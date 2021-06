Le dossier David Luiz avance bien, la rumeur d’un accord entre Payet et un club turc et une offre de 30M€ pour deux joueurs de Serie A… Les 3 infos mercato OM du 18 juin !

Comme tous les soirs, nous vous proposons les trois actualités majeures de la journée… Voici les 3 infos OM du vendredi 18 juin !

MERCATO OM: ÇA AVANCE BIEN POUR DAVID LUIZ ?

Une des pistes surprises de ce mercato, se nomme David Luiz. Le joueur de 34 ans est sans contrat, et libre de s’engager là où il le souhaite. Si son nom a surpris, il serait effectivement une vraie possibilité pour Jorge Sampaoli, qui souhaite renforcer son effectif en défense.

Après son départ d’Arsenal, David Luiz pourrait rebondir du côté de l’OM. Alors que son nom est cité au Brésil, l’ancien joueur du PSG aimerait poursuivre sa carrière en Europe. Benfica est aussi intéressé par son retour, mais l’offre marseillaise serait plus importante, et le challenge proposé par Jorge Sampaoli pourrait le séduire. En effet, le coach argentin verrait d’un bon oeil la signature du défenseur brésilien d’expérience, passé par Chelsea et Arsenal. L’OM devrait perdre Duje Caleta-Car, Kamara, mais aussi Lucas Perrin, alors que Balerdi ne s’est toujours pas engagé définitivement. Le recrutement à ce poste s’annonce donc crucial.

JORGE SAMPAOLI AU BRÉSIL POUR DAVID LUIZ ?

A LIRE : Mercato: Après de la Fuente, l’OM vise un autre talent de la réserve du Barça ?

D’après le journaliste Martin Liberman, Jorge Sampaoli se serait rendu à Rio de Janeiro, afin de discuter avec la nouvelle recrue olympienne, Gerson. Durant ce voyage, il en aurait profité pour rendre visite à David Luiz, pour le convaincre de rejoindre l’Olympique de Marseille. A voir si ce déplacement, jouera un rôle ou non dans l’avenir de l’international brésilien…

RUMEUR MERCATO OM: PAYET A TROUVÉ UN ACCORD AVEC UN CLUB ÉTRANGER ?

Alternant le bon et le mauvais, le retour de Payet est mitigé. Considéré comme l’un des meilleurs joueurs de l’effectif, il a quelques fois du mal à assumer ce statut de leader. Alors qu’il a prolongé son contrat jusqu’en 2024, un club turc serait prêt à le recruter…

De retour à l’OM en 2017 contre 30 millions d’euros, après une expérience à West Ham, Dimitri Payet n’a pas toujours évolué à son meilleur niveau. Agé de 34 ans, il est sous contrat avec le club olympien jusqu’en 2024, ce qui devrait lui faire terminer sa carrière à Marseille. Sauf si une écurie se positionne sur lui ? En effet, d’après les informations du média turc Sporx, l’international français serait sur les petits papiers d’un promu de Süper Lig, Adana Demirspor. Le Réunionnais se serait déjà mis d’accord avec l’équipe, et un montant de transfert autours des 2 millions d’euros est évoqué. Pour rappel, Payet a déjà refusé par le passé d’énormes offres de Chine et d’Arabie Saoudite… Le joueur a toujours affiché sa volonté de terminer sa carrière à l’OM et semble bien s’entendre avec le coach Sampaoli (voir ci-dessous).

UNE OFFRE DE 2M€ POUR L’OM ?

Un autre ancien olympien serait visé, Mario Balotelli. Sous les ordres de Villas-Boas et Rudi Garcia, Dimitri Payet a souvent évolué sur le côté gauche. Avec Jorge Sampaoli, le numéro 10 est positionné juste derrière l’attaquant et a une grosse liberté dans le jeu. Au micro de Téléfoot, l’international français s’est livré sur sa relation avec le nouveau coach.

J’ESSAIE DE FAIRE EN SORTE DE LUI RENDRE CETTE CONFIANCE QU’IL M’A DONNÉE — PAYET

A LIRE AUSSI : OM : Payet bat un record de Ligue 1 !

