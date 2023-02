Deux mauvaises nouvelles pour Tudor pour Paris, ça négocie pour ce cadre et coup dur pour Samuel Gigot… les 3 infos OM de ce mardi

Comme tous les jours la rédaction de Football Club de Marseille vous retrace les 3 infos de la journée. Ce mardi retrouvez Mbappé et Messi de retour face à l’OM pour le Classique, Kolasinac bientôt prolongé ? et Gigot absent pour le Classique contre le PSG.

Mbappé de retour dans le groupe pour affronter le Bayern Munich

L’Olympique de Marseille reçoit le PSG pour la deuxième fois le 26 février prochain. Kylian Mbappé fait son retour dans le groupe juste avant la rencontre face au Bayern Munich.

L’OM a remporté sa rencontre face au PSG en Coupe de France. Le club doit recevoir une seconde fois les Parisiens au Vélodrome mais cette fois-ci en Ligue 1. On sait déjà que Chancel Mbemba ne devrait pas être présent à cause d’une suspension. En plus de ce coup dur, Igor Tudor va devoir faire avec le retour de Kylian Mbappé dans le groupe.

L’international français est déjà de retour dans le groupe pour la rencontre face au FC Bayern Munich qui aura lieu ce mardi soir… Le coach croate fera donc sans l’un de ses meilleurs défenseurs et devra aussi empêcher le meilleur buteur du Paris Saint–Germain avec 13 réalisations en 19 apparitions en Ligue 1. A noter que Lionel Messi est également de retour après son absence face à l’AS Monaco ce samedi.

A LIRE AUSSI : Mercato OM : Longoria pourrait déjà récupérer 10M€ pour cet été !

On a toujours l’effectif pour aller jouer le titre

Deuxième de Ligue 1 à 8 points du leader Paris, l’OM est encore dans la course au titre. Lors du Débrief de la victoire 2-1 face au PSG, Yacine Youssfi affirme que l’OM a encore toutes ses chances en championnat et doit garder cet espoir.

»Oui on a toujours l’effectif pour. Il faut y aller avec le couteau entre les dents et tout arracher. Effectivement l’objectif c’est la deuxième place, par contre maintenant si je me place d’un point de vue extérieur à l’OM, je suis pas joueur ni dirigent de l’OM. Cette équipe a la capacité d’aller chercher le titre. Mais dans le foot tout vas vite. Aujourd’hui évidemment on va avoir tendance à dire que le Paris Saint Germain est favori. Mais ils vont jouer Monaco, le Bayern, ils vont jouer au Vélodrome en fin de mois et Lille juste avant c’est pas un cadeau ce calendrier pour eux. Tout va très vite, maintenant aujourd’hui le PSG est favori, mais tu dis que si c’est pas le PSG qui est champion, c’est l’OM. Pour moi l’OM est le deuxième favori de Ligue 1. Je pense qu’à Paris, l’équipe qu’ils craignent le plus c’est l’OM, encore plus après ce soir. Sur les trois dernières saisons le PSG a fini deux fois premier, l’OM deux fois deuxième et Monaco deux fois troisième. Je dis ça je dis rien. » Yacine Youssfi – Source : Football Club de Marseille (8/02/2023)

Kolasinac prolongé?

Pablo Longoria est dans l’anticipation des saisons prochaines et envisagerait déjà de prolonger certains joueurs… A commencer par Sead Kolasinac !

L’Olympique de Marseille a souffert ces dernières années des départs libres. L’un des derniers en date en date est forcément celui de Boubacar Kamara, formé au club. Seulement, Pablo Longoria a affirmé à plusieurs reprises qu’il ne souhaitait plus voir des joueurs quitter le club pour 0€ et voulait anticiper les prolongations de contrat.

Venu de libre d’Arsenal, Sead Kolasinac n’avait pas signé un contrat très longue durée. Depuis quelques semaines, il donne entière satisfaction à son président et son entraîneur Igor Tudor. Le Bosnien pourrait avoir une proposition de prolongation de contrat comme l’affirmait notre journaliste Mourad Aerts il y a près d’un mois et confirmé par La Provence ce mardi.

