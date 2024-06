Le dénouement pour Conceiçao se rapproche, une piste s’envole, et le cas Clauss se précise… Les 3 infos mercato OM de ce lundi !

Comme chaque semaine, FCM vous propose un récapitulatif des infos mercato ! Aujourd’hui, le point sur le dossier Conceiçao, Longoria voit une de ses pistes s’envoler, le cas de Clauss continue de faire parler !

Mercato OM : Les toutes dernières info sur Sergio Conceiçao !

Sergio Conceiçao sera-t-il le prochain entraîneur de l’Olympique de Marseille. L’ancien coach du FC Porto n’a toujours pas donné son accord à l’OM. Les discussions se poursuivent entre les deux camps.

Le journal l’Equipe fait le point sur le dossier Sergio Conceiçao. L’Olympique de Marseille a fait du coach portugais sa priorité numéro pour le poste d’entraîneur.

Libre après avoir résilié son contrat avec Porto, l’ancien entraîneur du FC Nantes ne veut pas se précipiter et a besoin de temps avant de donner sa réponse aux dirigeants marseillais. Ces derniers ne veulent rien précipiter et n’ont fixé aucune deadline.

A lire aussi : latif OM Mercato : « Gros effort de McCourt, encore… »

Selon les informations du quotidien sportif, les négociations avec l’OM étaient au point mort en milieu de semaine dernière. Elles ont repris ces derniers jours et l’idée est de discuter dans le calme, sans se précipiter. Des avancées ont eu lieu ces derniers jours précise le journal l’Equipe..

Si cela ne se fait pas avant ce week end ca sera mauvais signe (Germain)

En fin de semaine dernière, le journaliste de RMC Sport, Floren Germain faisait également le point sur ce dossier qui pourrait se trouver une issue dans les prochains jours.

« Il hésite, il veut surtout du temps pour réfléchir, et clairement il a besoin de se vider la tête, ce sont les infos que l’on a dans l’entourage de Conceiçao. Il faut tourner cette page FC Porto après une année intense et une fin un peu brutale. Tout cela demande du temps à digérer. Même si l’OM est pressé, et le temps demandé par Conceiçao, cela froisse un peu les dirigeants qui lui ont proposé trois ans de contrat et veulent le mettre au centre du projet et qu’il veulent vite travailler sur l’effectif pour la saison prochaine. On est entre deux, on ne peut pas affirmer que cela ne va pas se faire ou que Conceiçao est séduit. L’OM a toujours eu en tête que ce serait un dossier difficile et comme c’est un coach de haut niveau ça peut mériter une petite attente. Je pense que si cela ne se fait pas avant ce week end ca sera mauvais signe mais en même temps l’OM ne veut pas lui mettre d’ultimatum et trop lui mettre de pression. On a du mal à deviner les véritables intentions de Conceiçao à l’heure ou on se parle, » a ainsi déclaré le journaliste Florent Germain de RMC Sport dans l’émission Rothen S’enflamme.

A lire aussi : Ex OM : Un énorme coup dur pour Arek Milik !

Mercato OM : Une piste de Longoria s’éteint déjà?

Un temps pisté par l’Olympique de Marseille, Luis Alberto devrait s’engager au Qatar avec une belle offre salariale ! L’un des chouchous de Longoria ne rejoindra donc pas l’OM.

Au terme de la saison, Luis Alberto avait annoncé qu’il quittait la Lazio après plusieurs saisons. L’Espagnol avait tapé dans l’oeil de Pablo Longoria qui y voyait certainement une belle opportunité de récupérer un milieu de terrain à moindre coût. Finalement, le président marseillais va voir le joueur lui passer sous le nez puisqu’il devrait rejoindre un club au Qatar ! Al Duhail et la Lazio ont trouvé un accord autour de 11 millions d’euros pour l’Espagnol qui devrait passer sa visite médicale dans les prochains jours.

A LIRE AUSSI : Mercato OM : Deux recrues de Marcelino exfiltrées ?

Le milieu offensif Luis Alberto fait le forcing pour quitter la Lazio de Rome. Le problème : il est sous contrat jusqu’en 2027 et son président Claudio Lotito n’a évidemment pas l’intention de le libérer de son contrat. Le nom du milieu de terrain a été évoqué du côté de l’OM.