« Avec Sampaoli, on a discuté, et il m’a clairement dit ce qu’il attendait de moi. Et à partir de là, ça été très clair. J’essaie de faire en sorte de lui rendre cette confiance qu’il m’a donnée dès qu’il est arrivé. (…) J’ai toujours été un numéro 10. Même en évoluant coté gauche, je me trouvais régulièrement dans l’axe, je ne reste pas cantonné sur ma ligne comme un ailier. Derrière l’attaquant, au cœur du jeu, c’est ce que je préfère » Dimitri Payet – Source : Téléfoot (23/05/21)

AUJOURD’HUI, JE NE SUIS PAS PRÊT DE REPARTIR, IL ME RESTE PAS MAL DE BELLES ANNÉES DANS CE CLUB — PAYET

« Ça commence à chiffrer. 250 matchs, ça commence à devenir important dans un club. C’est ma 6e, 7e ou 8e saison, je ne sais plus. ça montre la stabilité et le nombre d’années et j’espère en avoir encore d’autres d’ici la fin de ma carrière. Cela montre une stabilité, le nombre d’années où je suis resté au club pour arriver à ce chiffre-là. Je sais qu’aujourd’hui, je ne suis pas prêt de repartir, il me reste pas mal de belles années dans ce club. J’espère aller chercher le plus possible dans le classement des monuments de ce club. Décisif à 103 reprises ? ça fait un match sur 2 décisif, cela fait plaisir que les chiffres puissent appuyer ma carrière ici et l’amour que je porte à ce club. C’est une petite récompense personnelle qui me touche énormément. » Dimitri Payet – Source: OM.fr (13/05/2021)

RUMEUR MERCATO : L’OM FAIT UNE OFFRE DE 30M€ POUR DEUX JOUEURS DE SERIE A ?

Pablo Longoria multiplie les pistes, afin d’offrir à Jorge Sampaoli la meilleur équipe possible. Aucun secteur de jeu n’est délaissé, du poste de gardien de but, à celui d’attaquant. D’ailleurs, l’OM pourrait faire une offre pour deux joueurs de Cagliari.

C’est un coup double que pourrait tenter l’Olympique de Marseille sur ce mercato estival. Selon Centotrentuno, Pablo Longoria aimerait faire son marché du côté de Cagliari. Tout d’abord, c’est l’attaquant Giovanni Simeone, qui serait sur les tablettes de l’OM. Le club sarde souhaite 15 millions d’euros pour le buteur argentin. Un secteur de jeu, où les olympiens devraient recruter cet été, pour notamment palier le départ de Florian Thauvin. Autre élément de l’équipe italienne, Alessio Cragno, gardien de but de l’écurie transalpine qui pourrait quitter son île natale dès cet été.

CAGLIARI ATTEND AU MOINS 40M€ POUR CRAGNO + SIMEONE ?

Afin d’attirer les deux joueurs, l’Olympique de Marseille pourrait faire une offre globale de 30 millions d’euros. Cependant, le club italien attendrait au moins 40M€ pour ces deux joueurs (25 pour Cragno et 15M€ pour Simeone). Affaire à suivre…

A LIRE : MERCATO OM: SAMPAOLI VEUT UN ATTAQUANT ARGENTIN DE SERIE A ?

Johann Crochet, consultant sur RMC, nous a donné quelques indications sur le portier de Cagliari :

CRAGNO, UN SUPER GARDIEN QUI DOIT PROGRESSER SUR SON JEU AU PIED

« C’est un super gardien que j’aime beaucoup. Quand Sirigu va arrêter en sélection, il passera troisième gardien. Il a des très bons réflexes, il est beaucoup sollicité car la défense de Cagliari est mauvaise. Il a fait remporter un nombre de point incalculable à son équipe ces deux dernières saisons. Il est très explosive avec une très bonne mentalité, il a beaucoup progressé. Pendant six mois, il a gravement été blessé, et lorsqu’il s’est remis de ça il est revenu à son meilleur niveau. Il a un gros caractère, un vrai meneur de défense. Il doit progresser sur son jeu au pied même s’il a progressé à mon sens. Quand il va partir, son club va vraiment le regretter. C’est surement cet été qu’il voit devoir faire le grand pas vers un club important. Je ne le vois pas partir en dessous de 20 millions d’euros. Cagliari a la neuvième masse salariale d’Italie, ils ont des moyens, et surtout c’est un Sarde il ne sera pas brader. » @JohannCrochet – Source: Football Club de Marseille (14/06/2021)