-effectif mais a tout de même triomphé.

Après le match, Cornelius a tenté de s’expliquer avec l’arbitre de la rencontre : Benoît Millot. Ce dernier n’a rien voulu entendre et a maintenu son jugement.

Selon les informations de RMC Sport, l’Olympique de Marseille serait en désaccord avec l’arbitre du match OM-Nice. Les olympiens ne comprennent pas que le second carton jaune de Derek Cornelius ait été maintenu dans le rapport de Benoît Millot. Le club sollicitera la Commission de Discipline de la LFP, demain, pour faire annuler cette sanction considérée comme injuste.

Adrien Rabiot est arrivé à Marseille hier soir, le milieu est en train de passer sa visite médicale. Dans la foulée il a signé un contrat de 2 ans avec l’OM !

Arrivé hier soir à Marignane, accueilli par près de 500 supporters marseillais. Adrien Rabiot a posé pied à terre à Marseille pour s’y engager librement. Mais avant de porter les couleurs olympiennes et de pouvoir crier aller l’OM en vidéo de présentation. L’ancien milieu de la juve va devoir passer par la case visite médicale qui se déroule actuellement selon Foot Mercato. En cas de réussite le joueur de 29 ans va signer u contrat de 2 ans avec l’Olympique de Marseille.

