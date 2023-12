La joie de l’adversaire en Coupe, 4 clubs sur Gueye et ce coup tenté pour Ndiaye… Les 3 infos OM de ce mardi !

Comme chaque soir FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce mardi :

L’énorme réaction des adversaires de l’OM en Coupe de France

Ce lundi, le tirage des 32e de finale de Coupe de France a eu lieu ! Voici le premier adversaire des Marseillais, l’US Thionville-Lusitanos n’a pas caché sa joie d’avoir à affronter l’OM !!

L’US Thionville Lusitanos n’a pas caché sa joie de tirer l’OM à l’occasion des 32e de finale de Coupe de France. Le club de N3 a fait éclaté sa joie via ses dirigeants présent sur place, avec au passage la tête surprise du représentant de l’OM Basile Boli. Du côté de Thionville, les joueurs ont eux aussi fêté ce tirage !

– Les dirigeants de l’US Thionville (N3) qui explosent de joie quand ils tombent sur l’OM en 32e de finale de la Coupe de France 😂

Direction l’Angleterre pour Pape Gueye ?

De retour à la compétition depuis le match face à Lyon remporté par l’OM, Pape Gueye aurait entamé des discussions avec la direction du club olympien dans l’optique de signer une prolongation de contrat, cependant le joueur est très suivi en Angleterre…

Selon Football Insider, Brentford, Fulham, Nottingham Forest et Burnley préparent des offres pour s’offrir Pape Gueye lors du mercato de janvier. Les 4 clubs anglais aimeraient recruter le milieu de terrain de 24 ans dès le prochain mercato. Le média explique que l’OM aurait activer une option d’un an supplémentaire alors que le contrat de l’international sénégalais se terminé en juin 2024, il serait lié maintenant juqu’en 2025. L’OM aurait donné un mandat au controversé agent de la FIFA, Willie McKay dans ce dossier. L’OM pourrait donc récupérer des moyens avec un départ de Gueye afin de remodeler son effectif cet hiver…

Gueye prolongé jusqu’en 2025 et transféré en Angleterre en janvier ?

Le retour attendu de Pape Gueye est enfin arrivé ! Suspendu pour une durée de 4 mois par la FIFA après un problème lié à son contrat avec Watford après avoir quitté Le Havre, le Sénégalais a remis les pieds au Vélodrome mercredi dernier lors de la victoire face à Lyon.

Le milieu de terrain a été acclamé par le Vélodrome à son entrée, synonyme d’une popularité folle chez les supporters. D’ailleurs, sa prolongation est au coeur de l’actualité depuis quelques jours. Après des premières rumeurs, le journal L’Equipe confirme que la direction marseillaise a entamé des discussions avec son entourage pour une prolongation alors que son contrat se termine en juin prochain.

🗞️ Pape Gueye discute également avec la direction pour prolonger son contrat, qui prend fin en juin prochain.

« On découvre un autre Pape Gueye, il travaille plus dur »

Le sélectionneur sénégalais Aliou Cissé est confiant pour la suite de la carrière de Pape Gueye : « Il commence à ressentir mieux son corps, il découvre des qualités qu’il ne soupçonnait pas. Cette période d’introspection l’a aidé à se recentrer sur ses priorités, la suite qu’il voulait donner à sa carrière. Tout se fait petit à petit. Il prend du volume, de la confiance. Il va devenir le joueur que tout le monde attend », a-t-il confié à La Provence.

L’ancien joueur du Paris Saint-Germain considère que son passage à Séville l’a aidé à développer ses qualités : « Depuis son passage à Séville, on découvre un autre Pape. Il travaille encore plus dur. Il est encore plus exigeant envers lui-même. Il a retrouvé de la confiance. Il a eu la chance d’évoluer à plusieurs postes, au milieu de terrain, relayeur ou récupérateur, et parfois même en défense centrale. Il revient à Marseille fort de ce bagage technique et tactique.»

L’OM veut récupérer Ndiaye dimanche en Ligue 1

La commission de discipline n’avait pas fait dans la dentelle et avait fortement sanctionné le joueur de l’OM, Iliman Ndiaye. Exclu face à Rennes suite à une frappe non maitrisé, l’international sénégalais avait pris 3 matches fermes. L’OM veut tenter de réduire cette suspension.

En effet selon nos RMC, « l’OM va saisir le CNOSF pour tenter de réduire la suspension de trois matchs infligée à Iliman Ndiaye, exclu face à Rennes le 3 décembre. Marseille espère récupérer son joueur pour dimanche, si ses arguments sont convaincants. Dans tous les cas, Ndiaye pourra quoi qu’il arrive rejouer ce jeudi en Ligue Europa à Brighton, la sanction ne prenant effet qu’en Ligue 1. Il en saura plus cette semaine pour une éventuelle réduction de sa suspension. »

La commission de discipline a infligé, ce mercredi, trois matches de suspension ferme à Iliman Ndiaye, expulsé dimanche dernier entre l’OM et Rennes. Expulsé lui aussi pour un tacle sur Kondogbia lors de ce match, Christopher Wooh n’a pris qu’un match ferme, Gianluigi Donnarumma en a pris deux.

Arrivé en star avec un accueil digne des plus grands joueurs, Iliman Ndiaye déçoit en ce début de saison. Le Sénégalais a du mal à se remettre de son été mouvementé et malgré de belles performances, il ne pèse pas assez pour répondre aux attentes placées en lui. Marc Libbra a été questionné par Afrik-Foot sur le début de saison de l’OM et les quelques joueurs africains de l’effectif. L’ancien joueur marseillais n’a pas compris qu’on lui fasse un tel accueil.

A LIRE AUSSI : OM : Pour Djellit, la Ligue 1, c’est déjà pliée !

Sarr, Ndiaye… C’est pareil, ce sont des gamins, ce sont de jeunes joueurs. Ndiaye qui arrive d’Angleterre et qu’on ne connaissait pas forcément. C’est un pari, on le sait. Sarr c’est pareil, on va tenter un pari. On peut se permettre quand on évolue dans un autre club de dire « oui, ça va se passer, ça va le faire », mais à Marseille on ne fait pas de cadeau, rappelle Marc Libbra dans un entretien à Afrik-foot. Ndiaye, quand il est arrivé, je suis désolé pour lui mais ce n’est pas possible de recevoir un tel accueil. A un moment donné, il faut arrêter les bêtises et ce qu’on a fait autour de lui. Les gens, ils rêvent… Ça me rappelle une chose : quand Drogba s’en va, c’est Peguy Luyindula qui arrive si mes souvenirs sont bons et on compare de suite. Mais ce n’est pas comparable ! Je me suis dit, « mais ils sont complètement fous ! » Je dis ça parce que je connais l’ambiance de Marseille, ce sont des mecs qui vont rêver et on se dit « ouais, ouais ça va être pareil que Drogba. » Mais Alexis Sanchez ne pourra jamais être remplacé, et Aubameyang ce n’est pas le profil d’Alexis Sanchez. Et Ndiaye, qui est un joueur qui a évolué en Championship, il doit faire ses preuves en France. Qu’on le veuille ou non, la Ligue 1 est plus difficile. (…) On prend les joueurs africains qui sont arrivés cette année, si on les met dans le moule de la saison passée, ça peut fonctionner. Cette année, ils sont tous dans le dur. Il va falloir s’arracher, se battre chaque matin et chaque soir pour s’en sortir.