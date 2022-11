Départ acté de Gerson, son remplaçant déjà trouvé? Un jeune crack du Sporting pisté… Les infos et rumeurs mercato OM de la semaine !

Comme chaque week-end, FCM vous propose les infos et rumeurs mercato OM de la semaine ! Au programme ce week-end : Départ acté de Gerson, son remplaçant déjà trouvé? Un jeune crack du Sporting pisté…

Mercato OM : Gerson est déjà de retour au Brésil !

Comme annoncé par plusieurs médias ces derniers jours, Gerson est bien de retour au Brésil. Il a été aperçu à l’aéroport dans la nuit de samedi à dimanche !

L’Olympique de Marseille se déplace à Monaco ce dimanche. Comme expliqué par Igor Tudor en conférence de presse, Gerson ne fera pas partie de ce déplacement pour la dernière journée de Ligue 1 avant la trêve liée à la Coupe du Monde au Qatar.

« Je crois que le départ de Gerson est une intention, c’est vrai, mais ça n’a pas de sens d’en parler tant que ce n’est pas officiel. Il ne fait pas partie du groupe pour ce week-end » Igor Tudor – Source : Conférence de presse (10/11/22)

Gerson aperçu à l’aéroport

Si le départ du Brésilien est acté selon plusieurs médias, il l’est encore plus depuis qu’il a été aperçu au Brésil ! En effet, d’après une vidéo postée durant la nuit de ce samedi à dimanche, le milieu de terrain a été vu dans un aéroport. Son nom a été récemment lié à un retour à Flamengo, son club avant qu’il ne rejoigne l’Olympique de Marseille.

C’est incompréhensible. On va aller voir ailleurs. C’est inévitable. — Marcao (père et agent de Gerson)

« C’est une situation très problématique. Comment un joueur qui est en pleine possession de ses moyens peut-il être laissé de côté du jour au lendemain, sans aucune chance de montrer son football ? C’est incompréhensible. On est vraiment tristes car cet entraîneur (Igor Tudor) nous empêche de rêver à une place dans le groupe pour la Coupe du monde avec le Brésil. Il reste si peu de temps pour se montrer (avant l’annonce de la liste, le 7 novembre)… (…) On va aller voir ailleurs. C’est inévitable. On va s’organiser pour partir dès le prochain mercato. Si Gerson n’est plus important pour l’OM, alors on trouvera un club qui saura le valoriser. Plusieurs se sont déjà manifestés. On n’a eu aucune explication de la part du coach. C’est pour ça que je vais parler à Pablo (Longoria) aujourd’hui (lundi) pour savoir ce qu’il se passe. Physiquement, Gerson est en pleine forme mais il est triste et énervé. Et moi aussi ! »Marcao – Source : l’Equipe

Mercato : L’OM se positionne sur un jeune crack du Sporting qui a joué la Youth League !

L’Olympique de Marseille aurait coché le nom d’une jeune attaquant du Sporting qui a joué la Youth League face aux Marseillais au poste d’ailier gauche !

Lors de cette saison, l’OM a joué la Ligue des Champions mais aussi la Youth League face au même groupe que pour les A. Les jeunes marseillais ont donc affronté le Sporting, Tottenham et Francfort. Les résultats ont été plus catastrophiques dans cette compétition.

Cabral libre en juin?

En revanche, la direction de l’OM en a profité pour observer quelques jeunes joueurs. Le club aurait apprécié le profil de l’ailier gauche Diogo Cabral. Sa situation contractuelle est avantageuse pour les clubs qui souhaitent le récupérer puisqu’il devrait quitter le club portugais.

L’attaquant de 19 ans n’a pas trouvé d’accord le Sporting et devrait être libre en fin de saison. D’après le média Record Portugal, Francfort et l’OM ont déjà pris contact avec celui qui a marqué un but et délivré deux passes décisives en Youth League cette saison.

🚨 Diogo Cabral devrait quitter le Sporting libre en fin de saison, faute d’accord pour une prolongation de contrat ! • Les dirigeants de l’Eintracht Francfort et de l’#OM, deux adversaires du joueur en Youth League, ont déjà sondé l’attaquant.