« Il veut probablement partir gratuitement. Mais non, il a un contrat de quatre ans, il est membre du club. Nous ne jetons pas d’argent par la fenêtre. Les règles sont les règles, tant civiles que pénales, et elles doivent être respectées. Il a demandé un renouvellement l’été dernier, il est le deuxième joueur le mieux payé de la Lazio, il demande autre chose, il ne se présente pas au camp d’entraînement, comme vous vous en souviendrez tous. Et maintenant qu’il part, il déclare cette chose, d’un coup, et sans rien dire au club. S’il veut partir, il doit trouver l’équipe qui l’achètera. »

🔵🇪🇸 Lazio president Lotito: “Luis Alberto wants to leave as free agent and terminate the contract but he recently signed a new four year deal”. “I’m not crazy, if he wants to leave Lazio he has to bring a proposal to sign him. We’re not wasting our money”. pic.twitter.com/yk2ib44K6X — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 13, 2024

« J’ai déjà demandé la résiliation du contrat »

Un jour avant la déclaration de son président, le meneur de jeu de la Lazio avait donné cette déclaration choc à DAZN : « Je quitte la Lazio à la fin de la saison. C’est fini, j’ai déjà demandé la résiliation du contrat. Je ne veux plus recevoir 1 € de la Lazio. Il est temps pour moi de quitter le club ».

🚨 Luis Alberto announces: « I’m leaving Lazio at the end of the season. It’s over, I’ve already asked to terminate the contract and part ways ». « I don’t want to receive €1 from Lazio anymore. It’s time for me to leave the club », told DAZN. pic.twitter.com/vvzqgVFqsT — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 12, 2024

Mercato OM : Une nouvelle importante sur l’avenir de Clauss !

Cité parmi les pistes de Galatasaray, Jonathan Clauss ne devrait finalement pas rejoindre le club turc de sitôt. D’après Foot Mercato, il n’est pas leur priorité !

Coup dur pour Jonathan Clauss ! Alors qu’en fin de semaine dernière, les médias turcs affirmaient que Galatasaray s’étaient positionnés pour récupérer le latéral droit de l’OM, il semblerait qu’il ne soit pas en tête de la liste des prétendants à ce poste. « Pas une priorité pour eux pour le moment », a répondu le journaliste Santi Aouna de Foot Mercato.

Pas une priorité pour eux pour le moment. — Santi Aouna (@Santi_J_FM) June 9, 2024

Un seul joueur de l’OM a été appelé par Didier Deschamps pour participer à l’Euro 2024 : Jonathan Clauss. Le piston droit doit jouer des coudes avec Jules Koundé pour une place de titulaire. Seulement, il paraît compliqué de voir le Marseillais enchaîner les matchs lors de cette compétition tant la confiance donnée au Barcelonais est puissante. Didier Deschamps a même été questionné à ce sujet et a pris la défense de l’ancien bordelais devant les journalistes.

« Ce qu’il (Koundé) fait avec nous et son club, sa capacité à occuper plusieurs postes, dans différents systèmes… Il a une expérience, même si c’est un jeune joueur. On n’est pas titulaire au Barça et en Bleu par hasard. Il en prend parfois pour son grade, un peu trop. C’est une ‘cible’, mais j’ai confiance en lui et il sait ce qu’il a à faire », a déclaré le sélectionneur en conférence de presse… De quoi penser que le temps de jeu de Jonathan Clauss sera moindre lors de la compétition? Rien n’est moins sûr quand on connaît la volonté de sécuriser les côtés de la part de Deschamps !

L’euro comme argument en cas de vente ?

Après avoir passé deux saisons dans la cité phocéenne, Jonathan Clauss devrait sûrement quitter le club cet été. En effet, d’après l’Équipe, l’OM essayera de vendre le latéral droit français cet été, après l’euro. Une décision qui intervient alors que le contrat de l’international se termine en 2025.

Auteur d’une saison marquée par le manque de régularité et les polémiques extra-sportive, Jonathan ne semble pas parti pour prolonger. Soucieux de le voir partir libre l’an prochain et alors que sa valeur marchande est de 12 millions d’euros sur Transfermarkt, l’OM mise sur un euro réussi du joueur afin de faire grimper son prix.