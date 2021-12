Kamara et Milik ont la cote en Italie, Caleta-Car suivi en Premier League… Les 3 infos OM de ce lundi 27 décembre 2021

Comme tous les soirs, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme de ce lundi : Kamara et Milik ont la cote en Italie, Caleta-Car suivi en Premier League…

Mercato OM : Un nouveau club italien fonce sur Kamara cet hiver?

En fin de contrat en juin prochain et loin d’avoir trouvé un accord avec l’OM pour une prolongation, Kamara serait pisté par un nouveau club italien d’après TuttoMercatoWeb.

Le feuilleton de ce mercato hivernal sera bien entendu le dossier Boubacar Kamara. En fin de contrat en juin prochain, le minot n’a pas encore trouvé d’accord avec l’Olympique de Marseille pour une prolongation et pourrait même quitter le club cet hiver.

D’après les informations de TuttoMercatoWeb, l’AS Roma s’est positionné dernièrement pour obtenir le transfert du jeune marseillais… Les relations entre les deux clubs sont jugées excellentes par le média italien, surtout après les prêts avec OA de Cengiz Ünder et Pau Lopez qui sont pour le moment des réussites.

L’AS Roma n’est pas le seul club à apprécier Kamara…

D’autres clubs sont évidemment à l’affût pour récupérer le milieu défensif. Newcastle, le FC Barcelone ou encore Manchester United ont récemment été cités. Plus tôt dans l’année, l’AC Milan est revenu avec insistance dans les médias. Le nom du club est d’ailleurs de retour dans l’actualité grâce à Calcio Mercato.

Pour le remplacer, l’OM songerait d’ailleurs à Amadou Diawarra selon le média italien Il Tempo. Le milieu de l’AS Roma pourrait-il être inclus dans le deal pour que les deux clubs ainsi que les joueurs soient gagnants? A voir si le club italien est jugé assez prestigieux pour le clan Kamara…

Si Kamara part, on cherchera des alternatives pour le remplacer – Jorge Sampaoli

De son côté, Jorge Sampaoli se préparerait à toutes les hypothèses dont celle d’un départ dès cet hiver. Le technicien argentin a même révélé en conférence de presse qu’il cherchait des alternatives pour pallier un éventuel départ.

« Boubacar Kamara, c’est un joueur qui fait très bien cette fonction de milieu de terrain qui revient dans la défense. Il se positionne très bien quand il faut faire ça. On connaît sa situation, en cas de départ, qui serait dure pour nous. C’est un joueur du club, que l’on connaît bien. On ne peut rien faire concernant cette situation. Quand il est en forme, il donne beaucoup d’équilibre à l’équipe. J’espère qu’on va trouver une solution, j’espère la meilleure pour lui et pour le club et s’il part, on cherchera des alternatives pour le remplacer. » Jorge Sampaoli – Source : Conférence de presse (21/12/2021)

Mercato OM : Un cador italien de nouveau à l’affût sur Milik ?

Arrivé l’hiver dernier en provenance de Naples, Arkadiusz Milik serait de nouveau suivi de près par la Juventus Turin en vue du prochain mercato.

Le mercato hivernal se rapproche… Alors que l’Olympique de Marseille se trouve à la troisième place au classement, Jorge Sampaoli a dernièrement fait savoir qu’il espérait du mouvement cet hiver. En effet, le technicien argentin a réclamé 2 à 3 arrivées pour suffire à ses besoins. Toutefois, avant d’enregistrer l’arrivée d’un éventuel renfort, Pablo Longoria est contraint de vendre un ou plusieurs joueurs afin de soulager les finances du club phocéen.

Si les départs de Boubacar Kamara ou de Duje Ćaleta-Car semblent les plus probables, Pablo Longoria ne devrait pas non plus fermer la porte à un départ de tout autre joueur refuser si une offre impossible à refuser arrivait sur la table.

La Juventus toujours intéressée par Milik

Par ailleurs, d’autres joueurs comme Arkadiusz Milik suscite les convoitises en Europe. À en croire les informations révélées par Tuttosport, la Juventus Turin serait une nouvelle fois intéressée par le profil de l’attaquant polonais pour le prochain mercato. Est-ce que Pablo Longoria serait prêt à s’en séparer seulement un an après son arrivée ? Difficile à dire.

