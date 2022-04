Deux cadres sous la menace d’une suspension ? Luis Henrique rejoint Raiola ! Un spécialiste explique l’attitude des supporters de PAOK… Les 3 infos OM de ce jeudi !

Comme tous les soirs FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce jeudi : Deux cadres sous la menace d’une suspension ? Luis Henrique rejoint Raiola ! Un spécialiste explique l’attitude des supporters de PAOK…

OM : Deux cadres sous la menace d’une suspension !

L’Olympique de Marseille affronte le PAOK Salonique ce soir en quart de finale retour de Ligue Europa Conférence. En cas de carton jaune reçu ce soir, Mattéo Guendouzi et William Saliba manqueraient la demi-finale aller de la compétition.

C’est ce soir. L’Olympique de Marseille s’apprête à écrire l’une des nouvelles pages de son histoire européenne. Les Olympiens se déplacent sur la pelouse du PAOK Salonique à 21h pour disputer le quart de finale retour de Ligue Europa Conférence. Au match aller, les joueurs de l’OM s’étaient imposés 2-1 grâce à des buts de Gerson et de Dimitri Payet. Ce soir, ils auront à coeur de réitérer une bonne performance pour se qualifier pour les demi-finales de la compétition.

À LIRE AUSSI : OM : Ménès voit un podium final sans Nice !

Par ailleurs, Jorge Sampaoli devra faire face à de nombreuses absences ce soir. Déjà suspendu, le technicien argentin ne pourra pas compter sur Gerson, Boubacar Kamara et Cheikh Bamba Dieng, tous les trois suspendus après avoir reçu un carton jaune jeudi dernier. Toutefois, il ne pourra pas non plus compter sur Arkadiusz Milik, Konrad de la Fuente et Léonardo Balerdi, blessés. Reste donc à savoir quel sera le onze de départ choisi par Jorge Sampaoli pour débuter la rencontre.

Guendouzi et Saliba sous la menace d’une suspension

Une chose est sûre, les joueurs de l’OM donneront tout ce soir pour obtenir cette qualification en demi-finale. Toutefois, certains joueurs devront se montrer plus vigilants que d’autres dans leurs interventions défensives. En effet, William Saliba et Mattéo Guendouzi sont tous les deux sous la menace d’une suspension en cas de carton jaune reçu ce soir face à l’équipe grecque.

À LIRE AUSSI : OM : Ünder explique comment il réalise « la plus belle saison » de sa carrière !

En cas d’avertissement, les deux joueurs passés par les Gunners manqueraient donc l’éventuelle demi-finale face au Feyenoord ou au Slavia Prague à l’extérieur. Nul doute que William Saliba et Mattéo Guendouzi soient au courant de cette information et qu’ils tenteront d’y échapper.

Caleta-Car peut jouer demain

Jorge Desio a fait le point sur le groupe en conférence de presse hier soir, il a confirmé que le staff médical n’avait pas validé la participation de Milik pour cette rencontre. Par contre, Bakambu sera disponible et Caleta Car, absent face à Montpellier devrait être titulaire !

« Cédric (Bakambu) avait reçu un coup mais il va beaucoup mieux. Milik est toujours retenu par sa blessure contractée avec sa sélection. Sa blessure évolue favorablement mais le staff médical pensait qu’il n’était pas encore prêt. Caleta-Car peut jouer demain. Comment préparer ce match ? Un par un, d’abord le PAOK. Et non Milik n’a pas pu voyager avec nous, d’autres sont suspendus. Mais ceux qui sont venus avec nous sont tous des bons joueurs. » Jorge Desio – source : FCMarseille / Conférence de presse (13/04/2022)

Mercato OM : Raiola met la main sur un joueur de l’effectif de Sampaoli !

Arrivé à l’OM à l’été 2020 en provenance de Botafogo pour un montant de 8 millions d’euros, Luis Henrique aurait récemment rejoint l’agence de Mino Raiola.

Les temps sont durs pour Luis Henrique. Arrivé à l’OM lors du mercato estival en 2020 en provenance de Botafogo, l’ailier brésilien n’est jamais réellement parvenu à s’imposer comme un titulaire indiscutable. Recruté pour un montant de 8 millions d’euros, Luis Henrique n’a jamais bénéficié de beaucoup de temps de jeu de la part d’André Villas-Boas la saison dernière. Cette saison, c’est tout aussi compliqué pour le Brésilien qui joue moins que Cheikh Bamba Dieng ou encore Konrad de la Fuente qui a été recruté cet été.

À LIRE AUSSI : OM : Mandanda/Lopez, l’une des réussites de Sampaoli ?

