Enorme engouement des supporters marseillais, Alvaro s’en va et Mertens grosse intox… Voici les 3 infos OM de vendredi 8 juillet !

Comme chaque soir FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce vendredi 8 juillet : l’OM est en train de se rapprocher de son record historique du nombre d’abonnement, Alvaro vers l’Arabie Saoudite et Mertens gros coup de bluff ?

Abonnements, OM, le record de 2003 dans le viseur ?

Les supporters marseillais n’ont pas attendu la signature de noms ronflants pour aller s’abonner en masse au stade vélodrome… Le mercato olympien est d’ailleurs au point mort et Longoria se démène dans un premier temps pour exfiltrer des joueurs avant de pouvoir recruter.

Pour la première fois de l’ère McCourt, le vélodrome compte ainsi déjà plus de 41 000 abonnés à la date du jour dans toutes les zones du stade. La saison dernière le nombre de 40 000 avait été finalement atteint. Sachant que le club met en vente dès aujourd’hui 3 000 abonnements pour les tribunes Jean-Bouin et Ganay pour des pass L1 et Champions League (entre 529 et 1479 euros), et le record de 2003 pourrait être battu (+ de 44 000).

« Les tarifs correspondent au club et à la ville » – Direction de l’OM

Les abonnements en virages seront à 10 euros 45 par match et pour les tribunes Jean Bouin et Ganay seront entre 18 et 63 euros par matchs. Le tout payable en 10 fois sans frais jusqu’au 30 juin. Pour s’abonner priorité aux habitués jusqu’au 24 juin puis ouverture de l’abonnement pour tout le monde. Il y aura ensuite pour les abonnés un tarif moitié prix pour la suite du parcours en Ligue des Champions et les matchs de Coupe de France, de quoi permettre à tout le peuple marseillais de venir soutenir le club la saison prochaine.

Avaro vers Al Raed ?

Alvaro Gonzalez, écarté par Jorge Sampaoli cette saison, tandis qu’il venait d’être prolongé, a très mal vécu cette saison à l’OM, jusqu’à même retourné en Espagne d’un commun accord avec le club. Une résiliation de contrat semblait être la solution la plus probable afin de libérer le joueur.

Malgré le départ de Jorge Sampaoli, Alvaro n’est toujours pas dans les petits papiers de Pablo Longoria et il devrait donc chercher une porte de sortie. Alors que certains supposaient un retour un Espagne, l’espagnol se tournerait plutôt vers l’Arabie Saoudite, pour le moment aucun club n’a filtré. Pour rappel, l’OM cherche à dégraisser afin de libérer de la masse salariale, et un départ d’Alvaro paraît cependant logique dans cette optique. Selon Mohamed Toubache Ter, le défenseur devrait rejoindre le club d’Al Raed, il devrait signer ce weekend…

Longoria rabat les cartes pour Alvaro

Lors de la conférence de presse de présentation de Tudor, le président Longoria avait laissé entendre qu’avec un changement de coach, Alvaro avait toute ses chances, à défaut de réussir à convaincre le technicien croate.

« Il (Milik) est en fin de contrat en juin 2025. Comme avec tout changement de coach, les joueurs doivent gagner leur confiance. Il y a beaucoup de choses qui changent. Pour Alvaro, la situation est la même. On continuera sur la même logique. » Pablo Longoria en conférence de presse (05/07/2022)

La direction de l’OM n’est pas intéressée par Mertens ?

Aujourd’hui, le quotidien napolitain Il Mattino révèle que Dries Mertens serait très proche de l’OM notamment après les dernières discussions entre ses agents et le club. Il y a quelques jours, les agents de l’international belge (103 sélections, 21 buts) étaient à Marseille, mais d’après l’Equipe, l’OM aurait démenti tout lien entre le club et le joueur. Ce matin c’était TuttoMercatoWeb qui insistait et envoyait Mertens à l’OM.

Si on en croit les différents médias italiens, un accord serait proche d’être trouvé entre Mertens et l’Olympique de Marseille. L’international belge pourrait donc retrouver Milik sur le front de l’attaque et apporter toute son expérience en Ligue des Champions. Mais si l’on en croît les informations de La Provence aujourd’hui, l’OM ne serait pas intéressé par Mertens, dont l’entourage se servirait de l’OM pour faire monter les enchères avec le Napoli, où le joueur voudrait rester. Des rumeurs qui polluent l’actualité du club olympien et qui procurent de faux espoirs chez les supporters marseillais !

Walid Acherchour lors de l’émission « After Foot » reconnaît le talent du joueur mais ne comprend pas l’idée derrière ce recrutement sur le long terme, à un poste où Dimitri Payet est toujours performant.

« Mertens, l’âge est quand même important » – Acherchour

« Le mec c’est le meilleur buteur de l’histoire du napoli, donc bien entendu que des buts il peut les empiler et il sait les empiler. Moi le gros problème c’est par rapport à ce que l’Olympique de Marseille a en boutique, dans son profil qu’aujourd’hui Mertens joue soit dans un rôle de faux numéro 9, soit rôle de deuxième attaquant en numéro 10 dans un 4-2-3-1, c’est comme ça qu’il a joué derrière Osimhen cette saison. Et je suis désolé mais à partir du moment où t’as déjà un joueur comme Payet qui joue dans ce poste là, qui a été l’année dernière très bon. Mertens, l’âge est quand même important, tu vas lui donner combien d’année de contrat, 2ans, 1 an ? J’ai aucun problème sur le joueur, il peut t’apporter l’année prochaine une expérience en Ligue des Champions, etc. Aucun problème, en plus j’aime beaucoup le joueur mais en mars prochain il a 36 ans, moi j’en ai marre de l’Olympique de Marseille, des joueurs qui viennent à chaque fois avec des contrats courts, l’entraîneur l’année d’après il va devoir se séparer de Mertens et aller rechercher un autre mec. » Walid Acherchour Source : RMC SPORT (07/07/2022)