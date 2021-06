Tavares, Chukwueze, Moreno, Peres… Les 4 infos mercato OM de ce jeudi !

Comme tous les soirs, nous vous proposons les actualités majeures de la journée… Voici les 4 infos OM du jeudi 24 juin !

MERCATO OM: ENCORE UN JOUEUR BRÉSILIEN DANS LE VISEUR DE SAMPAOLI ?

Gerson est la première recrue du mercato estival de l’Olympique de Marseille. Le Brésilien devrait arriver demain afin de passer sa visite médicale. Et Jorge Sampaoli, aimerait attirer un autre auriverde au poste de défenseur central.

Alors que le Brésilien David Luiz serait courtisé par Jorge Sampaoli, qui multiplierait les appels pour le convaincre de signer à l’OM, un de ses compatriotes serait lui aussi visé. En effet, d’après les informations de Lucas Musetti, journaliste pour O Globo, l‘Olympique de Marseille serait intéressé par le profil de Luan Peres, défenseur central de Santos et ancien élément de Jorge Sampaoli. Le club olympien ne serait pas seul sur le coup, puisqu’une écurie russe dont l’identité n’a pas été dévoilée, serait aussi attiré par le joueur de 26 ans.

LUAN PERES A DÉJÀ JOUÉ EN EUROPE

Luan Peres s’est engagé définitivement à Santos l’hiver dernier, contre une somme de 2,8 millions d’euros. C’est en 2018, qu’il s’engage en Europe, du côté du Club Brugge, avant de retourner dans son pays natal, sous forme de prêt un an plus tard, ayant du mal à s’acclimater avec le championnat belge. S’il n’est pas à vendre, Santos pourrait laisser filer son joueur en cas de belle offre, Santos étant en grande difficulté économique.

CE N’EST PLUS FORCÉMENT UN LEADER– BAILLIF

« C’est un joueur qui a connu des difficultés lors des deux dernières saisons, notamment la dernière où il a connu des pépins physiques. Malheureusement pour lui, il n’est pas dans une forme optimale, il est sur la fin de sa carrière, même s’il a de l’expérience. A Arsenal, il devait avoir ce rôle de leader, qu’il na pas su avoir en accumulant un grand nombre d’erreurs, alors qu’il devait apporter de la sérénité. Pour la Ligue 1, il a encore le niveau, avec de l’expérience internationale. Si tu enchaines championnat coupe d’Europe, en revanche, ça peut devenir compliqué. Si on attend à Marseille un leader, ce n’est pas forcément le profil de David Luiz. » Dominique Baillif – Source: FCM (21/06/21)

OM MERCATO: UN AILIER ESTIMÉ À 20 MILLIONS D’EUROS PISTÉ ?

Pablo Longoria multiplie les pistes dans tous les secteurs de jeu. La priorité au poste d’attaquant est de conserver Arek Milik, mais il faudra recruter une doublure, sachant que Benedetto n’est plus désiré à l’OM. Et un buteur ayant une clause à 100 millions d’euros serait dans le viseur.

Ces dernières heures, c’est le nom de Kevin Gameiro qui ressort, afin de jouer le rôle de doublure d’arak Milik. Une cible, qui n’enchante pas du tout les supporters marseillais. Actuellement au FC Valence, l’ancien joueur du RC Strasbourg est libre et serait en négociation pour un contrat de 2 ans. En apprenant cette nouvelle les aficionados olympiens ont tout de suite réagit négativement, affirmant qu’ils ne voulait pas de Gameiro à l’OM pour la saison prochaine. Mais Pablo Longoria aurait activé une autre piste, menant à Chukwueze, ailier de Villarreal.

CHUKWUEZE A UNE CLAUSE DE 100 MILLIONS D’EUROS

Ailier droit, le Nigérien est aussi capable d’évoluer à la pointe de l’attaque. Agé de 22 ans, Chukwueze a une clause libératoire de 100 millions d’euros. Une somme bien trop importante pour les finances de l’OM, mais Villarreal pourrait le laisser filer pour moins que ça. D’après les informations de Todo Fichajes, Pablo Longoria aimerait attirer l’ailier, en proposant à l’écurie espagnole une clause de rachat dans le deal.

J’AI L’OBJECTIF DE REVENIR EN EQUIPE DE FRANCE– THAUVIN

« Je vais essayer de faire les mêmes choses que Gignac a faites ici, c’est déjà une légende au Mexique ; Gignac va m’aider, il me donnera des conseils pour m’adapter rapidement. Il m’a beaucoup parlé de ce clasico, j’ai hâte de voir comment on le vit, je vais donner le maximum pour que les supporters soient fiers de moi. J’ai l’objectif de revenir en Equipe de France, c’est très difficile, parce qu’il y a maintenant les meilleurs joueurs du monde dans la sélection, mais je pense que je peux le faire. » Florian Thauvin— Source: Site des Tigres (12/06/21)

MERCATO: UNE OFFRE DE L’OM POUR UN JEUNE LATÉRAL GAUCHE DU BENFICA ?

