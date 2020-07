Deux clubs sur Strootman, 8M€ sur Veltman, Le PSG sur Kamara et le dossier Balerdi bien avancé… Les infos et rumeurs mercato OM de ce jeudi

Tous les soirs à 20h10, FCMarseille vous propose les infos et rumeurs mercato du jour. Au menu ce jeudi, deux clubs sur Kevin Strootman, 8 millions d’euros pour Veltman, le PSG sur Kamara et l’OM qui accélère sur le dossier Balerdi…

Deux clubs étrangers sur Strootman?

Cette semaine, le journal L’Equipe a fait l’état des lieux des contrats des joueurs de l’Olympique de Marseille. Avec son gros salaire, Kevin Strootman ferait parti des éléments susceptibles de quitter le club dès cet été.

Le gros salaire de Strootman, un problème pour la Fiorentina?

Sport Virgilio affirme ce mercredi que le profil de l’international néerlandais est toujours apprécié en Italie… La Fiorentina verrait d’un bon œil le recrutement du milieu de terrain âgé de 30 ans. Seul obstacle une nouvelle fois : son salaire. Touchant près de 500 000 euros par mois, l’ancien joueur de l’AS Roma serait trop cher pour la Viola.

La possibilité que l’OM demande une somme d’argent considérable pourrait également freiner l’avancée des négociations. Le club marseillais aurait cependant envisagé de le laisser partir libre afin d’économiser son salaire. Aux Pays-Bas, le PSV Eindhoven surveillerait également la situation de Kevin Strootman. Son ancien club ne serait pas contre le fait de le rapatrier.

8M€ pour ce plan B en défense ?

Le coach portugais de l’OM, André Villas-Boas veut recruter un défenseur central et aurait fait de Leonardo Balerdi sa priorité. Le technicien marseillais serait également intéressé par Joel Veltman (28 ans)…

L’Ajax demande 8 millions d’euros

Joel Veltman est un joueur de l’Ajax Amsterdam depuis 2001. L’international néerlandais a été retenu cette saison suite au départ de Matthijs de Ligt vers la Juventus Turin. Avec 19 apparitions en championnat, Veltman fait partie des cadres de l’effectif d’Erik ten Hag. Le défenseur central à qui il reste une année de contrat dispose d’un bon de sortie lors de ce mercato estival.

Selon les médias hollandais, l’Ajax aurait fait savoir aux joueurs ainsi qu’à ses représentants qu’un départ ne serait possible qu’aux alentours de 8 millions d’euros. L’Olympique de Marseille n’étant pas seul sur le dossier pourrait ne pas s’aligner sur la somme exigée. Selon, Voetbal International il y aurait des intérêts manifestés en Premier League et «d’un grand club italien», sans évoquer de nom…

POURQUOI LE PSG S’INTÉRESSE TOUJOURS À KAMARA ?

En effet, selon L’Equipe la direction qatari aurait recommandé à Leonardo d’orienter son recrutement sur de jeunes joueurs français formés en France. Un choix guidé par plusieurs raisons. Tout d’abord financière, car le PSG, comme tous les clubs, a perdu de l’argent à cause de la crise du Coronavirus (170€?). L’autre raison serait liée à la règle de l’UEFA concernant la liste A des joueurs inscrits en Ligue des Champions. En effet, sur le 25 noms susceptibles d’être inscris, 8 doivent être formés dans le pays pendant 3 ans entre l’âge de 15 à 21 ans (dont la moitié par le club lui même). Le club parisien serait donc à la recherche de ces profils et aurait donc coché le nom du marseillais Boubacar Kamara…

PARIS CHERCHE DES JEUNES FRANÇAIS FORMÉ EN FRANCE ?

Le jeune défenseur ou milieu de terrain ne serait pas seul, Bennacer (Milan mais formé à Arles), Ndombélé (Tottenham mais formé à Guingamp et Amiens) ou encore Maouassa (Rennes, formé à Nancy) seraient suivis. Le club parisien aurait d’autres cibles dans avec ce profil et pourrait passer à l’action en août. Concernant Kamara, le deal semble compliqué. Même si l’OM a besoin d’argent, le minot veut disputer la Ligue des Champions avec son club formateur et s’il devait quitter Marseille, un départ vers le PSG serait surement son dernier choix…

Ça se confirme, l’OM accélère pour Balerdi !

Le coach portugais de l’OM, André Villas-Boas veut recruter un défenseur central et aurait fait de Leonardo Balerdi sa priorité. Le technicien marseillais serait convaincu par le profil de jeune joueur de Dortmund. Un pari car ce dernier a encore peu de repère au haut niveau…

Ce jeudi le quotidien La Provence indique que l’Olympique de Marseille que des discussions ont bien été engagées avec Dortmund pour obtenir le rapidement le prêt de l’ancien joueur de Boca Junior. Ce prêt serait assorti d’une option d’achat. Selon les informations de médias argentins un accord aurait même été trouvé. Une information que le club n’a pas confirmé indique le quotidien régional.

Leo Balerdi muy cerca de jugar en @OM_Officiel préstamo con opción de compra. Boca aún conserva el 10 % del pase. — Mago (@JulioPavoni) July 8, 2020

La DECLA :

« C’est un jeune avec beaucoup de potentiel, il ne compte pas énormément de matchs cette saison, mais après le confinement il a d’avantage joué. C’est un joueur pas très rapide mais il compense ça avec son bon sens de l’anticipation, il aime bien monter avec la balle au pied, il prend pas mal de risques. Si il est bien utilisé à l’avenir, il peut facilement décrocher une place de titulaire dans une équipe jouant l’Europa League voire Ligue Des Champions. Il y a pas mal de monde à son poste à Dortmund, Hummels et Piszczek sont titulaires indiscutables, la place restante se joue entre Akanji, Zagadou et Balerdi… » Bundesliga France – source : FCMarseille