A LIRE AUSSI : OM : Finalement un gros coup dur pour Samuel Gigot…

✍️ Depuis plusieurs jours, Pablo Longoria 🇪🇸 a entamé des discussions avec les représentants de Sead Kolašinac 🇧🇦 pour prolonger son contrat, qui court jusqu’en 2024. 🗞 La Provence #TeamOM | #MercatOM pic.twitter.com/nKc4nWum6k — Marseille Inside (@Marseillelnside) February 14, 2023

Le club est très content de Kolasinac et pense à le faire prolonger — Mourad Aerts

Dans notre émission Débat Foot Marseille le 9 janvier dernier (voir ci-dessous), notre journaliste Mourad Aerts évoquait déjà cette possibilité : « Kolasinac apporte énormément de satisfactions, Longoria l’aime beaucoup. Il l’aime l’exemple qu’il donne au groupe. il y a une vraie réflexion sur le fait de savoir si l’on continue avec Kolasinac ou pas. Il est là physiquement, l fait toujours son taf à 3000%, sans états d’âme. Il y avait aussi le cas Amavi, et cela ne s’est pas bien passé. Sauf que l’OM veut continuer avec Tudor, même si le coach devrait partir le coach recruté aurait la même mentalité. Le club est très content de Kolasinac et pense à le faire prolonger. » Une information qui se confirme…

Longoria « est déjà concentré sur le mercato prochain »

»Regarde on a pris Saliba, il part et après tu prends Mbemba pour 0 euros. C’est sur qu’il va y avoir du renouveau comme à chaque fois. Et puis Longoria a la réputation d’être quelqu’un qui ne s’attache pas forcément aux joueurs. Il veut une équipe compétitive. On est en période de mercato fermé mais lui il est déjà concentré sur le mercato prochain. Il réfléchis à pallier ces trucs là. J’ai vu que ça parlait de Raphaël Guerreiro, qui est en fin de contrat (avec Dortmund). Donc je pense qu’il a déjà des idées. Il savait qu’il fallait faire vite pour avoir des latéraux, voir même des pistons. Il a réussi à le faire. Tu ne pouvais pas non plus les avoir à des prix dérisoires. On a fait avec ce qu’on pouvait, si on va en ligue des champions je pense qu’il prendra les joueurs qu’il faudra. » Kemmler – Source : Football Club de Marseille (8/02/2023).

Une participation compromise face au PSG

Samuel Gigot s’est blessé ce samedi lors de la rencontre face à Clermont. Le défenseur central est sorti sur blessure et ne devrait pas être de retour avant le début du mois de mars.

‘Le défenseur de l’OM souffre d’une simple contusion. Sa cheville avait pourtant tourné et l’avait contraint à quitter ses partenaires à la pause. A priori et sauf contre-indication de dernière minute, Gigot ne devrait rater qu’un seul match, le déplacement à Toulouse, programmé ce dimanche. », nous informait La Provence ce lundi.

Seulement, L’Equipe affirme ce mardi dans son édition que le natif d’Avignon devrait être absent pour plusieurs jours encore. Pire, il ratera la rencontre face au Paris Saint-Germain qui aura lieu le 26 février prochain puisque son retour est prévu pour début mars.

A LIRE AUSSI : OM : Deux mauvaises nouvelles pour Tudor avant le match vs le PSG?

« Son indisponibilité pour le déplacement à Toulouse, dimanche (20h45) au Stadium, est déjà actée. Et le Classique au Vélodrome, le 26 février ? À ce stade, et avec toutes les précautions d’usage, une participation paraît compromise. Pour composer son équipe face au Paris-SG, Igor Tudor sera privé du Congolais Chancel Mbemba, suspendu pour une accumulation de cartons jaunes, et il devra s’appuyer en priorité sur le trio Sead Kolasinac – Eric Bailly – Leonardo Balerdi, en croisant les doigts pour que ces gaillards n’aient pas de pépins jusque-là. » Source : L’Equipe (14/02/23)