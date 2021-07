Déficit record pour l’OM, c’est bouclé pour Luan Peres, Longoria tente un coup double… les 3 infos mercato OM de ce mercredi !

Comme tous les soirs, nous vous proposons les trois actualités majeures de la journée… Voici les 3 infos OM du mercredi 7 juillet !

Les finances de l’Olympique de Marseille ont pris du plomb dans l’aile la saison passée. Déjà pas au top, la crise de Covid-19 a fortement empiré la situation…

On le sait depuis plusieurs mois, l‘Olympique de Marseille est en difficulté financière. D’après le bilan publié par la DNCG, l’OM accuse un déficit comptable de 97,843 millions d’euros net pour la saison 2019-20, un record depuis le rachat de Franck McCourt. Lors de l’exercice 2018-19, il était de 91, 418 millions d’euros, et de 78, 584 en 2017-2018. Un résultat lié à la gestion de Jacques-Henri Eyraud, mais aussi à la crise sanitaire qui a touché le monde entier. Seul le PSG fait pire en France, avec 124,204 millions d’euro de pertes.

Les finances du club devraient aller un peu mieux dans les semaines. À en croire les informations de Foot Mercato, Frank McCourt a remis la main au portefeuille pour soulager les finances de l’OM. Le média révèle que le propriétaire américain devrait réinjecter une somme comprise entre 40 et 55M€. Après avoir enregistré des pertes significatives à cause des droits TV et du manque de recettes lié à la billetterie, ce chèque devrait faire du bien aux finances olympiennes.

Frank McCourt l’avait affirmé lors de son retour à Marseille. Il souhaite s’inscrire à l’OM dans la durée et compte faire de nombreux efforts pour améliorer la situation du club dans les mois à venir.

« Le club n’a jamais été à vendre, il ne l’est pas aujourd’hui et il ne le sera pas demain. Je ne veux pas qu’il y ait le moindre malentendu sur ce point. Ce club sera accompagné par mes enfants et mes petits-enfants après moi. C’est un projet générationnel. C’est un club de football fantastique, avec beaucoup de passion. Nous l’avons d’ailleurs senti récemment. Elles sont parvenues jusqu’à moi. C’est la raison pour laquelle je les démens formellement. J’aimerais trouver le moyen d’empêcher les gens de continuer à les propager. Je serai toujours transparent à ce sujet, je ne mens pas, je n’ai jamais voulu vendre l’OM. L’OM n’est pas à vendre. Je pense que c’est à Pablo de me présenter un budget (sourire). Ce qui est sûr, c’est que vous me verrez plus souvent. Avec le Covid, je n’avais pas pu venir ces derniers mois. J’espère que la crise sanitaire sera bientôt derrière nous et que je pourrai vite revenir ressentir cette passion et vibrer à Marseille. » Frank McCourt – Source : La Provence (02/03/2021)

Après Konrad, De la Fuente, Under, Balerdi, Guendouzi, la 6e recrue va être Pau Lopez. Le gardien espagnol de la Roma est à Marseille et devrait être officialisé dans les prochaines heures. Un 7e larron va aussi débarquer, Luan Peres…

L’OM devrait voir partir Duje Caleta Car et a déjà perdu Hiroki Sakai. Si Léo Balerdi a été définitivement transféré, Lucas Perrin pourrait lui changer d’air. Alors que le nom de David Luiz a longtemps été évoqué, Pablo Longoria aurait finalement opté pour un autre brésilien, plus jeune et gaucher, Luan Peres. Le joueur de 26 ans connait bien Sampaoli pour avoir joué sous ses ordres plusieurs mois à Santos. Si son passage en Belgique a été un échec, ce dernier, comme Gerson s’est bien relancé au Brésil. Selon Mohamed Bouhafsi, le dossier est bouclé pour 4,5M€. Santos est en difficulté financière et va donc laisser filer son défenseur à Marseille.

« C’est bouclé pour Luan Peres à l’OM ! Accord trouvé entre Santos et l’OM pour un transfert de 4,5M€ bonus compris. Le défenseur de 26 ans est attendu dans les prochains jours à Marseille pour passer la visite médicale. » Mohamed Bouhafsi – source : Twitter (06/07/2021)

« Il n’a fait que passer à Brugge… Il était considéré comme un grand espoir sud américain mais il n’a jamais vraiment percé. Il a eu des soucis d’adaptation. J’avais presque oublié qu’il était passé par la Belgique ! C’est pour ça qu’il est reparti au Brésil. Il a dû rester 6 mois à Brugge. Ça n’allait vraiment pas. A vrai dire, je ne me souviens pas vraiment l’avoir vu jouer sur le terrain. Il a peut-être progressé en retournant au Brésil. » Florian Holsbeek – Source : Footballclubdemarseille.fr (28/06/21)

Pablo Longoria est intenable sur ce marché des transferts. Alors que déjà cinq joueurs se sont engagés avec l’OM, le mercato est encore loin d’être terminé. Il se pourrait que le président olympien tente deux jeunes éléments de Velez.

La piste Thiago Almada ne serait pas enterrée pour les dirigeants de l’Olympique de Marseille. En effet, d’après le journaliste Pedro Almeida, l’OM serait encore en négociation avec Velez pour s’attacher les services du jeune joueur. Le club argentin souhaite le vendre, mais aimerait le conserver jusqu’en janvier.

Toujours selon le journaliste, Luca Orellano devrait arriver à l’Olympique de Marseille, contre une somme de 10 millions d’euros. Ailier de 21 ans qui évolue à Vélez tout comme Almada, serait beaucoup moins onéreux que son compatriote, transfermarkt évalue sa marchande à 2,5 millions d’euros. Auteur de 17 rencontres cette saison, il a marqué trois buts et délivré une passe décisive.

🚨 Thiago #Almada Update

Pablo #Longoria wants Thiago #Almada right now, #Velez says it sells but wants a player until January. Deal in stand-by. ⏳🔵 #OM

Luca #Orellano is to close! 10M€ on the table. 🇦🇷 #transfers #OM

— Pedro Almeida (@pedrogva6) July 7, 2021