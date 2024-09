Iliman Ndiaye a marqué ce samedi avec Everton face à Leicester. Le club mène 1-0 à la mi-temps dans un match déjà important vu le début de saison !

Cette saison, Everton avait déjà encaissé 13 buts en 4 journées avant le match de ce samedi face à Leicester. Transféré cet été à Everton, Iliman Ndiaye a ouvert le score ce mardi et Everton mène 1-0 à la mi-temps ! Selon l’Equipe, la une gestion financière d’Everton est « peu rigoureuse » et « a conduit la direction à afficher un déficit de 142 millions d’euros lors de la saison 2021-2022 alors que le plancher était de 120, ce qui a coûté à l’équipe six points de pénalités à l’aube de l’exercice 2023-2024. »



Iliman Ndiaye a rejoint Everton le 3 juillet dernier pour 18 millions d’euros. L’ancien joueur de l’Olympique de Marseille a fait sensation hier. Sa performance pourrait donner à Sean Dyche, l’envie de le faire jouer en Premier League plus souvent.

Une première titularisation réussie

Le but d’Iliman Ndiaye avec Everton pour sa première titularisation ! 😱 pic.twitter.com/mL12YXIdQa — 𝐕𝐢𝐧𝐜𝐞𝐧𝐳𝐨 𝐓𝐨𝐦𝐦𝐚𝐬𝐢 (@Vincent_1393) August 27, 2024

Après un début de saison compliqué en Premier League, marqué par une défaite face à Brighton (0-3) et une autre face à Tottenham (4-0), c’est en League Cup, contre Doncaster, qu’Iliman Ndiaye effectue sa première titularisation. Le numéro 10 d’Everton marque le deuxième but de la rencontre, à la 74e minute, sous les encouragements du Goodison Park.

