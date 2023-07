Des recrues arrivent? Les dernières infos sur Sanchez, la piste Renan Lodi, Ilimane Ndiaye… Les infos et rumeurs mercato OM de la semaine !

Comme chaque week-end, FCM vous propose de revivre les infos et rumeurs mercato de la semaine ! Ce dimanche : Des recrues arrivent? Les dernières infos sur Sanchez, la piste Renan Lodi, Ilimane Ndiaye…

Mercato OM : Les dernières infos sur la piste Renan Lodi !

D’après les informations du journal espagnol AS, les dernières nouvelles ne sont pas bonnes pour Renan Lodi ! Le latéral gauche est trop onéreux pour l’Olympique de Marseille !

L’Olympique de Marseille n’a plus que Jonathan Clauss comme vrai latéral de métier dans son effectif. Le club va devoir se renforcer, surtout à gauche, avec le départ de Nuno Tavares qui n’a pas été conservé après son prêt et de Kolasinac qui a rejoint l’Atalanta.

Le nom de Renan Lodi a été cité dans les médias ces derniers jours. L’Atletico Madrid demande cependant beaucoup d’argent pour lâcher le Brésilien. D’après les informations du journal espagnol AS, les Madrilènes et l’OM ont des attentes bien différentes. Le club marseillais ne devrait pas casser sa tirelire pour s’offrir le joueur prêté à Nottingham Forest la saison dernière !

Pour améliorer l’effectif il faut des grands grands joueurs — Ribalta

L’OM veut se renforcer pour ce mercato estival. Si Geoffrey Kondogbia est déjà arrivé, le club veut recruter d’autres joueurs au profil expérimenté et avec une grande qualité. Dans une interview sur la chaîne YouTube Les Réservistes, Javier Ribalta, le directeur sportif marseillais affirme que le club doit recruter des « grands grands joueurs ».

« On cherche toujours à améliorer l’effectif, explique Javier Ribalta sur la chaîne YouTube Les Réservistes, le 7 juillet. Et pour améliorer l’effectif il faut recruter des grands grands joueurs. Après qu’on y arrive ou pas c‘est différent, parce qu’aujourd’hui c‘est vrai que le mercato change un peu. Il y a l’Arabie Saoudite, l’Angleterre et ces pays ont beaucoup d’argent. Ce n’était déjà pas facile dans le passé et maintenant c‘est un peu plus difficile. Mais on doit être attentif sur le mercato et aux opportunités. Après je pense que l’on peut trouver quelques grands joueurs. On est en discussion avec des joueurs, qui je pense, ont le haut niveau. »

Mercato OM : Les dernières nouvelles du dossier Sanchez !

Ce lundi, les olympiens reprennent le chemin de l’entraînement. Alexis Sanchez est toujours en négociation avec les dirigeants de l’OM pour prolonger son contrat.

Les joueurs de l’Olympique de Marseille sont attendus à la commanderie aujourd’hui pour la reprise de l’entraînement. Les internationaux ayant joué en juin auront droit à une semaine supplémentaire de congés (Veretout, Kondogbia, Mbemba, Gueye, Vitinha, Under)

En fin de contrat en juin dernier, Alexis Sanchez est désormais libre de s’engager avec un autre club s’il le souhaite ! Cependant, d’après L’Equipe, les discussions continuent entre toutes les parties pour une prolongation de contrat avec l’OM !

Les discussions sont toujours en cours

L’ancien joueur d’Arsenal donnerait toujours sa priorité à l’Olympique de Marseille selon plusieurs sources. Marseille va débuter sa préparation sans le moindre attaquant. Avec ou sans Alexis Sanchez, il faudra rapidement renforcer ce secteur de jeu pour offrir des solutions au nouvel entraîneur de l’OM Marcelino qui évolue en 442.

Au début du mois de juin juste après la clôture de la dernière saison Pablo Longoria avait donné son sentiment sur les négociations avec Alexis Sanchez concernant une prolongation de son contrat avec l’OM: « On a des discussions avec son agent. On lui a exprimé notre volonté de continuer avec lui. On est d’accord pour dire qu’il a un niveau international. Très haut. Il nous a apporté beaucoup de choses. Après il y a donnée économique, ça pose la question pour beaucoup de joueurs en Europe. Je crois qu’il s’est senti aimé et respecté. Suis-je confiant ? Tous les deux, on est à l’écoute. La discussion a débuté de façon positive. »

Le mercato de l’OM va s’emballer la semaine prochaine ?

