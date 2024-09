Rabiot, le 11 type de L’Équipe et l’Olympico… Les 3 infos OM de ce lundi 16 septembre 2024 !

Comme chaque jour, retrouvez les 3 informations importantes concernant l’Olympique de Marseille. Ce lundi 16 septembre 2024, nous évoquons le dossier Adrien Rabiot, le 11 type de L’Équipe après cette quatrième journée de Ligue 1 et le match OL – OM de la semaine prochaine !

1 – Mercato OM : où en est physiquement Adrien Rabiot ?

Adrien Rabiot va s’engager avec l’OM sous réserve du résultat de sa visite médicale. Malgré aucun entraînement collectif pendant l’été, l’ancien milieu de la Juventus s’est entraîné avec un préparateur physique pour garder la forme.

Comme révélé par Fabrizio Romano, le milieu de terrain de l’équipe de France Adrien Rabiot va s’engager avec l’OM. Le club phocéen vient de l’annoncer via un communiqué : « L’Olympique de Marseille annonce avoir trouvé un accord de principe avec Adrien Rabiot pour la venue au club du milieu international français. Le joueur s’engagera avec l’OM sous réserve du résultat de la visite médicale. »

La question est de savoir si après un été sans prépa physique, l’ancien milieu de la Juventus est toujours en jambes. Selon l’Equipe oui, « le milieu de terrain s’est accordé quelques jours de vacances, notamment à Ibiza, avant de reprendre une préparation physique dans l’optique de rejoindre un nouveau club sans prendre trop de retard. Fin août, le Français était encore en Espagne où il a alterné entre repos et séances avec un préparateur physique. Toujours très discret, l’ancien Turinois n’a jamais pris la parole pour expliquer son choix de quitter la Juventus ou d’attendre aussi longtemps avant de retrouver un projet intéressant. »

Rabiot a alterné entre repos et séances avec un préparateur physique

Attendu à l’OM avec qui il a un accord de principe, Adrien Rabiot – après l’Euro et quelques jours de vacances – s’est entretenu individuellement ces dernières semaines. https://t.co/1qZkQdb9fm pic.twitter.com/gqn67jZKGt — L’ÉQUIPE (@lequipe) September 15, 2024

2 – Ligue 1 / J4 : Trois joueurs de l’OM dans le 11 type de L’Équipe !

Les nouvelles recrues marseillaises sont sur le devant de la scène. Trois d’entre elles ont été sélectionnées dans le 11 de départ du journal L’Équipe, après cette quatrième journée de Ligue 1 : le gardien, un milieu de terrain et un attaquant !

L’Olympique de Marseille a remporté son premier match à domicile, samedi denier, face à l’OGC Nice (2-0). Le club phocéen conserve donc sa deuxième place du championnat, derrière le Paris Saint-Germain. La performances des hommes de Roberto De Zerbi a été remarquée puisque trois d’entre eux ont leur place dans l’effectif type composé par L’Équipe.

Le 11 de L’Équipe

L’équipe type de la 4e journée de Ligue 1 :

Auteur d’une performance de haut niveau ce week-end, Ousmane Dembélé a pris la tête du classement des joueurs de champ. En l’absence de Kylian Mbappé en Ligue 1, il peut postuler à la couronne.https://t.co/ljTyLcZIWY pic.twitter.com/iK6OgQypNv — L’ÉQUIPE (@lequipe) September 16, 2024

Trois marseillais !

Chaque semaine, L’Équipe compose son 11 de départ avec les joueurs les plus performants du championnat. Trois joueurs de l’Olympique de Marseille ont été retenus dans cette formation idéale proposée par le quotidien, après la quatrième journée de Ligue 1. Le premier n’est autre que Gerónimo Rulli, le gardien de but qui a rejoint l’OM en provenance de l’Ajax Amsterdam, le 11 août dernier. Il a été exemplaire face à Nice : quatre arrêts et aucun but encaissé. Le deuxième joueur de cet effectif est Pierre-Emile Højbjerg. Le nouveau capitaine de la sélection danoise et de l’Olympique de Marseille (en l’absence de Leonardo Balerdi) a enchaîné les récupérations au milieu de terrain. Enfin, c’est Neal Maupay qui vient compléter ce trio. Le natif de Versailles a marqué un but de la tête (sur un centre de Luis Henrique), contre son club formateur. Il s’agissait de la première titularisation sous les couleurs marseillaises, une belle entrée en matière.

3 – OL – OM : mauvaise nouvelle pour les supporters marseillais !

L’Olympico c’est déjà la semaine prochaine mais le match se fera sans supporters marseillais. La rencontre est classée 4 sur 5 par la DNLH, et tout supporters de Marseille est interdit d’accès aux alentours du stade.

C’est le choc de la 5ème journée de Ligue 1, l’Olympique Lyonnais et l’Olympique de Marseille se rencontreront au Groupama Stadium la semaine prochaine. Un match qui se déroulera sans les supporters marseillais. Selon Foot Mercato, la préfecture du Rhône a publié un arrêté ce dimanche soir interdisant l’accès au centre de Lyon ainsi qu’ «au Groupama Stadium et ses abords» à toute personne qui serait identifiable comme un supporter de l’Olympique de Marseille. La rencontre est classée 4sur 5 par les services de la Division nationale de la lutte contre l’hooliganisme.

OL – OM : les supporters marseillais privés de déplacement après un arrêté préfectoralhttps://t.co/OP1f14ZU3O — Foot Mercato (@footmercato) September 15, 2024

Interdit de circuler autour du stade également !

«La circulation et le stationnement sur la voie publique sont interdits, le dimanche 22 septembre 2024 de 8h00 à 24h00, à toute personne se prévalant de la qualité de supporter de l’Olympique de Marseille, ou se comportant comme tel, c’est-à-dire portant notamment une écharpe, un insigne, un vêtement, un drapeau aux couleurs de ce club, dans le secteur du centre-ville de Lyon», souligne l’arrêté préfectoral, qui ajoute qu’il est «interdit d’accéder au Groupama Stadium de Décines Charpieu et à ses abords le dimanche 22 septembre 2024 de 8h00 à 24h00 à toute personne se prévalant de la qualité de supporter de l’Olympique de Marseille dans le périmètre situé sur les communes de Décines et Meyzieu».

