La déclaration de l’entourage de Gerson, du monde au stade pour recevoir Galatasaray, et Milik de retour… Les 3 infos OM de ce mercredi

Tous les soirs à 20h10, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce mercredi: L’entourage de Gerson s’exprime, une belle affluence pour recevoir Galatasaray et le retour de Milik…

OM: L’entourage de Gerson se confie

Recrue phare du mercato de l’OM et priorité de Sampaoli, Gerson a du mal à trouver sa pleine mesure. L’international auriverde n’a pour le moment pas affiché le niveau qu’il avait avec son équipe brésilienne..

Même si Gerson a montré des qualités avec l‘OM, le milieu de terrain brésilien tarde à s’imposer comme un joueur clé de Sampaoli. Malgré cette moins bonne période, son entourage assure à La Provence que « après l’avoir bien accueilli, l’OM lui apporte tout son soutien dans ce début de parcours ». Il va falloir laisser du temps au milieu de terrain de 24 ans, qui doit s’adapter à une nouvelle langue et un nouveau championnat.

Interrogé par la Provence, le journaliste brésilien Felipe Schmidt estime que cela est surtout lié à son positionnement sur le terrain. Pour lui, Gerson doit être installé dans l’axe où il rayonnera comme il le fait avec le Brésil.

Dans un rôle axial, c’était le Gerson de Flamengo, pas celui de l’OM

« Gerson était un milieu autoritaire, celui qui tirait toutes les ficelles. L’idée générale était qu’il pouvait jouer dans les plus grands clubs européens. En sélection, Gerson a impressionné. Dans un rôle axial, c’était le Gerson de Flamengo, pas celui de l’OM qui se retrouve cantonné sur un côté ». Felipe Schmidt – source : La Provence (28/09/2021)

Interrogé par FCMarseille la semaine dernière, Dominique Baillif, spécialiste du football brésilien et consultant média pour Le Club Des 5, RTL ou encore RFI, nous avait donné son avis sur le début de saison du milieu de terrain auriverde, sous les couleurs de l’OM.

Le retour de Milik peut faire du bien à Gerson

« Je m’attendais à ce qu’il prenne son temps, vu sa longue saison du côté de Flamengo. Je trouve que Gerson est de mieux en mieux, match après match. On attend beaucoup sur Gerson à cause du prix, mais dans le jeu il y a une vraie progression, même si la trêve internationale a pu casser son élan, comme il s’est retrouvé sur le banc contre Monaco et Rennes. Au milieu de terrain, c’est un joueur propre techniquement, qui perd très peu de ballon. Mais il est dépendant des mouvements autour de lui, c’est pour ça que le retour de Milik peut lui faire du bien. Très clairement, je ne suis pas déçu de ses prestations, mais j’attend de voir ce numéro neuf pour voir comment Gerson et le système de Sampaoli va évoluer. Même si avec Dieng l’OM a performé contre Monaco et Rennes, le manque de fixation en attaque se ressent dans le collectif, notamment au milieu de terrain. Dans les projections de Gerson, à plusieurs reprises il attend des propositions, il lui manque des solutions, car c’est un joueur qui joue pour le collectif. Même si hier, il doit être leader dans ce milieu de terrain. Mais je reste indulgent, il a très peu de déchets et permet de fluidifier le jeu marseillais ». Dominique Baillif – source : FCMarseille (23/09/2021)

OM: Belle affluence au Vélodrome pour accueillir Galatasaray ?

Les supporters de l’OM vont de nouveau recevoir un match de coupe d’Europe au Vélodrome, après avoir manqués la Ligue des Champions à cause de la Covid-19…

Ce jeudi, l’Olympique de Marseille va recevoir Galatasaray pour le second match d’Europa League ! Les Marseillais devraient être présents en nombre au Vélodrome. En effet d’après La Provence, il pourrait y avoir 45 000 spectateurs dans l’enceinte marseillais. Un belle affluence pour un match de poule d’Europa League. Mais ils ne seront pas seuls ! En effet, le stade est ouvert à tout le monde. Les supporters turc pourront également participer à la rencontre dans leur parcage, le club a même agrandit la zone visiteur à 3400 places, à l’heure actuelle 2500 places se sont écoulées.

Avec la peur de débordements, l’OM va prendre de grosses mesures.

Les forces de l’ordre devraient être présentes autour du Stade, dans les transports en commun mais aussi dans le centre-ville ce jeudi soir afin d’assurer la sécurité. RMC Sport ajoute que « Les rassemblements revendicatifs aux alentours du Vélodrome seront interdits afin d’éviter des confrontations entre supporters de deux camps mais aussi des revendications politiques entre communauté turque et communauté arménienne, forte à Marseille et dans sa région. »

OM – Galatasaray : Sampaoli confirme un retour très important dans le groupe

Présent en conférence de presse de veille de match, l’entraîneur de l’Olympique de Marseille Jorge Sampaoli a fait le point sur l’état de son groupe. Il pourra notamment compter sur un retour importants dans son effectif.

L’Olympique de Marseille affrontera Galatasaray demain soir (21h) au stade Vélodrome pour son deuxième match de la phase de groupe de la Ligue Europa. Le coach de l’OM Jorge Sampaoli pourra compter sur le retour d’ un élément très important de son effectif : Milik. Ce dernier était absent des terrains depuis plusieurs mois suite à une blessure au genou. Ce sera sa toute première apparition dans le groupe marseillais cette saison. Le technicien argentin n’a par contre pas évoqué Boubacar Kamara, absent face à Lens dimanche dernier.

« Milik et Mandanda sont à ma disposition pour faire partie du groupe, mais je n’ai pas encore pris ma décision pour le onze de demain. » Jorge Sampaoli – Source Conférence de presse

Jorge Sampaoli est par ailleurs revenu sur la défaite contre Lens dimanche dernier, la première défaite de la saison de son équipe.