[@Record_Portugal] #SportingCP pic.twitter.com/tzcWCBrGkh — 𝐒𝐩𝐨𝐫𝐭𝐢𝐧𝐠 𝐂𝐏 𝐅𝐫𝐚𝐧𝐜𝐞 🇫🇷 (@FR_SportingCP) November 9, 2022

Je considère toujours ce mercato d’hiver comme un marché d’opportunité ou de réparation — Longoria

Ce mardi, Foot Mercato a posé des questions à Pablo Longoria sur cette période hivernale. Le président de l’Olympique de Marseille a détaillé le plan qu’il comptait mettre en place pour cette fenêtre de transfert.

A LIRE AUSSI : Mercato : Longoria ne lâche pas cet attaquant à 25M€ !

« C’est un mercato très particulier. Comme c’est particulier d’avoir une Coupe du Monde en novembre. La Coupe du Monde est un évènement majeur. Chaque fois qu’il y a un évènement majeur dans le football, il y a des mouvements de joueurs qui ont performé dans ce même évènement. Pour moi, c’est particulier. C’est entre un mercato de réparation et un mercato de grands joueurs, que les grands clubs vont se voir obligés d’acheter après cet évènement majeur. Ces mouvements de grands clubs vont provoquer un mercato en cascade pour les autres clubs. Cela va être lié en partie aux performances des joueurs de mi-niveau qui ont pris un grand niveau lors de la Coupe du Monde. Je crois qu’il va y avoir des mouvements pour ce type de joueurs. Après, il y aura un mercato en cascade. Je considère toujours ce mercato d’hiver comme un marché d’opportunité ou de réparation. Bien analyser à mi-novembre quels sont les postes que tu dois renforcer, qu’est-ce que le marché peut t’offrir, qui sont les joueurs qui sont les plus performants et les moins performants à l’intérieur de ton effectif ? Même s’il y avait eu qualification en Ligue des Champions, je ne crois pas qu’on aurait dû changer les effectifs. Je ne crois pas au changement d’effectif à mi-saison. Tu peux améliorer, réparer. C’est un marché de réparation. Tu peux trouver quelques bonnes opportunités, mais pas changer l’âme dans une équipe. Cela se construit pendant la présaison. Pour nous, ça va se construire aussi pendant la préparation qu’on va faire en novembre-décembre. Sinon, tu vas à l’encontre du football. Est-ce qu’on aurait eu plus de possibilités économiques ? Oui, bien sûr. Mais c’est aussi vrai qu’on veut arriver à l’équilibre, ou le plus proche possible, en fonction du fait qu’on considère qu’on a un bon effectif, qu’on a pris la décision stratégique de garder nos meilleurs joueurs parce qu’on voulait plutôt apporter de l’argent via les résultats sportifs que par la vente de joueurs. » Pablo Longoria – Source : Foot Mercato (08/11/22)

La première partie de l’interview de Pablo Longoria : « Bamba Dieng ? Humainement, ce n’était facile pour personne ». https://t.co/mQG54o7SmS — Constant Wicherek (@Stickwic) November 8, 2022

Mercato : L’OM passe à l’attaque pour remplacer Gerson? 30M€ réclamés?

L’Olympique de Marseille veut se séparer de Gerson et aurait fixé son prix de départ d’après La Provence. Calciomercato nous informe que le club s’est clairement positionné pour récupérer Ruslan Malinovskyi.

La situation de Gerson à l’OM ne s’améliore pas. Le Brésilien n’a que très peu de temps de jeu et a même raté sa place pour jouer la Coupe du Monde avec sa sélection. Ces derniers jours, le nom de Ruslan Malinovskyi revient avec insistance dans les médias italiens.

L’international ukrainien n’a clairement plus la tête à l’Atalanta et souhaite quitter le club. En Premier League, il est très bien coté et plusieurs écuries anglaises se positionnent pour recruter celui qui est devenu un remplaçant pour le club italien. Tottenham, West Ham ainsi que Nottingham ont pris contact avec les dirigeants de Bergame.

