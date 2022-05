La Juve sur Milik, révolution au centre de formation et Saliba ne veut que Marseille… Les 3 infos du jour !

Comme tous les soirs, nous vous proposons un rappel des trois infos OM les plus importantes de la journée ! Voici celles de samedi 28 mai 2022 !

Mercato OM: La Juventus toujours sur Arek Milik ?

Déjà très intéressée par le profil d’Arek Milik lors des mercatos précédents, la Juventus serait de nouveau attirée par l’idée de faire revenir le numéro 9 olympien en Serie A la saison prochaine.

Auteur d’une saison mitigée, Arkadiusz Milik pourrait quitter l’Olympique de Marseille cet été. Le buteur polonais a rencontré de nombreux problèmes avec Jorge Sampaoli tout au long de l’année. Ce dernier considère que l’ancien napolitain ne correspond pas au style de numéro 9 dont il a besoin pour pouvoir produire le jeu qu’il souhaite. Bien qu’Arek Milik veuille plutôt rester à Marseille et y disputer la Ligue des Champions, il pourrait quitter le club s’il n’est pas assuré d’avoir un certain temps de jeu à la hauteur de ses attentes.

A LIRE AUSSI: Mercato OM: Saliba voudrait absolument rester à Marseille !

La Juve toujours sous le charme de Milik ?

A LIRE AUSSI: OM: Une révolution à venir pour le centre de formation ?

Selon les informations du média italien Tuttosport, la Juventus aurait fait d’Arek Milik sa priorité pour remplacer Alvaro Morata à la pointe de l’attaque de la Vieille Dame. Le buteur polonais n’a jamais caché son envie d’évoluer pour les plus grands clubs européens et pourrait donc être tenté par le challenge turinois et un retour en Serie A un an et demi après son départ de Naples.

Longoria n’a pas encore pris de décision pour Milik

D’autant plus si Jorge Sampaoli reste entraîneur de l’Olympique de Marseille la saison prochaine ! Le coach argentin saura-t-il utiliser l’ancien joueur du Napoli et préférait le voir quitter le navire afin de faire venir un joueur plus susceptible de rentrer dans son plan de jeu?

A LIRE AUSSI : Mercato OM : Caleta Car aussi en Premier League ?

Pour le moment, aucune réponse dans ce dossier qui sera à surveiller durant tout l’été. Pablo Longoria a répondu aux questions de RMC à ce sujet dans Rothen s’enflamme diffusé mercredi soir. Le président de l’Olympique de Marseille a expliqué qu’il souhaitait donner de la continuité à ce groupe.

« C’est un joueur sous contrat avec nous. On a eu des conversations avec lui tout au long de la saison. On veut donner de la continuité à ce projet la saison prochaine, avec ces joueurs qui nous ont porté à la deuxième place du championnat. Il est important de donner de la continuité à ce groupe. Comme je le dis toujours, entre des personnes intelligentes, l’équilibre est toujours possible » Pablo Longoria – Source : RMC 25/05/22)

OM: Une révolution à venir pour le centre de formation ?

Relégué en National 3, l’équipe réserve de l’Olympique de Marseille déçoit énormément. Le club pourrait la mettre de côté pour privilégier la formation des U17 et U19 du club.

Le centre de formation de l’Olympique de Marseille n’est pas le plus réputé d’Europe, ni même de France. Ces dernières années, seuls Maxime Lopez (parti à Sassuolo), Boubacar Kamara (parti à Aston Villa) et Lucas Perrin (parti à Strasbourg) ont réellement réussi à s’imposer dans le monde professionnel. L’OM est encore loin du niveau de certains autres clubs de Ligue 1 qui en font même le business principal. Selon La Provence, l’équipe réserve, jugée trop faible, devrait être « mise de côté » la saison prochaine pour que les dirigeants puissent se concentrer uniquement sur les catégories U17 et U19 du club, pour préparer le futur de l’Olympique de Marseille. Une nouvelle manière de fonctionner qui pourrait enfin faire changer les choses et apporter un peu de fraîcheur dans la formation olympienne.

