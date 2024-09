Højbjerg, Koné, Garcia, Mbemba… Les 3 infos OM de ce vendredi 6 septembre 2024 !

Comme chaque jour, retrouvez les 3 informations importantes concernant le mercato de l’Olympique de Marseille. Ce vendredi 6 septembre 2024, nous évoquons les performances de Pierre-Emile Højbjerg, le retour d’Ismaël Koné et d’Ulisses Garcia ainsi que « l’exclusivité » de Mbemba !

1 – Internationaux OM: le gros impact d’Højbjerg !

Voici le programme des 13 joueurs de l’OM retenus en équipe nationale durant la trêve internationale de ce mois de septembre 2024. Ce jeudi, Pierre-Emile Højbjerg a brillé avec la sélection danoise. Il a marqué son premier but en tant que capitaine.

Hier soir, le Danemark est sorti victorieux du match qui les opposait à la Suisse (2-0). Après un premier but de Patrick Dorgu (82′), Pierre-Emile Højbjerg en a marqué un second à la deuxième minute du temps additionnel. Le nouveau capitaine de l’équipe nationale danoise a montré qu’il était digne de porter son brassard. Les hommes de Kasper Hjulmad ont terminé le match en supériorité numérique après l’expulsion de Nico Elvedi (50′) et celle de Granit Xhaka (87′). La Nati n’a rien pu faire.

Le 4 septembre :

– Comores 1 – 1 Gambie- Raimane Daou

Qualification CAN –à 17 heures au Maroc

– France U18 : Yanis Sellami et Enzo Sternal

France (4) 2 – 2 (2) Suisse

Tournoi international de Limoges –à 19 heures à Limoges

Le 5 septembre :

– Argentine 3 – 0 Chili- Valentin Carboni et Gerónimo Rulli

Qualification Coupe du monde 2026 – Jeudi 5 septembre à 21 heures à Buenos Aires

– Danemark 2 – 0 Suisse- Pierre-Emile Højbjerg

Ligue des Nations – Jeudi 5 septembre à 20h45 à Copenhague

– RCA 3 – 1 Lesotho- Geoffrey Kondogbia

Qualification CAN – Jeudi 5 septembre à El Jadida (Maroc)

Le 6 septembre :

– Maroc – Gabon- Azzedine Ounahi

Qualification CAN – Vendredi 6 septembre à 20 heures à Agadir

– France – Slovénie- Quentin Merlin

Qualification Euro 2025 – Vendredi 6 septembre à 18h30 à Angers

– Angleterre U21 : Jonathan Rowe

Irlande du Nord – Angleterre

Qualification Euro 2025 – Vendredi 6 septembre à 19h45 à Ballymena

– Suisse U20 : Roggerio Nyakossi

France – Suisse

Amical – Vendredi 6 septembre à 18 heures à Clairefontaine

– France – Portugal-Yanis Sellami et Enzo Sternal

Tournoi international de Limoges – Vendredi 6 septembre à 19 heures à Limoges

-Le 7 septembre :

– USA – Canada- Derek Cornelius

Amical – Samedi 7 septembre à Kansas City

-Le 8 septembre :

Danemark – Serbie- Pierre-Emile Højbjerg

Ligue des Nations – Dimanche 8 septembre à 20h45 à Copenhague

France – Angleterre- Yanis Sellami et Enzo Sternal

Tournoi international de Limoges – Dimanche 8 septembre à 18 heures à Limoges

Le 9 septembre :

– Madagascar – Comores- Raimane Daou

Qualification CAN – Lundi 9 septembre à 17 heures en Tunisie

– Lesotho – Maroc- Azzedine Ounahi

Qualification CAN – Lundi 9 septembre à 20 heures

– Angleterre – Autriche- Jonathan Rowe

Amical – Lundi 9 septembre à 19h45 à Luton Town

-France – Suisse- Roggerio Nyakossi

Amical – Lundi 9 septembre à 15 heures à Clairefontaine

Le 10 septembre :

– Colombie – Argentine- Valentin Carboni et Gerónimo Rulli

Qualification Coupe du monde 2026 – Mardi 10 septembre à 15h30 à Baranquilla

– Canada – Mexique- Derek Cornelius

Amical – Mardi 10 septembre à Dallas

– Gabon – RCA- Geoffrey Kondogbia

Qualification CAN – Mardi 10 septembre à Franceville (Gabon)

– France – Bosnie Herzégovine- Quentin Merlin

Qualification Euro 2025 – Mardi 10 septembre à 18h30 au Mans

2 – OM : Deux retours au centre RLD !

