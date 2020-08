Courbis milite pour un duo Benedetto – Mitroglou, ce qui coince pour un départ de Thauvin, une piste à enterrer en défense… Les 3 infos OM de ce jour !

Comme tous les soirs, FCM vous propose les 3 infos OM qui ont fait l’actualité. Au menu ce jeudi : Courbis milite pour un duo Benedetto – Mitroglou, ce qui coince pour un départ de Thauvin, une piste à enterrer en défense…

OM : Courbis veut voir Mitroglou et Benedetto associés !

Rolland Courbis n’enterre pas immédiatement Konstantinos Mitroglou à l’OM. Il l’a fait savoir dans le podcast consacré à l’OM produit par RMC Sport.

Pour Courbis, puisqu’il est dans l’effectif il faut se servir de l’attaquant grec ! Certes ses débuts sous le maillot olympien n’ont pas convaincu dans la cité phocéenne, mais sa présence dans le groupe, la saison prochaine, peut potentiellement apporter un plus au collectif. L’ex-coach de l’OM évoque même une association avec Dario Benedetto aux avants postes.

« Associons Mitroglou avec Benedetto »

« Un Mitroglou, qui est évidemment très moyen, qui a un look un petit peu bizarre, avec sa barbe de un mètre… donc si tu veux… c’est vrai quand tu le regardes déguisé en footballeur, j’appelle ça déguisé, tu te dis qu’est ce que c’est ? Mais les buts qu’il a pu marquer dans sa carrière, c’est pas son voisin qui les a mis. Donc si tu as une association à faire, et que tu as une chance que ça puisse marcher, au moins pendant 30 minutes, associons Mitroglou avec Benedetto. J’ai déjà vu des surprises plus énormes. »

Rolland Courbis – Source : Podacst RMC

LA STAT :

Mitroglou sort d’une saison compliquée avec le PSV Eindhoven. Le grec a pris part à seulement 18 rencontres, pour trois buts.

Mercato OM : Ce qui coince pour le départ de Florian Thauvin…

Annoncé dans le viseur de l’Atalanta, Florian Thauvin serait trop cher pour le club italien… Son salaire imposant serait un trop grand frein pour les finances du futur adversaire du PSG en Ligue des Champions.

Florian Thauvin n’a joué que 30 minutes la saison dernière avec l’Olympique de Marseille. Sa blessure et son opération l’ont éloigné des terrains, laissant le poste d’ailier droit vacant pour André Villas-Boas qui a dû bricoler.

LE SALAIRE DE THAUVIN, UN PROBLEME POUR L’ATALANTA?

Malgré son faible temps de jeu, sa côte ne semble pas avoir bougé en Europe. Quelques clubs européens et notamment italiens suivraient la situation de l’international français. Ce mercredi, la presse italienne expliquait que Thauvin était dans les petits papiers de l’Atalanta pour la saison prochaine.

TuttoMercatoWeb affirme cependant que le salaire imposant de Flotov serait un frein pour les dirigeants lombards. En effet, l’attaquant marseillais touche près de 4 millions d’euros par an et l’Atalanta aurait fixé un salary cap à 2 millions d’euros. Selon le média italien, un accord pourrait être trouvé autour de 2,5 millions d’euros plus différents bonus… Difficile toutefois d’imaginer que le champion du monde puisse accepter de quitter l’OM pour un salaire moins élevé.

Mercato OM : Une piste à définitivement enterrer !

Marcos Rojo a été proposé à l’Olympique de Marseille lors de ce mercato. Il y a cependant très peu de chances (et de moins en moins au fil des heures) pour que l’international argentin rejoigne le sud de la France…

La première raison étant la signature de Leonardo Balerdi (en prêt avec option d’achat) à ce poste. Un profil qu’a validé André Villas-Boas alors que selon Foot Mercato, le Portugais n’était pas emballé par la piste Rojo.

Enfin, le joueur qui appartient toujours à Manchester United a publiquement fait savoir qu’il souhaitait continuer à Estudiantes où il est actuellement prêté…

Mon souhait est de rester à Estudiantes

« De plus, mon souhait est de rester à Estudiantes. J’ai joué un match puis me suis blessé et est arrivé tout le reste (Covid-19, confinement, etc.). Je n’ai pas pu profiter des supporters. C’est pour cela que je vais voir s’il est possible en septembre de prolonger le prêt et continuer quelques mois de plus ici. Ça ne sera pas facile mais le prêt actuel ne l’était pas non plus. Mais on peut y arriver. Autrement, je m’adapterais. Je veux jouer à Estudiantes et suis très motivé à l’idée de jouer dans le nouveau stade ! »

Marcos Rojo – Source : Infobae