Marco Otero, technicien espagnol reconnu qui parle français

Ah, le prochain directeur du CdF pourrait donc être Marco Otero. #OM https://t.co/NrLagL1i1z — Nico Faure (@Nicommentator) May 11, 2022

C’est du assez haut niveau le monsieur quand même. Gros gros boulot en Suisse (Grasshopper et au FC Bâle). Une mentalité de bien répondre au valeurs des clubs / régions qui vont bien avec le projet Longoria avec qui il s’entend très bien (ils ont bossé ensembles à VCF). #OM — Nico Faure (@Nicommentator) May 11, 2022

Marco Otero a une belle réputation dans le milieu, c’est un technicien expérimenté qui parle français mais aussi anglais et allemand. L’Inter Milan, Schalke 04 seraient aussi sur le coup. Cependant l’OM dispose d’un avantage de poids avec la présence de Pablo Longoria. A suivre…

Mercato OM: Saliba voudrait absolument rester à Marseille !

Auteur d’une excellente saison sous le maillot olympien, William Saliba n’est pas sûr de rester à Marseille l’an prochain. Pour rappel, Arsenal l’avait prêté sans option d’achat l’été dernier. Cependant, le défenseur voudrait absolument voir son avenir s’écrire à Marseille !

Le cas William Saliba sera très certainement l’un des grands casse-têtes de ce mercato estival. Le défenseur français doit retourner à Arsenal après son prêt sans option d’achat. Seulement, la volonté du joueur ne semble pas être un retour à Londres. En effet, l’international voudrait rester à Marseille l’an prochain. Selon les informations de Mohamed Toubache-Ter, rester à l’OM serait la solution la plus désirée par William Saliba. L’opération risque cependant d’être onéreuse pour les finances de l’OM. Du côté de Londres, Mikel Arteta a récemment annoncé vouloir récupérer William Saliba pour la saison prochaine. Alors est-ce la vérité ou une intox pour faire monter les enchères ?

William Saliba veut absolument rester à Marseille. Les deux parties connaissent son intention…à Marseille de faire le nécessaire & c’est plutôt positif à ce jour (zéro doute là-dessus) & à Arsenal de comprendre que son DC n’aspire pas à être la roue de secours définitive. #OM — Mohamed TOUBACHE-TER (@MohamedTERParis) May 28, 2022

A LIRE AUSSI: Mercato OM: Schalke trop gourmand pour Amine Harit ?

Longoria a encore de l’espoir pour Saliba !

A LIRE AUSSI: OM: « Attendez-vous à voir un Gerson encore plus brillant »

Alors que la tendance semble à un retour de Saliba à Arsenal, Pablo Longoria n’écarte pas la possibilité de conserver le défenseur central français.

« On a eu beaucoup de conversations où il était question d’analyser la saison de William Saliba, notamment lors des dernières journées. Il sort d’une saison extraordinaire, avec un nombre de matchs disputés parmi les plus élevés d’Europe. Il a en plus rejoint l’équipe de France, ce qui est incroyable à son âge. On a beaucoup discuté en interne de ce qu’on peut faire, pour savoir quelles sont les possibilités. On respecte son club, on doit remercier Arsenal. C’est un club ami qui nous a beaucoup aidé lors du dernier mercato. On entretient de très bonnes relations. Il faut se parler, voir s’il y a la possibilité de trouver un accord entre les clubs, il y a la volonté du joueur, la volonté du club… Mais il faut surtout respecter Arsenal. (…) Payer 30M€ ? Je ne parle pas de chiffres, ni de prix. Il existe différentes stratégies, différentes façons de conclure des opérations. Il faut surtout tomber d’accord s’il y a des possibilités de pouvoir avancer. En France, je me rends compte qu’on parle beaucoup des prix de transfert. Les opérations sont beaucoup plus compliquées que de parler seulement d’un prix fixe de transfert. Parce que ce n’est pas la même chose que de payer 60 millions d’euros en cash ou 60 millions d’euros en six ou sept ans. Tout le monde connaît la valeur du joueur. Nous n’allons pas la découvrir, mais dans le football il y a beaucoup de conversations. Il faut respecter tout le monde. Parce que, finalement, quand Arsenal a pris William Saliba à Saint-Etienne, ils ont fait un gros effort économique pour un jeune joueur. Dans le football, tout est une question de respect et d’équilibre entre tout le monde». Pablo Longoria – source : RMC (25/05/2022)