Pendant cette trêve internationale, une partie de l’effectif travaille au centre RLD sous les ordres de Roberto De Zerbi. Le coach italien peut compter sur deux retours dans son effectif !

Plusieurs jeunes (Raimane Daou, Roggerio Nyakossi, Yanis Sellami et Enzo Sternal) mais aussi Valentin Carboni, Gerónimo Rulli, Pierre-Emile Højbjerg, Geoffrey Kondogbia, Quentin Merlin, Jonathan Rowe et Derek Cornelius ont été appelés par leurs selections. Roberto De Zerbi doit donc faire sans ces 11 internationaux pour travailler pendant cette trêve. Si le technicien peut s’appuyer sur Brassier, Greenwood, Wahi ou encore Rongier, il peut aussi compter sur deux retours.

Koné et Garcia de retour !

D’une part, Ismaël Koné a repris l’entrainement collectif après une blessure à la cheville, il a été laissé à disposition par la sélection canadienne. Autre retour, celui d’Ulysses Garcia, a priori remis de sa blessure, mais aussi réintégrer après avoir été mis dans le fameux loft des indésirables ou il ne reste plus que Mbemba qui évoluera avec l’équipe réserve. Deux joueurs de plus pour De Zerbi !

Invité de l’émission Débat Foot Marseille, notre consultant Jean-Charles De Bono s’est exprimé sur le milieu de terrain marseillais et notamment le retour de Koné qui pourrait chambouler la hiérarchie.

Blessé depuis les matchs de préparation, Ismaël Koné est en phase de réathlétisation et devrait réintégrer le groupe d’ici peu. De quoi faire douter la hiérarchie des milieux du début de saison, et notamment Kondogbia. Pour Jean-Charles De Bono, Koné pourrait amener plus de verticalité : « Koné a cette faculté de se projeter plus rapidement que Kondogbia, ça c’est certain. Je trouve que dans la vitesse, quand je vois sont but marqué face à Sunderland, il part du côté, dribble 3 joueurs et finis plat du pied. Lui il arrive à se projeter il a peut-être cette adresse, cette jeunesse qui le propulse plus facilement. Il va vouloir jouer et si tu prends confiance en toi bah tu vas dérouler. Je pense qu’il y aura plus de jeu vertical, plus de cassure de ligne avec Koné qu’avec Kondogbia. Kondo c’est très souvent des longs ballons comme il faisait l’année précédente. »

3 – Mbemba : tout ça pour ça ?

Chancel Mbemba a révélé la signification de sa mystérieuse vidéo qu’il a publiée mercredi dernier. Il s’agit d’un teaser faisant la promotion de sa série documentaire autobiographique. Cette sortie fait débat sur les réseaux sociaux.

Chancel Mbemba est toujours dans le « loft ». La situation du défenseur central congolais est compliquée à l’Olympique de Marseille, depuis son altercation avec Ali Zarrak, adjoint de Mehdi Benatia.

La publication de Mbemba

Pour rappel, Chancel Mbemba avait partagé une vidéo énigmatique sur son compte X (anciennement Twitter). On y voit le joueur, marchant face à une lumière blanche qu’il approche peu à peu. La vidéo ne contient pas de paroles, seulement une date : le 8 septembre 2024. Les internautes pensaient que l’international congolais allait faire une annonce concernant son avenir, mais il n’en est rien.

Un documentaire controversé…

Ce matin, Chancel Mbemba a révélé la vraie nature de sa mystérieuse vidéo. Il s’agit d’un teaser faisant la promotion de sa série documentaire autobiographique (en 3 épisodes), produite au cours des 2 dernières saisons. Sous sa publication, les commentaires sont partagés. Certains soutiennent le Congolais. D’autres, soulignent la gaucherie de sortir un tel projet, pendant cette période de tension entre lui et l’OM. « Tu es un clochard. Va te remplir les poches en AS au lieu de le faire sur YouTube », fustige un internaute. « Je pense que c’est très maladroit de sortir ça maintenant », estime un autre. « En fin de carrière, à la retraite, ça serait bien plus cohérent. Dans la situation actuelle, avec une image très contestable, c’est le pire choix possible… Tu as raté ta sortie et ça devient glauque », conclut-il.

