Deux conditions pour un minimum de 13M€ pour Guendouzi ! Deux retours mais encore beaucoup d’absents (dont Mbemba) et gros coup dur pour l’Atalanta ! Les 3 infos OM de ce mardi !

Comme chaque soir FCM vous propose les 3 infos OM du jour. Au programme ce mardi : Ces deux conditions pour que l’OM récupère un minimum de 13M€ pour Guendouzi ! Gasset confirme 2 retours mais encore beaucoup d’absents (dont Mbemba) ! Déjà un gros coup dur pour l’Atalanta en Europa League !

Ces deux conditions pour que l’OM récupère un minimum de 13M€ pour Guendouzi !

Igor Tudor et Mattéo Guendouzi se sont retrouvés à la Lazio, les anciens de l’OM ont eu des frictions mais tout semble être aplani. Le milieu de terrain devrait devenir définitivement un joueur de la Lazio en fin de saison.

Pour rappel, Matteo Guendouzi est prêté cette saison par l’OM à la Lazio, une option d’achat soumise à condition a été inséré dans le deal. Selon RMC, le milieu de terrain sera difinitvement un joueur de la Lazio si une des deux conditions est atteinte. « Soit la Lazio finit dans les dix premiers de Serie A. Pour le moment la Lazio est 7e de son championnat avec 9 points d’avance sur Monza, 11e. A cinq journées de la fin, le club entraîné par Igor Tudor a donc de grandes chances terminer dans les dix premiers. L’autre condition serait que la Lazio gagne la Coupe d’Italie et se qualifie donc pour une compétition européenne. La Lazio est mal embarquée mais encore en course pour ce trophée: demi-finale retour ce mardi à Rome face à la Juventus, après la défaite de l’aller à Turin (2-0). »

Finir dans les 10 premiers ou être européen via la Coupe d’Italie

Il y a quand même de fortes chances de voir la Lazio terminer dans les 10 premiers alors qu’il reste 5 matches de Serie A et donc faire un chèque de 13 millions d’euros à l’OM. A ce montant il faudra aussi rajouter un maximum de 5 millions d’euros de bonus, selon certains objectifs atteints ou non par le club et le joueur.

Ce vendredi la Lazio affrontait le Genoa de Vitinha. Les Romains ont pris les 3 points grâce à un but de Luiz Alberto mais sans Mattéo Guendouzi qui n’était même pas dans le groupe. Les relations tendues entre Tudor et Guendouzi étaient citées comme étant la principale raison de l’absence du milieu.

En conférence de presse après la rencontre, le Croate a répondu aux rumeurs à ce sujet. « Mattéo va s’entraîner avec le groupe demain (samedi), il sera opérationnel pour la Coupe d’Italie contre la Juventus. Il a un problème à un mollet, il n’y a rien d’autre. Mes relations avec Mattéo sont bonnes », a déclaré Tudor devant la presse. Réponse cette semaine.

Gasset confirme 2 retours mais encore beaucoup d’absents (dont Mbemba) !

Avant la reception de l’OGC Nice ce mercredi soir, Jean Louis Gasset était en conférence de presse ce mardi. Le coach olympien a fait le point sur son effectif avant ces deux gros matches face à des concurrents directs.

L’effectif de l’OM est amoindri depuis plusieurs matches. Cela sera encore le cas face à Nice demain… Rongier, Nadir, Meité et Merlin sont toujours blessés, alors qu’Harit revient après un match de suspension et malgré une allergie, Gigot devrait être là même s’il reste encore incertain. Clauss a repris l’entrainement collectif et va faire son retour dans le groupe. Sarr et Mbemba sont forfaits. Jean Louis Gasset l’a confirmé en conférence de presse. « Les blessés? Clauss sera là. Harit aussi. Mbemba, non. Sarr, non plus. Amine a une allergie, le docteur l’a traité localement, il n’y aura pas de problème pour demain face à Nice ».

Clauss sera là. Harit aussi. Mbemba, non. Sarr, non plus !

Déjà un gros coup dur pour l’Atalanta en Europa League !

L’Olympique de Marseille affrontera en demi finale d’Europa League, l’Atalanta Bergame. Un gros coup dur vient de tomber pour le club italien !

L’OM s’est qualifié en demi finale d’Europa League après une double confrontation face à Benfica. Ils affronteront donc l’Atalanta Bergame, club italien qui a éliminé Liverpool. D’après les informations de Gianluca Di Marzio, un joueur important de l’effectif du club de Serie A pourrait manquer la confrontation face à l’OM ! En effet, le latéral Holm s’est blessé lors du match face à Monza au mollet. Un coup dur pour les Italiens !

Déja plus de places

Depuis 12h ce lundi 22 avril, tous les Marseillais sont en quête de leur précieuse place pour OM – Atalanta, demi finale de la Ligue Europa 2023-2024. Quasiment complet ce jeudi pour la qualification face à Benfica avec 63 510 spectateurs, le stade Vélodrome devrait au moins accueillir autant de supporters olympiens. En tout cas, c’est ce que laisse présager les 40 minutes d’attente avant d’accéder à la billetterie, en ce début d’après-midi.

Quel tarif pour le précieux sésame ?

Concernant les tarifs, les places réservées pour les groupes de supporters s’élèvent à 45 euros alors que celles réservées aux membres du « Peuple Blanc&Bleu » et les personnes ayant déjà acheté une place lors d’un précédent rendez-vous européen sont disponibles pour un montant entre 67 et 279 euros.

Pour la catégorie hospitalité, le « Bistrot » est déjà complet alors que l’espace « O’Pub » (open bar avant, à la mi-temps et après le match) est encore disponible pour la petite somme de… 540 euros.

La billetterie « grand public » ouvrait ce jeudi. Pour espérer avoir une place, ce sera bien évidemment encore plus complexe. Il faudra croiser les doigts afin d’obtenir une place. En cas d’échec, vous pourrez toujours vous rattraper avec la plateforme de revente de l’Olympique de Marseille.