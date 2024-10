Un minot chez U19 français, un milieu brésilien visé et Nketiah s’explique… Les 3 infos OM de ce dimanche !

Comme chaque soir, FCM vous propose les 3 infos OM du jour. Au programme ce lundi : un minot chez les U19 français, un milieu brésilien visé et Nketiah explique son choix…

Lafont convoqué chez les U19

L’Olympique de Marseille sera bel et bien représenté en équipe de France lors de cette trêve internationale puisqu’un minot du centre de formation a été convoqué en équipe de France U19. Ce minot n’est autre que Gaël Lafont.

Le natif d’Aix en Provence, qui a disputé 2 matchs avec la réserve de l’OM en National 3 cette saison, va donc honorer sa première sélection dans cette catégorie. Dans cette liste, il est également accompagné par l’un de ses coéquipiers à l’OM, Alexis Koum qui lui, est déjà l’auteur de 3 titularisations avec l’équipe dirigé par Jean Pierre Papin, qui pointe à la 5ème place de son groupe. Durant ce rassemblement les petits bleus disputeront 3 matchs amicaux à Marbella (Espagne), le premier contre le Danemark le 9 octobre, le second contre la Belgique le 12 Octobre et le dernier le 15 Octobre contre l’Angleterre.

Gaël Lafont est convoqué avec l’Équipe de France U19! 🌟🇫🇷 pic.twitter.com/nIdINs6nWy — 𝐁𝐞𝐎𝐌 (@Be_OM13) October 6, 2024

À lire aussi : OM : Rowe, c’est de la dynamite ! (footballclubdemarseille.fr)





Contacts établis entre l’OM et Arthur

L’OM travaille sur les prochains mercato et aurait encore un milieu de terrain dans son viseur. Alors qu’avec l’arrivée de Rabiot le secteur semble bien garni, un ancien international brésilien serait suivi attentivement par Mehdi Benatia.

En effet, selon le média espagnol fichajes.net, l’OM ferait partie des 3 clubs intéressés par le Brésilien Arthur Melo. Le milieu de terrain de 28 ans, formé à Gremio, était arrivé en Europe au FC Barcelone avant d’être transféré pour un énorme montant (80M€) à la Juventus dans un deal avec Pjanic. Ce dernier a retrouvé du temps de jeu la saison dernière via un prêt à la Fiorentina, mais se retrouve dans une impasse à Turin ou il n’entre pas dans les plans de Motta. Fichajes explique qu’Everton, la Fiorentina et l’OM sont attentifs à sa situation. « Arthur cherche une issue qui lui permettra de jouer à nouveau un rôle de premier plan, et tout indique que l’Olympique de Marseille , Everton et la Fiorentina sont attentifs à sa situation. L’équipe qui a manifesté le plus d’intérêt est l’Olympique de Marseille, avec Roberto De Zerbi à sa tête. L’entraîneur italien, qui s’est distingué par son style offensif, considère Arthur comme un élément clé pour renforcer son milieu de terrain. L’été dernier, il y a même eu des échanges avec le joueur pour le convaincre de rejoindre leur projet, même si des problèmes contractuels ont empêché la finalisation de l’accord. » Un départ de Kondogbia pourrait-il ouvrir la porte à Aethur ?

Los 3 equipos que piensan en Arthur Melohttps://t.co/S8bxvhz7U0 — Fichajes.net (@fichajesnet) October 6, 2024





Alors que l’OM s’est offert les services d’Adrien Rabiot pour deux saisons, le club et son conseiller Mehdi Benatia explorent d’autres pistes au milieu de terrain. En effet, notre confrère du média les Lions de l’Atlas, Hakim Zhouri précise que le club olympien s’intéresse bien au profil de Reda Belahyane. « Reda Belahyane est bien pisté par l’OM mais ça ne date pas vraiment d’aujourd’hui… cet été déjà Benatia avait un œil sur lui! » Le milieu de terrain du Hellas Vérone dispose d’un contrat jusqu’en 2028, le joueur de 20 ans, passé par Nice, a participé à 7 matches de Serie A cette saison…

l’OM suit Reda Belahyane

Reda belahyane est bien pisté par l’OM mais ça ne date pas vraiment d’aujourd’hui… cet été déjà Benatia avait un œil sur lui! pic.twitter.com/gKdGjwBaP7 — Hakim (@Z_hakos) October 5, 2024

A lire aussi : Mercato : La stratégie de l’OM pour éloigner Mbemba

Nketiah explique son choix

L’OM a misé gros sur Elye Wahi lors du mercato estival. Si pour l’instant l’ancien attaquant du RC Lens a du mal à trouvé sa place, l’autre cible à ce poste, Eddie Nketiah, a expliqué pourquoi il avait opté pour Crystal Palace…

Eddie Nketiah a expliqué au journal The Independent son choix de quitter Arsenal pour rejoindre Crystal Palace : « J’ai encore des amis dans la région. Je pense que Crystal Palace, dans son ensemble, me convient parfaitement. Je m’y sens vraiment à l’aise. J’aime la façon dont le club est, la morale qu’il a. Je pense que j’avais juste besoin d’aller quelque part où je sentais que j’aurais l’occasion d’être sur le terrain et de progresser. Je sais que le déclic ne se fera pas tout de suite, mais tout le monde a besoin d’une plateforme pour progresser, d’essais et d’erreurs sur le terrain pour apprendre. C’est la principale raison qui m’a poussé à quitter Arsenal ». Le club londonien a dû sortir 30M€ hors bonus pour s’offrir Eddie Nketiah, ce dernier n’a marqué qu’un but en 5 apparitions avec les Eagles depuis son arrivée…

J’ai encore des amis dans la région. Je pense que Crystal Palace, dans son ensemble, me convient parfaitement — Nketiah



Eddie Nketiah ou Elye Wahi ? La question se pose toujours, même si l’un des deux attaquants a officiellement intégré le club phocéen. Le joueur français de 21 ans a rejoint les olympiens, après un accord conclu entre l’OM et le RC Lens.

Acherchour : « J’aurais préféré Nketiah »

Walid Acherchour ne cache pas sa préférence pour le joueur d’Arsenal. « J’ai toujours dit que je préférais Eddie Nketiah pour sa fiabilité, pour sa maturité, même si Elye Wahi a des grosses qualités », explique l’éditorialiste de Winamax. « Si j’avais eu le choix à faire avec Nketiah, qui a évolué à l’entraînement sous Bielsa, a joué sous Arteta et qui arrive sous De Zerbi, j’aurais préféré Nketiah. C’est un joueur de 25 ans qui a montré de la détermination à chaque fois qu’il a joué, pour garder sa place. Après il est tombé sur plus fort, sur (Kai) Havertz et Gabriel Jesus », ajoute-t-il.

Acherchour : « J’ai des doutes sur sa mentalité »

Walid Acherchour est sceptique quant à l’efficacité de Wahi à l’Olympique de Marseille. « J’ai des doutes sur sa mentalité et sur comment il va répondre présent », assume l’éditorialiste de l’After Foot. « Elye Wahi a 21 ans, il a fait une énorme saison avec Montpellier avant d’aller à Lens, les qualités sont là. Les seuls doutes que j’ai c’est surtout sur sa compréhension du jeu, sur sa déconnexion qu’il peut avoir, même parfois son je-m’en-foutisme sur le terrain. »

Malgré sa réticence, Acherchour a « confiance en De Zerbi » et respecte son choix. Les fulgurances de l’attaquant français pourraient bien être la solution pour renforcer le secteur offensif Marseillais.