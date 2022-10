Konrad déjà de retour ? Longoria confirme et les détail du transfert de Clauss… Les 3 infos OM de ce vendredi !

Comme chaque soir, FCM vous propose les 3 infos OM du jour. Au programme ce vendredi : Longoria confirme la restructuration de l’organigramme, les détails du salaire de Clauss et Konrad déjà renvoyé à Marseille ?

Konrad déjà renvoyé à Marseille ?

Blessé lors de la seconde partie de saison, Konrad de la Fuente n’a jamais réussi à confirmé ses premiers matches avec l’OM de Sampaoli. Plus vraiment intéressant dans le dispositif prôné par Igor Tudor, l’international américain a donc été prêté pour une saison à l’Olympiakos. Les débuts sont compliqués pour lui, d’autant que le club grec a beaucoup recruté en fin de mercato.

De plus, l’arrivée de l’ancien coach olympien Michel ne l’a pas aidé. Non inscrit dans la liste de l’Europa League, il n’a été titularisé que deux fois en Super League. Le joueur n’entre pas dans les plans de son entraineur, il n’a plus joué depuis le 11 septembre ! Il a joué 3 matches / 0 but / 151 minutes en Super League 1. Selon Tutto Mercato Web, Konrad pourrait revenir en France dès le mois de janvier à l’ouverture du mercato hivernal…

Konrad De La Fuente a été prêté pour une saison (apparemment sans option d’achat) à l’Olympiakos. L’ailier américain s’etait exprimé sur les réseaux de son club…

« Je suis très heureux d’être ici et très excité de débuter sous ses nouvelles couleurs. Je suis impatient de pouvoir jouer mon premier match ici. Je connaissais déjà l’Olympiakos et je savais également qu’il y avait de supers fans ici. Ils font sentir aux joueurs qu’ils veulent qu’ils viennent ici. Je préfère jouer ailier gauche, je suis plutôt rapide avec de la technique et bon en dribbles. (…) J’espère que l’on va faire quelque chose de bien cette saison et rapporter des trophées pour rendre tout le monde heureux ! » Konrad De La Fuente – Source Olympiakos (13/08/2022)

L’OM a formulé une proposition ferme, entre 8,75 et 11 M€ selon bonus

L’Equipe consacre un article à cette arrivée dans son édition du jour. Le quotidien sportif explique que si Lens s’était qualifié pour une Coupe d’Europe, Clauss serait certainement resté au club. Le journal précise certains détails financiers du deal entre l’OM, Lens et Jonathan Clauss : « Alors que l’Atlético Madrid ne proposait qu’entre 6 et 7 M€, sans offre officielle, l’OM a formulé une proposition ferme, entre 8,75 et 11 M€ selon bonus. Il bénéficie d’un salaire brut autour de 230 000 euros, avec des efforts qui doivent être restitués sous forme de primes soumises à performance ». Une transaction cohérente vu le niveau de jeu proposé par le piton droit depuis son arrivée.

Au micro de Téléfoot au début du mois, Jonathan Clauss avait donné son ressenti sur son arrivée à Marseille. Il explique notamment son point de vue sur la Coupe du Monde au Qatar et ses chances de la disputer avec l’Equipe de France de Didier Deschamps.

« Je me posais beaucoup de questions par rapport au transfert de cet été, est-ce que je me tirais une balle dans le pied pour l’équipe de France ? Est-ce que ça allait être positif ou négatif ? Mais finalement, je me trouve sur une bonne lancée. Confiant pour être à la Coupe du monde ? Oui, si ça continue comme ça. J’essaie toujours d’être ultra-positif » Jonathan Clauss – Source : Téléfoot (02/10/22)

Interrogé par Infosport +, l’ancien lensois avait expliqué pourquoi il avait choisi de rejoindre l’OM plutôt que Chelsea.

« Je ne voulais pas signer à Chelsea pour me dire que j’ai signer à Chelsea. C’était avant tout dans une continuité de temps de jeu et de découverte de la Ligue des Champions. Marseille a coché toutes les cases que je recherchais. (…) C’est une fierté. Il y a de la continuité, c’est le troisième rassemblement consécutif auquel je participe, c’est ça qui est important. Je n’ai jamais participé à une compétition de ce niveau. Je ne peux pas m’attendre à quelque chose, c’est impossible. C’est tout nouveau. » Jonathan Clauss – Source : Infosport + (22/09/2022)

Tu peux avoir des conflits, on trouvera toujours des gens mécontents — Longoria

Hier, le journal l’Equipe révélait que plusieurs cadres de l’équipe dirigeante de l’OM, dont Jacques Cardoze, étaient sur le départ. Au cours d’un entretien accordé à RMC Sport, le président de l’Olympique de Marseille Pablo Longoria a justifié sa politique notamment par la volonté d’être plus compétitif.

« Les changements font peur, s’est-il défendu sur RMC. C’est toujours compliqué, tu peux avoir des conflits, on trouvera toujours des gens mécontents. Ça s’est passé dans le sportif (avec Igor Tudor) maintenant c’est en interne. Mais cet été, il n’y avait que 3 ou 4 joueurs qui n’étaient pas contents… (…) L’idée est de devenir un vrai club européen. On a raté beaucoup de la croissance ces dernières années. On n’a pas su vendre ou sortir des jeunes du centre de formation. J’ai comme modèle l’exigence, le travail, la rigueur. » Pablo Longoria – Source : RMC Sport

