La préparation estivale chamboulée, une solution trouvé une conserver Lirola et les arrivées de Gerson et de la Fuente décalées… Les 3 infos OM du jour !

Comme tous les soirs, nous vous proposons les trois actualités majeures de la journée… Voici les 3 infos OM du vendredi 25 juin !

LA PRÉPARATION ESTIVALE DE L’OM CHAMBOULÉE !

Comme avant chaque début de saison, les joueurs de l’Olympique de Marseille se préparent à l’année qu’ils vont connaître grâce à des stages de remises en forme et des matchs de préparation pour reprendre du rythme. Malheureusement, une partie de la préparation prévue cet été doit être annulée.

Une longue saison attend l’Olympique de Marseille. Qualifiés en Ligue Europa, les Marseillais devront gérer plusieurs tableaux pour tenter d’accrocher une place en Ligue des Champions et d’afficher un beau visage en Coupe d’Europe pour essayer de se faire pardonner de la dernière campagne de C1. Pour cela, il faudra très bien se préparer et une mauvaise nouvelle vient de tomber pour le staff marseillais.

PAS DE « EA LIGUE 1 GAMES » CET ÉTÉ !

A LIRE: TAVARES, CHUKWUEZE, MORENO, PERES… LES 4 INFOS MERCATO OM DE CE JEUDI !

En effet , l’OM ne disputera finalement pas les EA Ligue 1 Games lors de cet intersaison. Les Marseillais ne pourront pas défendre leur titre à cause du retard pris par le championnat marocain en raison du COVID… En effet, le tournoi devant se dérouler à Rabat, capitale du Maroc, n’aura pas lieu. La compétition amicale devait se tenir du 19 au 25 juillet prochain mais il n’en sera rien. Le staff va donc devoir remplir ce vide laissé par cette annulation pour réaliser une préparation optimale.

MERCATO OM : LONGORIA A TROUVÉ UNE SOLUTION POUR CONSERVER POL LIROLA ?

De retour à la Fiorentina à l’issue de la saison, Pol Lirola s’est montré convaincant lors de son prêt de six mois à l’OM. Considéré comme l’une des satisfactions de la saison olympienne, l’Espagnol veut rester. De leur côté, les dirigeants explorent toutes les possibilités pour le conserver définitivement.

Prêté en janvier à l’OM avec une option d’achat de 12M€, Pol Lirola s’est imposé comme un joueur clé dans l’effectif de Jorge Sampaoli. Utilisé en tant que piston droit dans le 3-5-2 du technicien argentin, le joueur de 23 ans a marqué des points précieux en se montrant décisif. Deux buts et quatre passes décisives en 23 apparitions toutes compétitions confondues, Pol Lirola a aussi conquis le cœur des supporters olympiens.

Désireux de négocier à la baisse son option d’achat, Pablo Longoria réfléchit à toutes les possibilités pour conserver l’Espagnol de façon définitive. Lors de la finale de l’Europa League le mois dernier, le président olympien affirmait au micro de Sky Sports son souhait de le conserver la saison prochaine et qu’il discuterait avec la Fiorentina pour baisser son prix.

« Il a fait une excellente fin de saison. Ce que nous voulons faire, c’est assurer la continuité avec les joueurs. Nous avons une option d’achat et nous devons négocier. Les circonstances à Florence sont également particulières étant donné le changement d’entraîneur, mais nous devons le comprendre. L’option d’achat est valable jusqu’au 31, il reste encore quelques jours pour négocier. » Pablo Longoria – Source : Sky Italia (26/05/21)

UN PRÊT AVEC OBLIGATION D’ACHAT POUR CONSERVER POL LIROLA ?

Considéré comme un dossier prioritaire par Jorge Sampaoli, Pablo Longoria s’active en interne pour trouver une solution. À en croire les informations partagées par La Nazione aujourd’hui, l’OM songerait à proposer un nouveau prêt d’un an avec une obligation d’achat autour de 10-11M€ à la Fiorentina. À l’origine, Gennaro Gattuso souhaitait conserver l’Espagnol. Mais son départ pourrait désormais faciliter les négociations avec la Viola. De plus, le club italien serait déjà à la recherche de son remplaçant. Les noms de Zeki Celik (LOSC) et Davide Zappacosta (Chelsea) reviennent avec insistance ces derniers jours. La volonté de Pol Lirola est clair : il veut poursuivre sa carrière à l’OM. Son père l’a encore affirmé il y a quelques semaines à nos confrères de La Provence. De quoi être optimiste sur l’issue des négociations…

« Pol ne pense qu’à une chose, que les clubs s’entendent sur le transfert et qu’il puisse continuer à l’OM. Il a d’autres options mais il ne veut entendre parler que de l’OM, il ne veut pas revenir à la Fiorentina. » Miguel Lirola— Source: La Provence (22/05/21)

MERCATO OM : LES ARRIVÉES DE GERSON ET DE LA FUENTE DÉCALÉES !

Alors que l’on attendait leur arrivée dans le week-end, Gerson et Konrad de la Fuente passeront leurs visites médicales avant de s’engager à l’OM en début de semaine prochaine.

C’était déjà officiel pour Gerson. L’OM avait annoncé un accord de principe pour le transfert de Gerson dès l’ouverture du mercato. D’après RMC, le Brésilien passera officiellement sa visite médicale et paraphera son contrat avec le club phocéen en début de semaine prochaine, lundi ou mardi. Par ailleurs, il sera imité de près par la deuxième recrue olympienne, Konrad de la Fuente. Alors qu’il devait initialement arriver aujourd’hui, l’Américain de 19 ans passera lui aussi sa visite médicale avant de s’engager définitivement avec l’OM en début de semaine prochaine. Pour les deux premières recrues estivales, ce sera l’occasion de faire la connaissance de leurs futurs coéquipiers qui retrouvent le chemin de l’entraînement lundi prochain.

UN CONTRAT DE 5 ANS POUR GERSON

Ce n’est plus une surprise. Alors que le feuilleton a duré plusieurs semaines au Brésil, l’OM et Flamengo étaient finalement parvenus à trouver un accord de principe pour le transfert de Gerson. D’après les derniers échos, le montant de la transaction se situe autour de 20M€. Le milieu de terrain brésilien signera un contrat de 5 ans avec le club phocéen. À son arrivée du Brésil, Gerson devrait respecter une semaine de quarantaine et louper une partie de la préparation de l’OM. Par ailleurs, il a été sélectionné avec le Brésil pour disputer les Jeux olympiques du 21 juillet au 7 août. Sauf surprise, il devrait donc manquer le premier match de la saison face à Montpellier le 8 août prochain.

KONRAD DE LA FUENTE SIGNERA 4 ANS

Arrivé en provenance du FC Barcelone, l’Américain signera un contrat de 4 ans avec les Olympiens. Les deux clubs se sont entendus pour un transfert de 3,5M€. Alors que les Catalans souhaitaient inclure une clause de rachat dans le deal, ils auraient finalement renoncé au détriment d’un pourcentage à la revente d’après RMC. Le retard de sa visite médicale était une raison purement logistique pour l’ailier gauche de 19 ans. Évoluant principalement avec la Masia, Konrad de la Fuente a fait deux apparitions avec l’équipe première en Ligue des champions cette saison. Pablo Longoria a loué la qualité des négociations avec le FC Barcelone.