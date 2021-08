La Fio a trouvé le successeur de Lirola, Mandanda et nouvelle option pour Caleta Car… les 3 infos et rumeurs mercato OM de ce mardi

FCMarseille vous propose les 3 infos OM à 20h10 tous les jours. Au menu ce mardi : Zappacosta pour enfin libérer Lirola ? Mandanda sur le banc en septembre? Et un nouveau club anglais sur Caleta Car…

Davide Zappacosta se rapproche de la Fio, Lirola libéré ?

Après avoir concédé le nul face à Bordeaux (2-2) dimanche soir, l’effectif de l’OM n’est toujours pas au complet. En effet, à deux semaines de la fin du mercato estival, l’OM ne compte toujours aucun latéral droit dans son effectif. Depuis le départ d’Hiroki Sakai et de la fin du prêt de Pol Lirola, Pablo Longoria travaille pour recruter un joueur à ce poste rapidement. Si la piste menant à Daniel Wass est également en négociations, le président olympien pousse depuis de nombreuses semaines pour trouver une solution pour conserver définitivement Pol Lirola. En effet, Pablo Longoria n’avait pas souhaité lever l’option d’achat de l’Espagnol et espérait pouvoir la négocier à la baisse avec la Viola. Toutefois, même si les positions se rapprochent ces derniers jours, le club italien s’est longtemps montré inflexible. En revanche, les négociations pourraient s’accélérer dans les jours à venir.

La Fiorentina tient le remplaçant de Lirola

Alors que les négociations se poursuivent avec l’OM, la Fiorentina prépare de son côté l’avenir. En effet, à en croire les informations révélées par Gianluca Di Marzio, la Viola tiendrait le remplaçant de Pol Lirola. Selon lui, Davide Zappacosta se rapprocherait du club italien ces deniers jours. La Fiorentina cherche à trouver un accord avec Chelsea pour s’attacher les services de l’Italien. Toutefois, Gianluca Di Marzio rapporte que la Viola a d’abord besoin d’enregistrer la vente de Pol Lirola pour poursuivre son mercato estival.

Par ailleurs, si la piste menant à Davide Zappacosta ne se concrétise pas, la Fiorentina penserait également à Daniel Munoz. La valeur marchande du latéral droit de Genk est estimé à 10 millions d’euros par Transfermarkt. La saison dernière il a pris part à 44 rencontres toutes compétitions confondues et a adressé 7 passes décisives. En espérant que son arrivée ou celle de Davide Zappacosta puisse débloquer la venue de Pol Lirola à Marseille.

NOUS SERIONS CONTENTS DE RAVOIR UN JOUEUR COMME POL DANS NOTRE EFFECTIF — LONGORIA

En conférence de presse le mois dernier, Pablo Longoria était interrogé sur le dossier Pol Lirola, de retour à la Fiorentina après un prêt concluant à l’Olympique de Marseille. L’Espagnol pourrait faire son grand retour en cité phocéenne dans les prochains jours.

« Quand on analyse notre effectif, on est court au poste de latéral droit. C’est une évidence. Pour Pol Lirola, on a parlé et on a discuté. Il a laissé ici une très bonne image avec un très haut niveau pour son adaptation dans le championnat de France. Il a très bien terminé la saison avec nous. Nous serions contents de ravoir un joueur comme Pol dans notre effectif. Ici à Marseille, il a eu une adaptation parfaite, il aime le club et la ville. Mais après, c’est toujours une question de mercato qu’on doit respecter car il reste sous contrat avec un 3e club » Pablo Longoria – Source : Conférence de presse (13/07/21)

Sampaoli prêt à remettre en question Mandanda ?

Les temps sont durs pour Steve Mandanda. Titulaire indiscutable à l’Olympique de Marseille depuis 13 saisons, le portier marseillais est en grande difficulté depuis le début de la saison. En effet, même s’il est loin d’être le seul fautif, Steve Mandanda a encaissé 4 buts en seulement 3 tirs cadrés sur les deux matches face à Montpellier et Bordeaux. Des statistiques inquiétantes pour le portier marseillais qui semble manquer de vivacité et de précision dans son jeu au pied. À tel point que ses performances mitigées ne sont pas passées inaperçues en interne. Après avoir enregistré l’arrivée de Pau Lopez en tant que numéro 1 bis, Jorge Sampaoli ne cesse de louer ses qualités, notamment dans le jeu au pied. À en croire L’Equipe, le portier espagnol pourrait bientôt être installé dans les buts olympiens. L’OM espère qu’il sera pleinement opérationnel lors de la première quinzaine de septembre.