Pablo Longoria travaille afin de mettre à disposition une compétitive à Jorge Sampaoli. Ainsi, un jeune défenseur portugais serait ciblé.

Pour l’instant, Jordan Amavi est le seul latéral qui est officiellement Marseillais. Hiroki Sakai a quitté le club pour rejoindre le Japon, Yuto Nagatomo est arrivé en fin de contrat, Christopher Rocchia a rejoint Dijon et Pol Lirola n’appartient pas officiellement à l’OM puisqu’il est retourné à la Fiorentina depuis la fin de son prêt. Si l’arrivée de l’Espagnol devient de plus en plus possible depuis le départ de Gennaro Gattuso du banc du club florentin, il faudra recruter d’autres latéraux pour pouvoir faire tourner.

L’OM S’INTÉRESSE À NUNO TAVARES ?

Ainsi, l’OM aurait fait une offre pour Nuno Tavares, latéral gauche du Benfica. Selon un intermédiaire de transferts qui a accordé une interview à Calcio Napoli, le club olympien aimerait recruter le défenseur de 21 ans, afin de monter une équipe niveau Ligue des Champions. Il est estimé à 7 millions d’euros sur transfermarkt…

« Il y a beaucoup de spéculations et beaucoup de bavardages mais il y a rarement quelque chose de concret. Il y a des offres concrètes en France et en Angleterre. Naples? Je ne leur ai pas parlé de Nuno Tavares car ce n’est pas un joueur que Benfica veut vendre mais j’ai apporté une offre à Benfica de l’OM qui se reconstruit pour faire une équipe de Ligue des Champions » Intermédiaire – Source : Calcio Napoli (23/06/2021)

Sur le plateau de Débat Foot Marseille, Ronald Zubar, ancien joueur devenu agent, avait donné son avis sur Lirola.

12M€, MAINTENANT JE COMPRENDS POURQUOI — ZUBAR

« Pour moi c’est le meilleur au poste en championnat. C’est le meilleur latéral droit de Ligue 1, carrément et de loin ! Lirola est au-dessus de Celik. Des lacunes défensives ? C’est parce qu’il est très haut sur le terrain, le système mis en place par Sampaoli fait que. Je l’ai aussi vu être solide quand il fallait, être bien placé, tacler au bon moment ou être propre dans des interventions. Il ne commet pas beaucoup de fautes. Il a une connotation plus offensive que défensive, comme beaucoup de latéraux. J’adore ce joueur, il est monté crescendo, il s’adapte à l’adversité, aux différents systèmes. 12M€, maintenant je comprends pourquoi. Je pense même qu’il y a des joueurs capables de mettre plus sur la table vu ce qu’il a fait. Si Lirola fait une saison complète à ce niveau-là, tu peux comme ça tu peux bien le revendre derrière ! » Ronald Zubar – source : Débat Foot Marseille (13/05/2021)

MERCATO OM: UN JOUEUR POLYVALENT DU BETIS POUR 8M€ ?

Jordan Amavi pourrait revenir à la reprise sans concurrent. Défensivement, l’Olympique de Marseille va devoir se renforcer avec la vague de départ qui a eu lieu dans ce secteur de jeu. Pablo Longoria songerait à Alex Moreno qui évolue au Betis Séville.

MORENO POURRAIT PARTIR POUR 8M €

MORENO POURRAIT PARTIR POUR 8M €

La Razon explique ce jeudi, que la clause libératoire de Alex Moreno est de 40 millions d’euros mais qu’une offre moindre pourrait être formulée. Le Betis Séville devrait tenter de récupérer l’investissement mis sur le défenseur soit au moins 8 millions d’euros. Le Rayo Vallecano, son ancien club, garde d’ailleurs un pourcentage à la revente. Capable de jouer à tous les postes sur le flanc gauche, il pourrait être une belle alternative pour Jorge Sampaoli…

JE SUIS CONTENT DE RESTER À L’OM. J’AI TOUJOURS VOULU RESTER — AMAVI

Je suis très heureux de prolonger mon contrat. Pendant mon absence j’ai toujours discuté avec mon entraîneur et mon président. Cela me fait très plaisir. Je reste parce que je me sens très bien. On a un très bon effectif. C’est l’OM, ce n’est pas n’importe quel club. Dans ma tête c’était carré, ce n’est pas parce que je suis en fin de contrat que je vais tricher, que je vais partir. J’étais concentré sur mon retour. Je ne suis pas quelqu’un qui triche. Il y a ma famille. Je suis très heureux aussi de porter ce maillot. J’ai envie de grandir avec l’OM. Pourquoi pas s’inscrire dans la durée. (…) Il faut foncer, ne pas tergiverser. Il y a des moments où c’est compliqué. Il faut rester focus. Un soulagement ? Je ne sais pas. Je suis content de rester à l’OM. J’ai toujours voulu rester. On s’est arrangé avec le club pour que tout le monde soit content. Tout le monde a fait un effort. » Jordan Amavi – source : Conférence de presse (07/05/2021)