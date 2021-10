Kamara ciblé par la Serie A, les indésirables de Sampaoli et un attaquant de l’Inter pisté… Les infos et rumeurs mercato OM de cette semaine !

Comme tous les week-end, FCM vous propose les infos et rumeurs mercato de la semaine ! Au menu ce samedi : Kamara sur les tablettes de la Serie A, Sampaoli ne compte plus sur certains défenseurs et la piste Alexis Sanchez…

Mercato OM: Kamara toujours pisté par ce cador italien ?

Alors que Kamara était prédestiné à quitter l’Olympique de Marseille cet été, il est finalement resté dans son club formateur. Son contrat arrive à échéance en juin prochain, il pourrait donc partir libre s’il ne prolonge pas d’ici là. Et un géant italien pourrait revenir à la charge dès cet hiver…

Boubacar Kamara a continué son aventure marseillaise cette saison, alors qu’il était annoncé sur le départ dès le début du mercato. Si le Milan, la Lazio, Naples ou encore Chelsea ont montré un intérêt pour le natif de Marseille, le jeune joueur de 21 ans porte toujours le maillot olympien. Mais il se pourrait que les Milanais repassent à l’action dès le mercato hivernal, où il sera libre de s’engager là où il le souhaite.

En effet, selon Calcio Mercato, les Rossoneri pourraient perdre Franck Kessié libre, qui se dirigerait vers le PSG. Afin de remplacer le milieu de terrain Ivoirien, Boubacar Kamara serait toujours pisté de près…

Kamara porte l’OM

Comme le précise le compte Stats du foot, l’OM n’a gagné qu’un seul de ces 18 derniers matches en compétition officiel quand Kamara n’est pas là. Le club olympien a compilé 9 matches nuls et 8 défaites quand son milieu ou défenseur central n’est pas là. Un chiffre qui montre l’importance de Kamara dans l’équilibre de l’équipe…

L’@OM_Officiel n’a remporté qu’un seul de ses 18 derniers matchs disputés en compétition officielle sans Boubacar Kamara sur la pelouse (9 nuls, 8 défaites). #OMRCL — Stats Foot (@Statsdufoot) September 26, 2021

Sampaoli aimerait pouvoir se passer de Caleta Car, Amavi et Alvaro ?

Jorge Sampaoli n’a pas beaucoup fait tourner ses équipes depuis le début de la saison. Un onze type s’est clairement dessiné pendant la préparation et l’Argentin s’est tenu à cette composition pour les matchs en championnat. Pourtant, face au SCO d’Angers, l’entraîneur marseillais a fait confiance à Caleta-Car et Amavi. Malheureusement, les deux défenseurs n’ont pas donné entière satisfaction. Il ne compte pas sur eux sauf pour la rotation. Le message est clair et les joueurs en ont conscience Dans l’After Foot sur RMC ce lundi soir, Florent Germain a livré ses informations du vestiaire. Ce dernier affirme qu’il y a de petites tensions et que Sampaoli doit faire attention de ne pas perdre mentalement certains joueurs. L’Argentin ne compterait clairement pas sur quelques joueurs dont Alvaro qui n’a pas vraiment le profil idéal pour son système de jeu. A LIRE : OM / PSG – Riolo : « En ce moment, Payet est meilleur que Neymar » « Ce qui est à travailler, et on en a conscience dans le vestiaire, c’est qu’il y a eu des signes de nervosité face à Lens sur une grosse partie de la fin de match et je ne parle pas du petit coup de chaud entre Guendouzi et Gerson. On sentait des joueurs qui étaient un peu perdus ou un peu fatigués, agacés. Il y avait de la nervosité mais il ne faut pas qu’il y ait certaines choses qui polluent le vestiaire. La concurrence de gardiens peut en être un. Sampaoli a un défi : il ne veut pas perdre certains joueurs. Il ne fait pas beaucoup tourner dans un match, ce n’est pas le coach qui va forcément utiliser les cinq changements. Mais pourquoi? Parce qu’il y a certains joueurs, même s’ils ont joué face à Angers, je pense à Caleta-Car ou Amavi voire Alvaro parfois parce qu’on a bien compris que c’était un second choix pour Sampaoli… Il ne compte pas sur eux sauf pour la rotation. Le message est clair et les joueurs en ont conscience. Caleta-Car, ce n’est pas seulement dû à sa situation, c’est aussi parce qu’il n’aime pas vraiment son profil. Alvaro a des atouts : il a de l’expérience, il ne lâche rien, il peut apporter quelque chose, une grinta. Mais ces joueurs, je vous le garantie, ils ont compris qu’ils n’entraient pas forcément dans les plans. Ce ne sont pas des titulaires en puissance pour Sampaoli. Si tu enchaînes quelques mauvaises prestations, ça peut décourager certains joueurs. L’illustration parfaite, c’est le poste de gardien de but. Steve Mandanda vit mal la situation. Il estime qu’il est capable de jouer bien mieux au pied que Pau Lopez même si les autres coachs ne lui demandaient pas de le faire. Il se sent capable de s’essayer un peu plus haut que sa cage. Je sens que ça commence à le piquer sérieusement. Le match de jeudi sera intéressant. S’il n’y a pas de turn-over ou l’opportunité pour Mandanda de prouver qu’il peut encore meilleur que Pau Lopez. » Florent Germain – Source : RMC (27/09/21)

