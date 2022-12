La mise au point de Flamengo, c’est réglé pour Suarez et une bonne nouvelle financière… Les 3 infos OM de ce vendredi

Comme chaque soir, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce vendredi : Flamengo donne sa positon dans le dossier Gerson, Luis Suarez part en prêt avec une OA assez haute et enfin la DNCG valide les finances de l’OM…

Le jeu des négociations entre l’OM et Flamengo ?

A lire aussi : OM : « Je ne sais pas comment Longoria compte s’en sortir sur ce dossier »

Du côté de Flamengo la prudence est de mise sur ce dernier évènement qui a fortement contrarié l’OM. La direction suit la situation, et a indiqué au média UOL n’avoir aucunement influé dans la décision du milieu de terrain brésilien de ne pas s’être présenté mercredi au centre RLD.

« J’imagine que Gerson, pour tout ce qu’il a montré, veut venir à Flamengo et Flamengo aimerait beaucoup ça. On comprend même le montant que l’Olympique ait des demandes financières, et en a le droit puisqu’il y a un joueur sous contrat, mais c’est bien au-delà de ce que nous sommes réellement capables de payer », a déclaré le président de Flamengo Rodolfo Landim à UOL.

A lire aussi : Mercato OM : Le départ (définitif) de Suarez se précise !

L’OM avait recruté Gerson pour environ 25 millions d’euros en juin 2021… Une somme non-négligeable que Pablo Longoria tente de récupérer pour son départ. Les dirigeants marseillais attendent ainsi 20 millions d’euros pour laisser partir Gerson, mais leurs homologues du club brésilien affirment ne pas pouvoir débourser une telle somme. Pour le média UOL Esporte, Flamengo se montrait prêt à reprendre les négociations avec le vice-champion de France en titre si les demandes de Longoria devenaient plus raisonnables. « Je ne sais pas si c’est une stratégie de l’Olympique de Marseille d’essayer de mettre son prix au-dessus du niveau du prix », explique ainsi Rodolfo Landim au média brésilien.

Abonnez vous à notre chaine Youtube pour nous soutenir et ne rien rater de nos vidéos !

Suarez, prêté avec une OA à 8M€ ?

Selon RMC, Luis Suarez a déjà quitté Marseille. « S’il ne pourra pas jouer avec Almeria avant le 1er janvier, date d’ouverture officielle du mercato, l’OM le laisse déjà partir pour s’entraîner avec son nouveau club. L’OM confirme un prêt avec option d’achat obligatoire et automatiquement levée si Almeria se maintient en Liga. L’option est d’environ 8 millions d’euros. »

⚪🔵 Selon nos informations, Luis Suarez a déjà quitté Marseille. L’OM confirme un prêt avec option d’achat obligatoire du Colombien à Almeria, qui sera automatiquement levée si le club se maintient en Liga. L’option est d’environ 8 millions d’euros. @flogermain — RMC Sport (@RMCsport) December 2, 2022

A lire aussi : Gerson et son retard, Thuram bien trop gourmand ? Et les premières images de la reprise… Les 3 infos OM de ce jeudi

Déjà hier soir, selon les informations du journaliste espagnol Matteo Moretto, l’attaquant de l’Olympique de Marseille Luis Suarez devait quitter le club olympien lors du mercato pour rejoindre Almeria sous forme de prêt avec option obligatoire en cas de maintien du club espagnol.

Luis Javier Suárez, cedido al Almería. Todo cerrado. Llega del Marsella, con compra obligatoria en caso de permanencia. @relevo — Matteo Moretto (@MatteMoretto) December 1, 2022

A lire aussi : OM : [Officiel] Enième modification de l’organigramme de Longoria !

Les dirigeants marseillais avaient dû débourser environ 10 millions d’euros cet été pour recruter l’attaquant uruguayen. Reste donc à savoir quel sera le montant de l’option d’achat si cette information se confirme.

Longoria veut 10M€ pour Suarez ?

Il y a quelques semaines, le président de l’OM Pablo Longoria laissait clairement entendre qu’un départ de Luis Suarez n’était pas à exclure

« On doit se poser des questions sur les joueurs qui jouent moins. Ce sont deux cas similaires. On doit tenir cela en considération alors qu’on ne jouera plus en Europe. La Coupe de France est devenue une priorité pour nous. Le temps de jeu pour certains va être encore plus réduit. On doit se poser les bonnes réflexions, on va avoir le temps. On a investi sur ces joueurs, on va discuter des cas individuels. On doit créer de la valeur. Le retour de Bamba Dieng a mis plus en difficulté Luis Suarez » Pablo Longoria – Conférence de presse

A LIRE AUSSI : Mercato concurrents OM : United veut piocher à Rennes suite au départ de Cristiano Ronaldo ?

Finances OM : Bonne nouvelle pour Longoria !

Chargée de veiller à la stabilité des comptes des clubs professionnels français, la DNCG a rendu aujourd’hui ses décisions sur la situation des clubs au titre de la saison sportive 2022-2023.

Depuis l’arrivée de Mc Court à la tête de l’Olympique de Marseille, le club a beaucoup dépensé dans le cadre du « Champions Project » et l’OM a toujours été la cible de la DNCG à cause du manque de rentrées d’argent régulières. Malgré cela, la Commission de Contrôle des Clubs Professionnels a annoncé aujourd’hui n’avoir pris aucune sanction à l’égard du club phocéen.

LIGUE 1 UBER EATS

A.S. MONACO F.C., LOSC LILLE, OLYMPIQUE DE MARSEILLE

—————————————————————————————

Aucune mesure prise à l’égard du club par la DNCG

Une bonne nouvelle pour les dirigeants qui devront cependant rester sur leur garde puisque cette décision pourrait changer d’ici à la fin de la saison.

Début octobre, Pablo Longoria avait d’ores et déjà annoncé son intention de rééquilibrer les finances du club au cours de cette saison.

« Analyser les finances avec des petites questions est toujours une erreur. Il faut prendre la globalité. Nous sommes dans une situation où la Ligue des Champions et l’argent de CVC arrivé à la Ligue nous permettent d’être dans une situation économique favorable. Notre objectif est toujours de terminer à zéro dans nos comptes d’exploitation en fin d’année. Il faut faire du football avec l’argent qu’on a. Pour nous, la chose la plus importante, c’est le projet sportif. (…) Des ventes cet hiver ? Cela va dépendre des résultats sportifs. Mais on a réduit de plus de 50% les pertes du club dans les dernières saisons et, pour la première fois, on peut espérer être à l’équilibre, avec un bilan à zéro. » Pablo Longoria – Conférence de presse – 02/10/2022

Il y a quelques semaines, le président olympien se montrait confiant vis-à-vis des finances de l’OM.

« On peut réussir à atteindre l’objectif à la fin de la saison. Pour ça, on doit encore faire entrer de l’argent. On est dans une situation très positive. L’impact des compétitions européennes est très important. Dans les prévisions en début de saison on ne voulait pas mettre la qualification en 8e de C1 ou en C3. Mais c’est vrai que ça nous oblige à trouver cinq millions d’euros d’ici la fin de la saison » Pablo Longoria – Conférence de presse – 15/11/2022

A LIRE AUSSI : Mercato OM : La mise au point de Flamengo suite à l’affaire Gerson !