Encore un match arrêté pour Gerson, McCourt l’avait annoncé et Guendouzi ravi… les 3 infos OM de ce lundi

Frustration pour Gerson titulaire ?

C’est une scène invraisemblable qui s’est déroulée hier soir. Alors que le match qualificatif à la Coupe du Monde 2022 opposant le Brésil à l’Argentine venait de débuter, ce dernier a été interrompu seulement 6 minutes après son coup d’envoi. Ce sont les autorités sanitaires qui se sont présentées elles même sur le terrain pour arrêter le match.

La raison ? Quatre joueurs argentins qui évoluent dans le championnat anglais ont été accusés de violer le protocole anti-Covid. Suite à cette perturbation, la FIFA a annoncé via un communiqué que cette rencontre a été « suspendue sur décision de l’arbitre ». Toutefois, un report à une date ultérieure de la rencontre n’a pas été communiqué.

L’arrêt de cette rencontre n’a fait aucun heureux et encore moins un certain joueur. En effet, le sélectionneur brésilien Tite avait pris la décision de titulariser Gerson au milieu de terrain de la Seleção, aux côtés de Casemiro. Après avoir pris part à sa première sélection le 3 septembre face au Chili, Gerson allait donc connaître sa seconde sélection et sa première titularisation avec le Brésil. De plus, dans un match clé face à l’Albiceleste.

Une rencontre qui a été interrompue dans la plus grande des confusions puisque qu’elle avait déjà débutée. Alors que les joueurs argentins ont tout de même tenté de discuter avec les représentants de l’Anvisa (autorités sanitaires brésiliennes), ils ont finalement regagné les vestiaires. Suite à la situation sanitaire au Brésil, les 9 joueurs brésiliens convoqués par Tite n’ont pas pris part au voyage hier soir tandis que les 4 joueurs argentins ont fait le déplacement malgré l’interdiction de leurs clubs. Des comportements irresponsables qui ont donc privé Gerson d’enregistrer sa deuxième sélection avec la Seleção.

J’aime être plus proche du but et avoir plus de responsabilités – Gerson

En conférence de presse avec le Brésil, Gerson s’était récemment exprimé sur son adaptation depuis son arrivée à Marseille. Le milieu de terrain dit se sentir bien aux côtés de ses coéquipiers.

« Dans mon nouveau club, je joue dans une position plus avancé qu’avec le Flamengo, mais je me sens bien, j’aime bien être plus proche du but et d’avoir plus de responsabilités… » Gerson – Source : Conférence de presse (31/08/2021)

« Je pensais que ça serait plus difficile. Tout se passe bien même si j’ai encore du mal à communiquer avec mes coéquipiers. Je ne comprends pas très bien le Français encore, mais beaucoup au club parlent portugais donc ça m’aide… » Gerson – Source : Conférence de presse (31/08/2021)

On doit investir, sinon on n’avance pas – Frank McCourt (14/06/2021)

Ce n’est pas une surprise. La situation financière de l’Olympique de Marseille est loin d’être idéale. En grande difficulté suite aux erreurs commises par Jacques-Henri Eyraud ainsi que Rudi Garcia les saisons précédentes, Frank McCourt tente tant bien que mal de sortir la tête de l’eau sur le plan financier et sur le plan sportif.

Pour réussir cette mission, l’Américain a confié les rênes du club à Pablo Longoria. Arrivé l’été dernier en tant que « Head of Football » l’été dernier, Pablo Longoria a finalement pris la place de Jacques-Henri Eyraud à la fin du mois de février. Après une gestion calamiteuse, l’ancien président de l’OM n’était plus du tout désiré par l’ensemble des supporters.

De son côté, Pablo Longoria est parvenu à remettre le football au coeur du projet de l’Américain. Très apprécié pour son professionnalisme, l’Espagnol est parvenu à recruter de nombreux joueurs afin que l’OM soit compétitif en championnat et en Ligue Europa cette saison.

En juin dernier, Frank McCourt ainsi que Pablo Longoria s’étaient rendus à Kedge. Pendant près d’une heure et demi, l’Américain en avait profité pour répondre aux multiples questions posées par les étudiants. Parmi les sujets évoqués, Frank McCourt leur avait affirmé que l’Olympique de Marseille n’était pas à vendre et qu’il comptait toujours investir à l’avenir.