Rumeur Mercato : L’OM comme option cet hiver pour cet attaquant de l’Inter ?

Le mercato de Pablo Longoria a été particulièrement agité cet été. L’un des seuls bémols est la non arrivée d’un attaquant afin de suppléer Milik, même si Dieng semble tenir la baraque depuis le début de saison. Il se pourrait que Sampaoli trouve son bonheur en Italie…

La drôle de rumeur mercato provient d’Italie ce lundi. En effet, d’après les informations de CalcioMercato, l‘Olympique de Marseille serait une possibilité pour Alexis Sanchez, en manque de temps de jeu sur ce début de saison du côté de l’Inter (52 minutes en 3 matches). Le Chilien connait bien Jorge Sampaoli puisqu’ils ont remporté la Copa America ensemble en 2015. Une piste surprenante sachant que l’ancien attaquant d’Arsenal arrive en fin de contrat en juin 2022, et qu’il touche un salaire bien trop important pour les finances de l’OM. Le Betis Séville et le FC Séville seraient aussi sur le coup…

Sampaoli avait précisé en conférence de presse par deux fois que son effectif était « assez court » et qu’il espérait faire une bonne seconde partie de saison selon l’évolution de l’équipe. Déjà un message envoyé à Longoria pour le mercato hivernal ?

On a un effectif assez court — Sampaoli

« L’OM de Bielsa a fait une très grande première partie de saison et on espère faire de même. On espère ne pas baisser en seconde partie de saison et cela sera lié avec l’évolution de l’équipe… L’exigence de chaque match requiert que tout le monde soit à 100%. Et au sein de l’équipe où il y a beaucoup de concurrence, tous les joueurs peuvent jouer. La rotation doit continuer pour des questions de rendement, parce que chaque joueur doit être à 100%. C’est normal de voir différentes équipes à chaque match pour ces raisons-là. (…) Certains joueurs ont accumulé des matchs et ça s’est vu lors de la deuxième mi-temps contre Rennes parce que le match était exigeant. Donc il faut faire attention aux blessures et parce qu’on a un effectif assez court. Il y aura la possibilité de faire des changements. On est obligés de continuer à effectuer une rotation dans l’équipe. (…) À ce poste, où il n’y a pas tant de rotation, il faut faire attention. On a un effectif assez court en défense donc on fait attention à la fatigue. En défense, Luan et Saliba ont joué quasiment tous les matchs, donc on va analyser les prochaines rencontres pour voir s’ils joueront. (…) Je ne m’imagine pas diriger une équipe avec moins d’intensité. On travaille donc par rapport à ça. » Jorge Samapoli – source : conférence de presse (21/09/2021)

OM: Encore un coup dur pour Steve Mandanda !

Didier Deschamps a annoncé la liste des 23 joueurs pour disputer le final four de la Ligue des Nations. Coup dur pour Mandanda, il n’est pas présent…

Rien ne va plus en ce moment pour Steve Mandanda. Relégué sur le banc de touche de l’OM, il vient de perdre aussi sa place de troisième gardien de l’Equipe de France, au profit de Benoit Costil. Mattéo Guendouzi est quant à lui appelé, c’est le seul joueur de l‘Olympique de Marseille présent…

Didier Deschamps a justifié l’absence du capitaine historique marseillais :

« Je fais des choix sportifs, la vie de groupe c’est une autre chose… Même si Steve est un habitué de l’EDF, par rapport à sa situation actuelle j’ai pris cette décision. » Didier Deschamps— Source: Conf de presse (30/09/21)