Arrivé en provenance de Naples pour un montant de 9 millions d’euros l’hiver dernier, le Polonais n’a en tout cas jamais clamé ses envies d’ailleurs. Dernièrement, Arkadiusz Milik avait avoué être très heureux du côté de Marseille. Lors de sa dernière apparition, il a même inscrit un triplé face à l’ES Cannet-Rocheville et nul doute que son départ laisserait un vide dans le secteur offensif.

Ce Milik en forme, beaucoup d’équipes aimeraient l’avoir – Rolland Courbis

Dans « After Marseille », Rolland Courbis avait tenu à mettre l’accent sur l’apport du Polonais dans l’effectif de l’OM.

« Ce n’est pas de sa faute si dans le tirage au sort on lui a donné une N3 pour poursuivre sa rééducation. On ne peut pas dire que l’OM est meilleur sans Milik. Si on dit « l’OM est meilleur sans Milik à 50% », oui d’accord. Un Milik à 90%, il n’y en a pas beaucoup des attaquants comme ça. Il retrouve petit à petit la forme, j’espère qu’il ne rechutera pas. Il y a toute une collection de blessures qui font peur ces dernières années. Ce Milik en forme, beaucoup d’équipes aimeraient l’avoir. » Rolland Courbis – Source : After Marseille (20/12/2021)

Mercato OM : Duje Caleta-Car vers la Premier League cet hiver ?

Duje Ćaleta-Car est l’un des joueurs bankables de l’effectif olympien. En cas d’offre jugée satisfaisante cet hiver, l’OM devrait le laisser partir. Le Croate suscite les convoitises outre-Manche.

Il est l’un des joueurs avec la valeur marchande la plus élevée dans l’effectif olympien. Duje Ćaleta-Car pourrait quitter le navire olympien dès cet hiver. Depuis plus d’un an, les dirigeants olympien misent sur une vente du défenseur central croate pour soulager leurs finances. Impacté par son transfert avorté du côté de Liverpool l’hiver dernier, Duje Ćaleta-Car aurait également pu plier bagages lors du dernier mercato estival où Newcastle et Wolverhampton étaient deux clients sérieux.

Caleta-Car ne sera pas retenu en cas d’offre

Toutefois, le défenseur croate avait finalement pris la décision de rester du côté de l’OM. Sous contrat avec le club phocéen jusqu’en 2023, Duje Ćaleta-Car aurait toujours la côte outre-Manche. D’après les informations révélées par le Telegraph, Newcastle serait toujours à l’affût sur son profil. Récemment achetés par le fonds souverain d’Arabie saoudite, les Magpies envisageraient de formuler une offre pour convaincre Pablo Longoria de le céder.

Et à en croire les dernières informations de RMC Sport, le défenseur central croate ne sera pas retenu en cas de proposition lors du mercato hivernal. Une éventuelle vente permettrait alors à Pablo Longoria de soulager les comptes de l’OM et d’envisager les arrivées de renforts réclamées par Jorge Sampaoli.

Caleta Car est entré dans l’équipe quand on l’a eu à une forme optimale — Sampaoli

« Il faut voir si Caleta Car est capable de continuer à enchaîner les matchs. Il est entré dans l’équipe quand on l’a eu à une forme optimale mais on va analyser, après une exigence très importante lors d’un match contre le PSG, voir comment il est. Mais c’est très important pour nous, avec un effectif réduit et un calendrier chargé, de récupérer des bons joueurs comme Caleta-Car. (…) Nous avons parlé comme lui, et on lui a expliqué comment on voulait qu’il aide l’équipe quand il serait au top physiquement. On a fait un travail spécial avec lui au niveau vidéo. Le talent, il l’a, c’est pour ça qu’il est international. Il s’est bien adapté, il a progressé, il a fait les efforts pour se mettre au niveau de l’équipe. Il s’en est bien sorti, il a joué des matchs difficiles. Et ça nous aide de récupérer un joueur qui possède une expérience internationale. C’est une bonne chose. » Jorge Sampaoli – source : Conférence de presse (26/10/2021)