Le mercato de l’OM ne s’emballe pas pour le moment. Seuls Geoffrey Kondogbia et le jeune Iuri Moreira ont signé au club. Un agent en relation avec le club explique dans la Provence du jour que ce calme est dû à la reprise tout juste de l’entrainement. Lors de la présentation de Marcelino, le nouveau coach et le président Longoria ont affirmé que l’OM travaille pour signer de nouveaux joueurs.

Aucune équipe n’est entièrement prête avant le début de la saison

« Il faudra faire quelques changements, on aura besoin de profils différents, expliquait Marcelino lors de sa présentation, mardi dernier. Ça fait un moment qu’on en discute. Tout le monde veut un effectif bouclé le plus rapidement possible mais dans le football d’aujourd’hui c‘est impossible. Je ne sais pas si je suis malchanceux mais ça ne m’est jamais arrivé dans ma carrière. Aucune équipe n’est entièrement prête avant le début de la saison.«

On veut recruter le plus tôt possible sans précipitation

« La saison dernière rappelez-vous quand sont arrivés les recrues, déclarait Longoria mardi dernier lors de la présentation du coach. La même question revenait lors des premiers jours de l’entraînement. Il y avait peu de joueurs dans l’effectif. Le groupe travaille dur avec beaucoup de conviction et de stratégie dans le marché. Avec les barrages de la Ligue des champions la situation idéale est d’anticiper le plus tôt possible pour donner au coach la possibilité de travailler avec un effectif le plus large possible. On veut recruter le plus tôt possible sans précipitation et en faisant les opérations au bon moment.«

Comme chaque année ça ronronne

« C’est calme de partout, explique un agent en contact avec l’OM, dans les colonnes de la Provence du jour. Comme chaque année ça ronronne. N’oublions pas que les clubs viennent tout juste de reprendre l’entraînement que des entraîneurs ont été nommés tardivement et qu’il y a eu des passages devant la DNCG.«

Mercato OM : Un gros indice sur la décision prise par Ilimane Ndiaye !

Ilimane Ndiaye est l’une des pistes de l’Olympique de Marseille pour ce mercato d’été. Le Sénégalais, fan de l’OM depuis qu’il est enfant, attend bien une offre marseillaise !

D’après les informations de RMC Sport délivrés dans l’After Foot ce samedi soir, Ilimane Ndiaye aurait refusé une offre venue d’Everton dernièrement ! Le joueur de Sheffield United patienterait plutôt une offre de l’Olympique de Marseille qui le suit depuis plusieurs semaines.

Fan de l’OM depuis qu’il est enfant, l’international sénégalais semble emballé à l’idée de rejoindre son club de coeur. Avec un profil polyvalent et un gros potentiel, il pourrait être un excellent renfort pour Marcelino qui a besoin de joueurs offensifs dans son système de jeu.

Ndiaye, un profil particulier

Nos invités Matthias Manteghetti (ex canal+) et David (@massilia1978) ont donné leur avis sur Ndiaye dans le dernier Apéro Mercato. Ces derniers sont très séduits par le joueur de 23 ans.

« C’est un joueur de profondeur et un joueur rapide. Il a une particularité c’est qu’il peut jouer à 5-6 postes différents.[…] On l’avait découvert pendant la Coupe du monde dans un match incroyable contre l’Equateur qualificatif pour le Sénégal, rappelle David. […] Je valide à 100%, c’est un profil qu’on a pas, il peu jouer dans un système à deux attaquants, on pourrait même le voir côté droit ou gauche en fin de match pour faire rentrer un attaquant ».

L’amour de l’OM pourrait faire la différence

L’OM subira malgré tout une concurrence importante au vu des performances du joueur en Championship (14 buts, 11 passes décisives). Everton est notamment très intéressé, mais pour David, l’attachement de Ndiaye pour Marseille fera la différence : « Maintenant il y a ce facteur X, cette passion pour l’Olympique de Marseille donc j’espère qu’il va passer aux actes en signant chez nous car on ne pourra pas lutter face à la concurrence d’Everton ou de clubs promus en Premier League.[…] J’ai quand même du mal à croire à cette histoire de 15 Millions vu la concurrence, après niveau salaire je pense que c’est dans les clous de l’OM. »

Le joueur qui a évolué comme avant-centre, second attaquant et même en 10 avec Sheffield. Il toucherait un salaire très accessible pour Marseille à l’heure actuelle et sa valeur marchande est évaluée à 18M€ par Transfermarket. Toutefois les enchères pourraient grimper.