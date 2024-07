Deux nouvelles priorités de recrutement, une piste pour le meneur de jeu finalement disponible ? ça négocie pour Sarr… Les 3 infos mercato OM de ce lundi !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Comme chaque soir, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce lundi : De Zerbi priorise deux postes pour le recrutement ! Une option en meneur de jeu disponible ! Crystal Palace et l’OM discutent pour Sarr !

Mercato OM : Deux nouvelles priorités, De Zerbi très exigent pour un poste !

Le mercato de l’Olympique de Marseille va encore s’accélérer dans les prochains jours. Après Pierre-Emile Højbjerg, arrivé à Marseille dans la nuit, l’OM cherche un attaquant et un gardien.

Comme annoncé, le milieu de terrain international Danois Pierre-Emile Højbjerg va bien s’engager avec l’Olympique de Marseille dans les prochaines heures. Le joueur a atterri à Marignane cette nuit. Il doit désormais passer la traditionnelle visite médicale avant de parapher son contrat avec le club marseillais. L’État major olympien a trouvé un accord Tottenham avec pour un prêt avec option d’achat obligatoire à 13,5 millions d’euros.

A lire aussi : Mercato : Ça ne devrait pas s’arrêter là pour l’OM !

L’OM a désormais deux priorités : un attaquant et un gardien de but pour remplacer les partants, Pierre Emerick Aubameyang et Pau Lopez.

Concernant le premier, les dirigeants marseillais ont entamé des discussions avec Arsenal pour le jeune Eddie Nketiah (25 ans). Ce dernier est sous contrat avec les gunners jusqu’en 2027. Cantonné à un statut de remplaçant, il a enregistré 5 buts et 2 passes décisives en 27 apparitions en Premier League la saison dernière. L’OM négocie encore un prêt avec option d’achat obligatoire sur ce dossier. Reste à savoir si Arsenal acceptera cette solution.

De Zerbi très exigent pour le poste de gardien

Concernant le poste de gardien, le journal l’Equipe indique ce lundi que l’Olympique de Marseille veut trouver un un jeune portier en devenir que pourra modeler De Zerbi, très exigeant sur ce poste. Le nom de Filip Jorgensen (22 ans) a été étudié mais les exigences de Villarreal sont trop élevées pour le club marseillais. Les dirigeants ont également renoncé à la piste Alvaro Valles (Betis) rapporte le quotidien sportif.

A lire aussi : Mercato OM : Dossier attaquant… d’autres pistes en plus de Nketiah et Hwang !

Mercato OM : Cette option de De Zerbi au poste de meneur de jeu finalement disponible ?

L’Olympique de Marseille se montre très actif sur le mercato. Après Greenwood et Højbjerg, Pablo Longoria compte bien satisfaire De Zerbi qui veut aussi trouver un meneur de jeu. Alors que des discussions sont en cours avec l’Inter pour Carboni, la piste Jesper Lindstrom pourrait être relancé ?

Pierre-Emile Højbjerg va être la 4e recrue de l’OM, l’international danois peut-il être rejoint par un de ses compatriotes. Annoncé dans le viseur de l’Olympique de Marseille et l’Olympique lyonnais, Jesper Lindstrøm semblait se diriger vers la Premier League. Le milieu de terrain a été en difficulté à Naples cette saison, qu’il avait rejoint l’an dernier en provenance de l’Eintracht Francfort contre un joli chèque. Alors qu’il était annoncé proche d’Everton, cette piste ne serait plus d’actualité. Selon le journaliste Nicolò Schira, « Jesper Lindstrom ne semble pas convaincu de rejoindre Everton depuis Napoli. »





A LIRE AUSSI : Mercato OM : Grosse offre anglaise pour Ndiaye !

Gazzetta : Intérêt fort et concret de l’#OL pour Lindstrom, mais attention à l’OM et De Zerbi, qui apprécie beaucoup le joueur. Le Napoli acceptera soit un prêt payant, soit une vente définitive pour au moins 25M. pic.twitter.com/9TOyLdmDyn — GuillaumeMP (@Guillaumemp) June 20, 2024

Cet agent de joueurs prévient Longoria avec De Zerbi !