🔹 Les récentes performances de Steve Mandanda 🇫🇷 ne sont pas passées inaperçues du côté de Sampaoli. L’Argentin loue les qualités de Pau López 🇪🇸. L’OM espère pouvoir compter sur son nouveau gardien lors de la première quinzaine de septembre. (@lequipe)#TeamOM #MercatOM pic.twitter.com/Ss2rAKFTSt — MercatOM (@mercat_om) August 16, 2021

j’ai 36 ans, je ne vais pas rester indéfiniment – Steve Mandanda

Dans les colonnes de La Provence, Steve Mandanda révélait ces derniers jours bien vivre cette concurrence avec Pau Lopez. Selon lui, il s’agit d’une évolution logique et normale.

« La concurrence, pour parler de Pau López qui vient d’arriver, c’est normal. Dans chaque équipe qui veut jouer le haut du tableau, tous les postes sont doublés, nous ne sommes pas les seuls. Yohann Pelé n’étant plus là, il fallait recruter un gardien. J’avais eu une discussion avec Pablo Longoria la saison dernière, je savais que quelqu’un devait arriver. J’ai 36 ans, je ne vais pas rester indéfiniment, le poste de gardien de but ne m’appartient pas et, à un moment donné, il faudra que je parte. Mais je suis encore là ! Je vais jouer le maximum de matches que le coach me fera jouer et essayer de prendre un maximum de plaisir pour finir du mieux possible. C’est une évolution normale. À un certain âge, à un certain niveau, il faut du changement. Je le vis très bien, parce que j’en avais parlé en amont avec Pablo. Ce qui se passe ne me surprend pas. C’est bien pour tout le monde qu’il y ait du nouveau… » Steve Mandanda – Source : La Provence (05/08/2021)

Southampton intéressé par DUJE Caleta-Car

Après avoir enregistré de nombreuses arrivées depuis l’ouverture du mercato estival, l’Olympique de Marseille doit désormais vendre des joueurs afin de récupérer des liquidités. Après avoir recruté Luan Peres, William Saliba ainsi que Léonardo Balerdi, c’est certainement Duje Caleta-Car qui devrait en faire les frais. Tout comme Boubacar Kamara, Nemanja Radonjic et Dario Benedetto, le défenseur central croate est considéré comme l’un des joueurs les plus « bankables » de l’effectif olympien et Pablo Longoria ne le retiendra pas en cas d’offre jugée satisfaisante pour équilibrer les comptes du club.

Également intéressé par le Croate, on apprenait dernièrement que West-Ham avait formulé à l’OM une offre de 14 millions d’euros assortie de 3 millions bonus. Toutefois, cette offre serait jugée insuffisante par Pablo Longoria, qui espère au moins 20 millions d’euros pour se séparer de Duje Caleta-Car.

Aujourd’hui, le Hampshire Live nous apprend qu’un nouveau prétendant anglais serait à l’affût pour tenter de récupérer Duje Caleta-Car d’ici la fin du mercato estival. En effet, Southampton aurait manifesté son intérêt pour récupérer le défenseur central croate. Tout comme Ozan Kabak, ce dernier serait ciblé afin de remplacer Jannik Vestergaard, parti du côté de Leicester cet été. Ralph Hasenhuttl verrait en lui de sérieuses qualités pour devenir le patron de la défense de Southampton. Après avoir reçu près de 50 millions d’euros suite aux ventes de Danny Ings et de Jannik Vestergaard, le club anglais pourrait donc se positionner sur les demandes de Pablo Longoria. À l’heure actuelle, aucune offre n’a été formulée par Southampton.

C’EST UN MARCHÉ DIFFICILE, MAIS PAS SEULEMENT POUR L’OM – PABLO LONGORIA

Depuis le début du mercato, Pablo Longoria fait face à deux tâches complexes : rebâtir une équipe dans sa totalité et vendre des joueurs pour équilibrer les comptes. Après avoir bien mené sa mission au niveau des arrivées, Pablo Longoria avait expliqué en conférence de presse les difficultés du marché auxquelles font face tous les clubs.

« Il y a un problème de cash flow, de trésorerie, pour tous les clubs, et donc sur le marché. On a aussi vu que des marchés, comme en Espagne avec la régulation économique de la Ligue, sont peu actifs. Ils vont avoir du mal à faire des investissements cet été. C’est pareil en Italie, sauf pour l’AC Milan qui a l’argent de la qualification en C1. C’est un marché difficile, mais pas seulement pour l’OM, pour tous les clubs. Il faut que l’argent commence à bouger entre les clubs, alors il y aura plus de possibilités sur le marché. » Pablo Longoria – Source : Conférence de presse (26/07/2021)