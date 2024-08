Gros coup dur et 3 absents importants côté Stade Brestois pour affronter l’OM !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

L’Olympique de Marseille disputera son premier match de la saison face à Brest, ce samedi. Le coup d’envoi sera sifflé à 17 heures au stade Francis-Le-Blé. Le club finistérien devra affronter l’OM malgré l’absence de deux cadres de l’équipe.

Les joueurs de l’Olympique de Marseille et ceux du Stade Brestois s’affronteront demain, pour jouer leur premier match de Ligue 1. Le club breton, affaibli, devra faire sans deux milieux de terrain : Pierre Lees-Melou (reprise) et Hugo Magnetti (suspendu). De plus, Brest a perdu son latéral Bradley Locko. Selon l’Equipe, « le gaucher s’est rompu un tendon d’Achille à l’entraînement, alors que le club breton reprend ce samedi contre Marseille. Locko s’est blessé seul à l’entraînement, sans choc apparent. Il était tout proche de s’engager à Nottingham, alors que Tottenham était aussi sur les rangs. »

Un Stade Brestois diminué

Le SB29 devra jouer sans Pierre Lees-Melou et Hugo Magnetti. Ces absences affaiblissent le milieu de terrain du club à domicile. Selon L’Équipe, « Sans renfort dans ce secteur de jeu, le poste de sentinelle du 4-3-3 sera occupé par Jonas Martin, comme durant toute la préparation, et Mathias Pereira Lage devrait redescendre d’un cran, comme en fin de match à Newcastle (0-1), samedi, soit dans un rôle de relayeur, en compagnie de Mehdi Camara. »

Rupture d’un tendon d’Achille pour Bradley Locko Le latéral gauche de Brest s’est fait une rupture totale du tendon d’Achille à l’entraînement. Il va manquer une grande partie de la saison, si ce n’est l’entièreté de la saison https://t.co/JB7Z9JoNDi pic.twitter.com/0yYyftU3MD — L’ÉQUIPE (@lequipe) August 16, 2024

Les raisons de ces absences

Pierre Lees-Melou est toujours en phase de reprise après la fracture de fatigue du péroné droit qu’il s’était fait face à Nantes, lors de l’antépénultième match du Stade Brestois la saison dernière. Le joueur de 31 ans du SB29 n’est « pas encore prêt pour jouer contre l’OM », déclare l’entraîneur de Brest, Éric Roy, au micro de Ouest France. Hugo Magnetti, lui, est suspendu, au même titre que Lilian Brassier et Geoffrey Kondogbia chez les olympiens.

L’absence des numéros 8 et 11 du Stade Brestois, offrent à l’Olympique de Marseille une occasion de briller lors de leur premier match de la saison. Le club phocéen doit néanmoins faire ses preuves. Les hommes de Roberto De Zerbi sont attendus de pied ferme, après les nombreuses arrivées pendant ce mercato estival.

