La VAR, Caleta-Car et Perrin… Les 3 infos OM du jour !

Comme tous les soirs, nous vous proposons les 3 infos majeures OM de la journée ! Voici celles du samedi 23 avril 2022 !

OM: La VAR finalement présente dès la demie finale face à Feyenoord ?

La Ligue Europa Conférence est la plus petite des coupes d’Europe, et cela se voit. En effet, elle est la seule compétition pour laquelle l’UEFA a décidé de ne pas déployer la VAR lors des matchs de poules dans un premier temps puis lors des rencontres à éliminations directes. Si l’assistance vidéo devait faire son apparition uniquement le soir de la grande finale, elle sera finalement présente un peu plus tôt.

Depuis le début de sa campagne en Ligue Europa Conférence, l’Olympique de Marseille n’a pas été beaucoup aidé par l’arbitrage, bien au contraire. Avec l’absence de la VAR, l’OM a connu plusieurs injustices, notamment avec deux cartons rouges flagrants sur Amine Harit évités par les joueurs du FC Bâle en huitièmes de finales. Si le dispositif de vérification était en place lors de tous les matchs précédents, cela aurait également évité le litige incompréhensible lors du match retour face à Qarabag. Pour rappel, le buteur des azéries avait inscrit un but de la main volontairement avant d’avouer sa faute après de nombreuses plaintes de Guendouzi et après que son entraîneur lui ai demandé d’admettre son erreur. La VAR n’est pas parfaite, loin de là, mais elle aurait certainement évité ces erreurs lors des précédents matchs. Prévue initialement uniquement pour la finale, l’assistance vidéo fera son apparition un peu plus tôt que prévu.

La VAR présente pour la demie OM-Feyenoord ?

Après plusieurs mois des compétitions, la VAR va enfin faire son apparition en Ligue Europa Conférence. L’UEFA a annoncé que le système d’assistance vidéo à l’arbitrage sera déployé lors des deux demies finales (Feyenoord v Marseille et Leicester v AS Roma) alors qu’elle ne devait être utilisée uniquement lors de la finale à Tirana. Cela fait suite à de nombreuses critiques de la part des clubs participants qui, souvent, se sont plaints des moyens mis en place par l’UEFA pour cette nouvelle compétition européenne. Des discussions quant à l’utilisation de la VAR lors de la prochaine édition de la compétition sont également en cours.

Mercato OM: Un nouveau club de Premier League sur Caleta-Car ?

Présent au stade Vélodrome lors de la rencontre qui opposait l’OM au FC Nantes, Steven Gerrard supervisait Bouba Kamara, mais pas seulement… En effet, Duje Caleta-Car serait également dans le viseur de la légende de Liverpool.

Alors que l’OM disputait sa rencontre face au FC Nantes mercredi soir, un certain Steven Gerrard s’est rendu au Stade Vélodrome pour superviser certains joueurs. Selon RMC, le coach d’Aston Villa est venu en personne pour surveiller Bouba Kamara, libre de tout contrat à la fin de la saison. Cependant, l’ancien capitaine des Reds de Liverpool ne serait pas venu uniquement pour le natif de Marseille. En effet, Duje Caleta-Car serait dans le viseur des Villans.

Caleta-Car en plus de Kamara ?

Auteur d’une belle saison après des débuts compliqués, Duje Caleta-Car attire toujours certains clubs anglais. En effet, selon les informations d’Ignazio Genuardi, Steven Gerrard serait également venu au Vélodrome lors du match face à Nantes pour pouvoir examiner de plus près le cas du grand défenseur croate. Donc après Liverpool ou encore West Ham, c’est bien Aston Villa qui s’intéresse au profil du vice-champion du monde 2018. Libre en juin 2023, l’OM devra impérativement le vendre cet été pour récupérer de l’argent et ne pas perdre le Croate librement.

Pour rappel, la dernière fois que les deux clubs ont fait affaires ensemble, c’était pour le transfert de Morgan Sanson à l’hiver 2021.

J’espère que Caleta-Car ne partira pas libre – De Bono

Participant à l’émission Débat Foot Marseille, Jean-Charles De Bono donne son ressenti sur l’avenir du défenseur central de l’OM, Duje Caleta-Car.

J’espère que Caleta-Car ne partira pas libre et que l’OM sera assez intelligent pour le faire prolonger. Aujourd’hui, au mois de juin il restera une année en sachant que l’OM l’année prochaine sera certainement en Ligue des Champions, quel intérêt de vouloir partir aujourd’hui en temps libre dans un an en jouant une C1 en se montrant encore plus aux clubs européens. Sportivement, c’est un joueur important qui a été très souvent titulaire cette saison. Il y a ce conflit qui peut créer de la rancœur de ne pas être parti, il peut aussi penser de manière personnelle. Jean-Charles De Bono – Source : Débat Foot Marseille (21/04/2022)

Mercato OM: Lucas Perrin fait une grosse annonce sur son avenir !

Prêté par l’Olympique de Marseille depuis l’été dernier du côté de Strasbourg, Lucas Perrin engrange énormément de temps de jeu cette saison. Le néo-alsacien réalise une très belle saison avec le RCSA et tente toujours d’accrocher une place en coupe d’Europe voire même en Ligue des Champions. Le natif de Marseille se verrait bien rester dans le nord-est de la France la saison prochaine.

Formé à l’Olympique de Marseille, dans le club de sa ville, Lucas Perrin a pris son envol l’été dernier en direction de Strasbourg pour acquérir du temps de jeu. Souvent remplaçant et rarement utilisé par André Villas-Boas et par Jorge Sampaoli ensuite, le minot a eu l’occasion de disputer beaucoup plus de matchs cette saison sous les ordres de Julien Stéphan. En effet, Perrin a pris part à 30 matchs toutes compétitions confondues cette saison et a même inscrit un but en Ligue 1. Présent en conférence de presse hier après-midi, le défenseur axial a expliqué très bien se sentir en Alsace et espère y rester la saison prochaine.

« Comme je l’ai dit plusieurs fois, je me sens bien ici. Après, moi, je reste focalisé sur la saison, sur les cinq derniers matchs. Je pense qu’on a de belles choses à vivre. C’est mon agent et le président qui gèrent ça avec l’OM. C’est à eux de se mettre d’accord s’il doit y avoir quelque chose ou pas. Ce ne sont pas mes affaires et je ne reste concentré que sur le foot. Honnêtement, je suis au courant de rien. Moi, je suis bien ici, je me sens bien, il y a une bonne ambiance. Donc oui, j’aimerais bien rester ici. » Lucas Perrin – Source: Conférence de presse (22/04/2022)

Julien Stéphan veut garder Lucas Perrin la saison prochaine !

Entraineur de cette très belle équipe de Strasbourg, Julien Stéphan apprécie beaucoup le profil de Lucas Perrin. Egalement présent en conférence de presse hier après-midi, le coach des Alsaciens a confié vouloir garder le défenseur marseillais le plus longtemps possible. L’achat définitif de Perrin ne devrait pas pauser problème aux Strasbourgeois puisque son option d’achat n’est comprise qu’entre 1M2 et 1M5 d’euros. Au vu des nombreux départs à prévoir en défense la saison prochaine du côté de Marseille (Caleta-Car, Saliba, Kamara), Lucas Perrin aurait pu être intéressant dans la rotation de l’effectif olympien 2022-2023 mais Perrin devrait, sauf surprise, s’engager définitivement avec le RCSA à la fin de la saison.