« Nous avons beaucoup de chances à Marseille : il y a très peu de clubs en Europe qui ont réellement la possibilité de passer à un niveau supérieur. Et l’OM fait partie de ceux-là. Je regarde d’où on vient, et oui, je pense avoir commis des erreurs. Je regarde où on va, et je veux corriger ces erreurs ! Et ensuite, je veux atteindre un niveau supérieur. Je regarde aussi les progrès effectués. C’est compliqué mais nous sommes sur la bonne voie. La question de l’investissement est compliquée, mais c’est impératif. On doit investir, sinon on n’avance pas. J’espère aussi que nous pourrons investir un peu plus judicieusement à l’avenir parce qu’on a peut-être fait de mauvais choix avant. » Frank McCourt – Source : OM.fr (14/06/2021)

Des propos qu’il avait déjà tenu dans les colonnes de La Provence en mars dernier, lors de son retour à Marseille pour évoquer la nouvelle organisation de l’OM et la nomination de Pablo Longoria à la tête du club.

« Le club n’a jamais été à vendre, il ne l’est pas aujourd’hui et il ne le sera pas demain. Je ne veux pas qu’il y ait le moindre malentendu sur ce point. Ce club sera accompagné par mes enfants et mes petits-enfants après moi. C’est un projet générationnel. C’est un club de football fantastique, avec beaucoup de passion. Nous l’avons d’ailleurs senti récemment. Elles sont parvenues jusqu’à moi. C’est la raison pour laquelle je les démens formellement. J’aimerais trouver le moyen d’empêcher les gens de continuer à les propager. Je serai toujours transparent à ce sujet, je ne mens pas, je n’ai jamais voulu vendre l’OM. L’OM n’est pas à vendre. Je pense que c’est à Pablo de me présenter un budget (sourire). Ce qui est sûr, c’est que vous me verrez plus souvent. Avec le Covid, je n’avais pas pu venir ces derniers mois. J’espère que la crise sanitaire sera bientôt derrière nous et que je pourrai vite revenir ressentir cette passion et vibrer à Marseille. » Frank McCourt – Source : La Provence (02/03/2021)

Ça fait énormément plaisir de se sentir aimé – Mattéo Guendouzi

Son arrivée à l’Olympique de Marseille cet été a été remarqué. Mattéo Guendouzi a été prêté une saison en cité phocéenne par Arsenal avec une option d’achat de 10 millions d’euros. Pièce maîtresse de l’entrejeu marseillais aux côtés de Gerson, Mattéo Guendouzi est devenu indispensable dans le système de Jorge Sampaoli.

Depuis le début de la saison, ses bonnes performances témoignent de sa bonne adaptation au sein du club marseillais. En effet, en seulement 4 rencontres de championnat, le milieu de terrain olympien s’est déjà montré décisif puisqu’il a inscrit 1 but et a adressé 1 passe décisive à ses coéquipiers.

Grâce à ses prestations de haute volée, Mattéo Guendouzi a même eu l’opportunité d’être appelé en Equipe de France pour la deuxième fois après une première convocation en 2019. S’il n’a pas encore honoré sa première sélection, Didier Deschamps a compté sur lui pour remplacer Corentin Tolisso, blessé.

Dans un entretien accordé à Prime Video, Mattéo Guendouzi a tenu à remercier les supporters de l’OM pour tout le soutien apporté depuis son arrivée.

» Je reçois beaucoup de messages ou même de manière générale dans la vie de tous les jours quand on peut croiser les supporters après un match au stade, dans les restaurants ou même dans la rue, je ressens vraiment un très grand amour de leur part. Ça fait énormément plaisir car on a aussi besoin en tant que joueur de se sentir aimé là où on est. » Mattéo Guendouzi – Source : Prime Vidéo

Dès son arrivée à l’OM, Mattéo Guendouzi n’avait pas caché sa fierté d’être ici. Une chose est sûre, il semble déjà avoir conquis les supporters olympiens grâce à son tempérament et sa combativité sur le terrain. Il avait déjà affirmé qu’il donnerait tout pour ce maillot. De quoi faire plaisir aux supporters.

« Je pense pouvoir apporter de la fraîcheur, de la joie de vivre et bien sûr toutes mes qualités sur le terrain. Premièrement, je vais me battre pour l’équipe et avoir les meilleurs résultats possibles. À partir du moment où je vais donner le meilleur de moi-même, je vais aider l’équipe. On a déjà une très belle équipe, une très grande équipe avec de très bons et très grands joueurs. Je vais essayer de rentrer dans le collectif pour qu’on fasse de très belles choses tous ensemble. » Mattéo Guendouzi – Source : OM.fr (07/07/2021)