De plus, l’OM a fait un choix fort à son égard. En effet, Jorge Sampaoli a dû faire un choix et il a décidé de se passer de Luis Henrique en Ligue Europa Conférence. Un choix qui a certainement déplu à l’ancien joueur de Botafogo. En revanche, cette saison, il a inscrit son premier but sous les couleurs olympiennes lors du 16e de finale de Coupe de France face à l’ES Cannet-Rocheville.

Luis Henrique rejoint l’agence de Mino Raiola

Dernièrement, on apprend que l’actualité bouge autour de Luis Henrique. En effet, à en croire les informations révélées par Sport, le Brésilien aurait récemment rejoint l’agence de Mino Raiola.

À LIRE AUSSI : OM : Deux cadres sous la menace d’une suspension !

L’agent d’Erling Haaland ou encore de Paul Pogba enregistre donc cette fois l’arrivée de Luis Henrique dans ses rangs. Le média révèle également que le joueur de Montpellier Stephy Mavididi a lui aussi décidé de faire confiance à Mino Raiola pour son avenir.

Sampaoli sur Luis Henrique avant la trêve hivernale

Juste avant la trêve hivernale, l’entraîneur de l’OM Jorge Sampaoli évoquait la situation et les prestations de Luis Henrique expliquant notamment qu’il devrait se montrer plus décisif.

« L’important est que Luis, comme n’importe quel joueur offensif, parvienne à faire des passes décisives, à marquer des buts. Ils doivent conclure les actions de l’équipe. Il est encore jeune mais ses derniers matchs vont le rapprocher du onze. Il faut qu’on ait une équipe agressive, plus tranchante. » Jorge Sampaoli – source : Conférence de presse (21/12/2021)

OM : Un spécialiste explique l’attitude des supporters du PAOK !

Cela fait une semaine que les tensions entre supporters du PAOK et de l’Olympique de Marseille se sont intensifiés. Un spécialiste du football grecque, Sotiris Millios, explique à So Foot d’où vient cette violence.

L’Olympique de Marseille a reçu il y a une semaine le PAOK Salonique au Vélodrome. Les tensions entre les supporters ont démarré dans la ville puis ont continué dans l’enceinte de l’OM durant une grande partie de la rencontre entre les deux clubs.

C’est comme Marseille, ils détestent tout le monde, mais ils sont aussi détestés par tout le monde — Millios

Interrogé par So Foot, un spécialiste du football grecque, Sotiris Millios, explique d’où vient la violence des supporters du PAOK… Il les compare notamment aux Marseillais puisque quelques petites choses les lieraient entre eux.

A LIRE AUSSI : Match PAOK – OM : Quelle heure quelle chaine TV ?

« Les habitants de Salonique voient de l’injustice partout. Dans les finances publiques, par exemple, ils sentent que les investissements ne sont jamais pour eux. Dans le sport, c’est la même chose. On peut dire que c’est comme Marseille, ils détestent tout le monde, mais ils sont aussi détestés par tout le monde. Aujourd’hui, il y a moins de violence qu’avant. Depuis le rachat par Savvidis, le PAOK est devenu plus fort. Le club a surtout trouvé un boss vraiment solide et a retrouvé de bonnes bases. Tout ça a calmé les supporters. Je pense que c’est mieux pour tout le monde d’annuler leur voyage à Thessalonique avant même l’interdiction de déplacement ne soit rendue officielle » Sotiris Millios – Source : So Foot (14/04/22)

Lucescu continue la provocation avec les supporters

En conférence de presse après la rencontre, le technicien de l’équipe grecque Răzvan Lucescu pointait du doigt la manière dont son équipe a été accueillie. Ce mercredi, il a décidé d’en remettre une couche et il a continué de provoquer la veille du match.

« Je ne regrette pas mes propos. Je pense que ce n’était pas correct. Plutôt que de critiquer ce que j’ai dit, je pense qu’il faudrait mieux que les gens en France critiquent ce qu’il s’est passé avec les fans de Marseille et avec l’organisation. » Răzvan Lucescu – Source : Conférence de presse (13/04/2022)

R.Lucescu : « Je ne regrette pas mes propos. Je pense que ce n’était pas correct. Plutôt que ce critiquer ce que j’ai dit, je pense qu’il faudrait mieux que les gens en France critiquent ce qu’il s’est passé avec les fans de Marseille et avec l’organisation. » #PAOKOM — Football Club de Marseille (@FCMarseille) April 13, 2022

R.Lucescu : « On était venu à Marseille pour un grand évènement et ce n’est pas ce que l’on a eu. » #PAOKOM — Football Club de Marseille (@FCMarseille) April 13, 2022