A LIRE AUSSI : Mercato OM : Longoria a fixé le prix de départ de Gerson?

L’OM aurait également entamé des discussions avec le club italien. Une offre de 30M€ pourrait satisfaire l’Atalanta ce qui paraît très élevé compte tenu de la seule année restante dans le contrat du milieu de terrain ukrainien. Calciomercato.com explique que le joueur est décidé à quitter la Serie A. Cet été, il semblait plus emballé à l’idée de rejoindre la Premier League.

Les dirigeants olympiens ont entamé des discussions avec la direction de l’Atalanta pour Malinovskyi. 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Tottenham, West-Ham et Nottingham ont déjà pris contact avec Percassi. #TeamOM | #MercatOM 🥇(@cmdotcom) pic.twitter.com/sflGIs0cEn — 𝐋𝐚 𝐌𝐢𝐧𝐮𝐭𝐞 𝐎𝐌 (@LaMinuteOM_) November 7, 2022

Malinovskyi, le numéro 10 à l’ancienne

« Ruslan Malinovskyi était un meneur de jeu un peu fluet en Ukraine. Il n’était pas suffisamment bon pour intégrer l’équipe première du Shakhtar Donetsk. Il y avait beaucoup de brésiliens à l’époque au club et il faisait partie de ses joueurs qui étaient prêtés tous les ans. Il va être au FC Zorya Louhansk qui est considéré comme une équipe satellite du Shakhtar. Cette équipe est devenue la troisième meilleure d’Ukraine parce que le niveau s’est effondré et qu’il n’y avait plus trop de concurrence. Avec Zorya Louhansk, Malinovskyi joue fréquemment la Coupe d’Europe et commence à se faire repérer dans cette position de numéro 10. Il est vraiment un meneur de jeu à l’ancienne qui donne des ballons aux attaquants et qui sait marquer sur coup franc. Il a mis un ou deux beaux coups francs contres des équipes belges. Il y a eu une connexion entre la Belgique et l’Ukraine. Beaucoup de joueurs de seconde zone comme Malinovskyi, qui était à ce moment-là la propriété du Shakhtar, sont partis vers la Belgique. À ce moment-là, il prend une excellente décision en quittant le championnat Ukrainien. Il rejoint Genk pendant trois saisons et demi. à cette époque, il va devenir beaucoup plus puissant, il va muscler son jeu. Il avait tendance à être trop léger dans les duels quand il évoluait en Ukraine. Il a réussi à gommer ça pour devenir un joueur très fort physiquement. Il va s’affirmer comme un titulaire indiscutable en équipe Nationale. C’est à ce moment-là que Shevchenko devient le sélectionneur national. En sélection, il va vraiment apporter quelque chose de différent. Au milieu de terrain, il forme un trio très complémentaire avec Zinchenko et Stepanenko. Malinovskyi va lui avoir ce rôle de meneur de jeu. Shevchenko voulait à l’époque jouer avec deux numéros 10, à savoir Zinchenko et Malinovskyi. Ce qui le caractérise aussi, ce sont ses grosses frappes à l’entrée de la surface de réparation. Il marque plusieurs buts importants avec l’Ukraine de cette façon. Shevchenko va lui permettre de développer ce côté puissant de son jeu. C’est probablement un des joueurs en Europe qui a la plus grosse frappe de balle. Sur coups de pied arrêtés, c’est un joueur qui peut donner d’excellent ballons. Il devient rapidement le meilleur milieu de terrain de Belgique et est très vite repéré par l’Atalanta Bergame qui le recrute en 2019. Après une saison d’adaptation, il devient un élément clé du système de l’Atalanta. Il devient un joueur très important. Depuis sa rupture des ligaments croisés en 2016, il est formidablement bien revenu. Aujourd’hui, il est rarement absent et a d’excellentes statistiques. Avec l’Atalanta, c’est 129 et 29 buts et 29 passes décisives. Il est décisif un match sur deux. Mourad Aerts – Source : Football Club de Marseille (19/08/2022)