Giovanni Rossi devrait arriver à l’OM en tant que directeur technique, il viendrait soulager Roberto De Zerbi de tout ce qui est négociation. Une très bonne chose selon Cyril Astier, « Ouais moi je vois ça plutôt d’un très bon œil. C’est à dire qu’on inclut aussi une personne avec de la compétence donc ça monte en compétence aussi encore une fois donc ça c’est plutôt une bonne chose. Et ça permettra au coach de se focaliser uniquement sur l’aspect sportif et il aura déjà beaucoup de travail. Cette personne là de confiance (Giovanni Rossi) sera a priori, le relais entre lui et la direction. La direction Longoria mais aussi la direction sportive quelque part parce que d’après ce que j’ai compris. Il ne devrait pas toucher le recrutement. Si ce n’est celui de donner et ça sur le coup c’est cette relation dans un club elle est super importante entre le staff sportif le coach et la direction sportive. C’est deux choses différentes. Et lui va pouvoir jouer cette courroie de transmission qui est cruciale c’est à dire de bien comprendre, c’est vraiment très important de bien comprendre les besoins du coach. Mais que lui soit aussi capable de faire comprendre au coach quelle est la situation du club, ce qui est possible ce qui n’est pas possible etc… », explique l’agent. Le rôle de ce directeur technique sera crucial au bon fonctionnement du club la saison prochaine.

« Moi, je suis plutôt plutôt satisfait du coup d’avoir un coach qui lui va se focaliser uniquement sur son match du week-end. Et sur sa mise en place parce qu’il aura déjà beaucoup beaucoup de travail à faire. Parce qu’encore une fois c’est un entraîneur exigeant, qui a des idées très arrêtées sur le football. Donc moi je trouve que c’est plutôt une bonne chose. Maintenant dans un club de football, mais finalement comme dans une n’importe quelle entreprise, il faut que les responsabilités de chacun soient clairement définies. » rajoute Cyril Astier.

Mercato : L’OM fait monter les enchères pour Sarr… ça discute selon Fabrizio Romano !

L’arrivée de Greenwood au poste d’ailier droit devrait changer certains plans en attaque. Arrivé il y a un an sous l’influence de Marcelino, Ismaïla Sarr se voit bien repartir en Premier League, des discussions sont en cours avec Crystal Palace.

En effet, selon Fabrizio Romano, « Crystal Palace veut Ismaïla Sarr, des discussions sont en cours mais l’Olympique de Marseille a rejeté sa proposition d’ouverture. Les négociations sont toujours en cours entre les clubs, Sarr souhaitant un retour en Premier League, mais une nouvelle proposition est nécessaire pour y parvenir. » L’international sénégalais de 26 ans dispose d’un confortable salaire avec l’OM et d’un contrat jusqu’en 2028.

Première Offre refusée par l’OM pour Sarr !

🚨🔴🔵 Crystal Palace want Ismaïla Sarr, talks taking place but Olympique Marseille have rejected their opening proposal. Negotiations still ongoing between the clubs with Sarr keen on Premier League return, but new proposal needed to get it done. pic.twitter.com/4aupBD833z — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 22, 2024

L’attaque de l’OM devrait être bien différente de celle connue cette saison. Avec l’arrivée de Greenwood et le départ d’Aubameyang, les cartes devraient être redistribuées. Arrivé il y a un an, Ismaïla Sarr est poussé vers la sortie alors que le club ne compte plus sur lui. Peu convaincant cette saison par ses performances, l’ailier droit pourrait faire un retour en Angleterre alors qu’un club de Premier League serait intéressé par lui.

Crystal Palace vise Sarr ?

A lire aussi : Mercato OM : Echange, piste secrète… Longoria veut vite trouver un gardien !

🚨EXCL: 🔵⚪️🇸🇳 #Ligue1 | 💰 Crystal Palace a formulé une première proposition contractuelle à Ismaïla Sarr. Négos en cours pour tenter de trouver un accord. Sarr est emballé par un retour en 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 🗣 Des premiers échanges ont également eu lieu entre l’OM et le club anglais… pic.twitter.com/VCzr3wAvLm — Santi Aouna (@Santi_J_FM) July 19, 2024

En effet, d’après le journaliste Santi Aouna, l’ailier sénégalais serait suivi de près par Crystal Palace. Le club aurait formulé une première proposition contractuelle à Ismaïla Sarr, qui est emballé par un retour dans le pays qu’il a quitté l’été dernier. Des négociations sont en cours afin de trouver un chemin d’entente. Des premiers échanges ont également eu lieu avec l’OM qui ne retiendra pas son joueur.