L’avenir de Saliba, le FC Barcelone piste une cible de Sampaoli, et des sanctions à venir… Les 3 infos OM de ce mercredi !

Tous les soirs, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce mercredi: De la concurrence pour Sanchez, Saliba sur le départ et les supporters sanctionnés…

OM Mercato: L’avenir de Saliba déjà réglé ?

Arrivé cet été en prêt en provenance d’Arsenal, William Saliba s’est déjà imposé comme un titulaire indiscutable dans la défense centrale à trois mise en place par Jorge Sampaoli. Arsenal semble déjà avoir fixé son avenir…

Il est l’une des satisfactions du mercato réalisé par Pablo Longoria cet été. Prêté sans option d’achat par Arsenal à l’Olympique de Marseille jusqu’à la fin de la saison, William Saliba fait le bonheur de Jorge Sampaoli dans sa charnière centrale depuis le début de la saison.

En effet, le défenseur central n’a toujours pas eu sa chance avec les Gunners et ce nouveau prêt lui permet de s’aguerrir et de continuer à engranger de l’expérience en défense centrale. Alors qu’il était également suivi par Lille et d’autres écuries européennes, William Saliba avait fait de l’OM sa priorité pour poursuivre sa progression.

Arsenal souhaite le garder ?

Positionné aux côtés de Léonardo Balerdi et de Luan Peres depuis le début du championnat, il montre qu’il s’est parfaitement acclimaté à l’effectif olympien. Précis dans ses interventions et dans ses transmissions, il est l’un des éléments importants du système hybride de Jorge Sampaoli et semble avoir définitivement relégué Duje Caleta-Car sur le banc de touche.

Fabrizio Romano, journaliste mercarto a tenu à clarifier la situation le concernant sur le podcast Here We Go Podcast. Selon ses informations, l’objectif serait qu’il revienne à Arsenal la saison prochaine. Une décision devrait être prise par les Gunners si un nouveau contrat lui est proposé ou non à l’issue de son prêt à l’OM en juin prochain.

Mercato OM : Sanchez finalement de retour au Barça ?

C’est la rumeur farfelue du mercato de ces derniers jours. Au placard du côté de l’Inter Milan, Alexis Sanchez serait dans le viseur de l’Olympique de Marseille…

La drôle de rumeur mercato est provenu d’Italie la semaine dernière. En effet, d’après les informations de CalcioMercato, l‘Olympique de Marseille serait une possibilité pour Alexis Sanchez, en manque de temps de jeu sur ce début de saison du côté de l’Inter (52 minutes en 3 matches). Mais le FC Séville et le Barca seraient aussi sur le coup…

En effet, d’après Todofichajes, un prêt vers la Catalogne jusqu’à la fin de la saison assorti d’une option d’achat serait dans les tuyaux…

Notre journaliste Nicolas Filhol est sceptique concernant cette rumeur :

Sanchez, pas dans les cordes de l’OM financièrement

A lire aussi : OM: La campagne d’abonnements se clôture ce jeudi… Cardoze fait le bilan.

« C’est le même genre de rumeur que Vidal. Ancien joueur de Sampaoli, Chilien, il y a des similitudes. Après il a que 32 ans Sanchez, mais comme dirait Kevin Diaz sur RMC, il est plus à son prime. J’y crois pas trop, même s’il joue plus beaucoup, il a encore deux années de contrat, et un gros salaire. Je pense pas que ce soit dans les cordes de l’OM financièrement. Après le profil du Sanchez du Barça, c’était un super joueur. Tu peux difficilement dire non à un joueur comme ça, mais je pense que c’est juste une rumeur. » Nicolas Filhol – Source: FCM

OM: Le club une nouvelle fois sanctionné ?

La LFP a infligé des sanctions après les incidents à Angers entre supporters. Elle a décidé de sanctionner les deux équipes en ordonnant à titre conservatoire la fermeture des parcages visiteurs lors des matches de l’OM à l’extérieur, et d’une tribune du stade Raymond-Kopa à Angers. Mais la Ligue pourrait taper encore plus fort…

L’Olympique de Marseille est donc être privé de supporters en parcage depuis la rencontre face à Lille, à titre conservatoire. Pas une bonne nouvelle, sachant que les Marseillais se déplacent souvent en nombre pour encourager les joueurs de Jorge Sampaoli.

Et d’après L’Equipe, le commission pourrait faire preuve de sévérité, et ainsi sanctionner le club marseillais.

Un dirigeant de l’OM, avait dénoncé les conditions d’accueil des ultra olympiens à Angers, dans les colonnes de l’Equipe :

Certains clubs prennent la sécurité à la légère

A lire aussi : L’OM déjà un concurrent du PSG? Il calme les ardeurs…

« Tous nos déplacements deviennent problématiques, on a l’impression que certaines clubs prennent vraiment la sécurité à la légère. On a l’impression qu’ils mettent le même dispositif pour nous que pour les autres clubs. Comment se fait-il qu’on n’arrive pas à gérer 500 supporters dans un stade ? On en gère plus de 50 000 sans problème au Vélodrome, à chaque match, avec des moyens adéquats… À Angers, deux bombes agricoles sont balancées dans notre tribune à la fin, on empêche nos stadiers d’être en bas du parcage, du coup, ils sont dans le foule et nos supporters forcent le passage. S’ils sont en bas, personne n’avance. Et la sécurité angevine ne retient personne, de son côté » Dirigeant du club— Source: L’Equipe (24/09/21)