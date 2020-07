La seconde recrue arrive, le LOSC doublé pour un jeune joueur, United propose un argentin à Villas-Boas… Les infos et rumeurs mercato OM de ce jeudi !

Tous les soirs à 20h10, FCmarseille vous propose les infos et rumeurs mercato. Ce jeudi au programme : Balerdi en approche, l’OM recrute un jeune joueur de 12 ans ? Et Rojo proposé mais pas validé par AVB ?

Mercato OM : C’est imminent pour la seconde recrue de Villas-Boas ?

L’OM doit bricoler en ce début de mercato. Sans argent, André Villas-Boas tente de trouver des joueurs libres ou des prêts. L’argentin Leonardo Balerdi pourrait rapidement rejoindre l’OM…

En effet, selon les informations du journaliste argentin de La Nacion, Juan Pablo Varsky, l’OM aimerait rapidement boucler le prêt de Balerdi. Après Pape Gueye, le défenseur de Dortmund pourrait donc être la seconde recrue olympienne de ce mercato estival (qui ouvrira le 10 août). Cependant, les détails de l’option d’achat ne sont pas connus. Le média allemand Bild parlait de 12M€, reste à savoir si cette dernière sera automatique…

A lire : MERCATO OM : « BALERDI, C’EST UNE PÉPITE ARGENTINE »

Marseille va tenter de clôturer le transfert de Leo Balerdi dans les prochaines heures

L’Olympique de Marseille va tenter de clôturer le transfert de Leo Balerdi dans les prochaines heures. André Villas-Boas a déjà validé son arrivée et il sera prêté pour une saison. Reste à définir le montant de l’option d’achat avec le Borussia Dortmund ». Juan Pablo Varsky – source : Twitter (15/07/2020)

Olympique de Marsella 🇫🇷 tratará de cerrar en las próximas horas la llegada de Leonardo Balerdi 🇦🇷. Andre Villas-Boas 🇵🇹 ya aprobó su incorporación. Se cerraría a préstamo por una temporada. Resta definir el monto de la opción de compra con Borussia Dortmund 🇩🇪. pic.twitter.com/7K5YswMwTn — VarskySports (@VarskySports) July 15, 2020

Mercato : L’OM double le LOSC pour un (très très) jeune joueur ?

L’OM a lancé son projet « OM Next Gen. » en multipliant les partenariats avec les clubs locaux. Dans cette optique, le club olympien souhaiterait établir un partenariat avec le club varois Gardia Club. Nasser Larguet se serait même déplacé mardi pour rencontrer les éducateurs du club de la Garde. Selon Actufoot, « le directeur du centre de formation de l’OM s’est déplacé ce 14 juillet 2020 pour aller féliciter le club varois du Gardia Club, son directeur sportif Sébastien Pasqualini, ainsi que l’ensemble des éducateurs du club pour le travail de formation fourni et les résultats obtenus ces dernières années. »

Déjà une énorme concurrence pour un jeune de 12 ans ?

De plus, Nasser Larguet en aurait profité pour rendre visite à un jeune joueur génération 2008 du Gardia Club à son domicile. Marlon Pineau, 12 ans, pourrait rejoindre le centre de formation de l’OM. Le joueur sollicité par le LOSC mais aussi des clubs étrangers, aurait choisi l’OM. C’est ce qu’affirme le compte bien informé @Treize013 sur les jeunes de la région. Le club olympien aurait même triplé la proposition de Lille en offrant une prime à la signature de 30000€…

Information @treize013 👇🏼 🚨 L’Olympique de Marseille a convaincu la famille de Marlon Pineau (2008), joueur de Gardia Club. L’OM a proposé 3x plus que le LOSC à la signature. L’OM a raflé la mise, et le joueur devrait rejoindre le club. — Treize013 (@treize013) July 15, 2020

Nasser Larguet s’est directement déplacé chez les parents du joueur en question, un jeune très courtisé par plusieurs clubs. La prime à la signature s’élève à 30.000€. https://t.co/AfbB03e6XW — Treize013 (@treize013) July 15, 2020

Mercato OM : Un défenseur de Manchester United proposé à Villas-Boas ?

L’OM semble se préparer à un possible transfert de Duje Caleta Car cet été. Le club aurait plusieurs pistes : Axel Disasi (Reims) ou Jean-Clair Todibo (FC Barcelone). Cependant, le favori reste Leonrdo Balerdi qui devrait débarquer en prêt. Le club olympien reçoit de nombreuses propositions, dont une menant à Manchester United.

Rojo ne plait pas à Villas-Boas ?

En effet, selon FootMercato, Marcos Rojo aurait été proposé à André Villas-Boas. Le joueur est évoqué du côté de l’OM depuis plusieurs mercato, Rojo peut jouer en défense centrale mais aussi comme latéral gauche. Le défenseur de 30 ans n’a plus qu’un de contrat avec United (2021), club qui ne compte plus sur lui. L’international argentin revient d’un prêt de 6 mois dans son ancien club Estudiantes où il n’a joué qu’un seul match. Cependant, selon le média spécialisé dans le mercato, AVB ne serait pas attiré par son profil et l’OM ne devrait donc pas donner suite.

Exclu FM : AVB pas emballé par l’option Marcos Rojo https://t.co/YA6cGVZNka — Foot Mercato (@footmercato) July 16, 2020

Le chiffre : 20

C’est le montant en millions d’euros déboursés par Manchester United en 2014 pour faire venir Marcos Rojo en provenance du Sporting.