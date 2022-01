Le dossier Kamara, la seconde recrue en approche et un joueur ravi de reste … Les 3 infos mercato OM de ce lundi !

Comme tous les soirs, FCM vous propose les 3 infos mercato OM du jour ! Au programme de ce lundi : Kamara ne veut pas penser à son avenir, Kolasinac devrait arriver et Lopez ravi de rester à Marseille…

Kamara ne veut pas penser au mercato

L’Olympique de Marseille semble ne plus imaginer une prolongation de Boubacar Kamara. Le minot pourrait donc quitter le club cet hiver ou l’été prochain, totalement libre. Des rumeurs l’envoient d’ailleurs en Angleterre où Manchester United, Newcastle sont cités pour le récupérer.

En zone mixte ce dimanche après le nul face au LOSC au Vélodrome, le milieu défensif a répondu brièvement aux questions des journalistes. Le défenseur de formation n’a pas vraiment été clair sur son avenir. Evasif, il a surtout affirmé qu’il restait concentré sur le terrain et sur sa vie de famille.

A LIRE AUSSI : Mercato OM : La condition pour que l’Ajax laisse filer Tagliafico !

« On m’envoie un peu partout en ce moment…Mais je suis bien entouré, je reste concentré sur le terrain. En dehors du terrain, je viens d’avoir mon deuxième enfant et je me concentre sur ma vie de famille. Mes collègues ? On parle pas de ça ! » Boubacar Kamara – Source : Zone mixte (16/01/22)

Kamara : « On m’envoit un peu partout en ce moment…Mais je suis bien entouré, je reste concentré sur le terrain. En dehors du terrain, je viens d’avoir mon deuxième enfant et je me concentre sur ma vie de famille. Mes collègues ? On parle pas de ça ! » pic.twitter.com/lvcWoGAnQO — Football Club de Marseille (@FCMarseille) January 16, 2022

Sampaoli se prépare à un départ

De son côté, Jorge Sampaoli se préparerait à toutes les hypothèses dont celle d’un départ dès cet hiver. Le technicien argentin a même révélé en conférence de presse qu’il cherchait des alternatives pour pallier un éventuel départ.

« Boubacar Kamara c’est un joueur qui fait très bien cette fonction de milieu de terrain qui revient dans la défense. Il se positionne très bien quand il faut faire ça. On connaît sa situation, en cas de départ, qui serait dure pour nous. C’est un joueur du club, que l’on connaît bien. On ne peut rien faire concernant cette situation. Quand il est en forme, il donne beaucoup d’équilibre à l’équipe. J’espère qu’on va trouver une solution, j’espère la meilleure pour lui et pour le club et s’il part, on cherchera des alternatives pour le remplacer. » Jorge Sampaoli – Source : Conférence de presse (21/12/2021)

Kolasinac en approche ?

En effet, selon le journaliste anglais Connor Humm, Sead Kolasinac, le défenseur d’Arsenal, devrait rapidement conclure un accord avec l’OM. Son arrivée à Marseille ne peut pas être remise en question par l’interdiction de recrutement prononcée par la FIFA.

Sead Kolašinac est sur le point de conclure son arrivée à Marseille

« Sead Kolašinac est sur le point de conclure son arrivée à Marseille. Leurs sanctions de transfert ne seront pas affectées à cette fenêtre de janvier. Leur option d’achat de Mattéo Guendouzi cet été ne sera pas non plus impactée car l’accord a déjà été conclu entre les deux clubs. » Connor Humm – source : Twitter (16/01/2022)

Sead Kolašinac is close to completing his move to Marseille. Their transfer sanctions won’t be impacted this January window. Their option to purchase Mattéo Guendouzi in the summer won’t be impacted also as the deal has already been agreed between the two clubs. — Connor Humm (@TikiTakaConnor) January 16, 2022

Telles, ce serait un joueur intéressant pour l’OM — Diaz

Kevin Diaz, consultant sur RMC, s’est exprimé à ce sujet ce lundi soir… En évaluant le dispositif mis en place par Jorge Sampaoli, il faudrait un joueur offensif capable d’assurer un minimum la défense sur le côté gauche… Il propose donc un joueur de Manchester United qui a un faible temps de jeu et qui pourrait vouloir se relancer.

A LIRE AUSSI : Mercato OM : Caleta-Car proposé à un cador italien ?

« Dans le système de (Jorge) Sampaoli, le joueur de couloir doit être hybride. Pour l’instant, il fait jouer Luan Peres en tant que latéral gauche. (…) Mais l’OM doit recruter un vrai piston gauche. J’ai des noms. Je ne sais pas si c’est réalisable pour (Pablo) Longoria. En un, je pense à Alex Telles. C’est un joueur que j’apprécie énormément. Il joue peu à Manchester United. Il pourrait être intéressé pour un projet sur six mois pour se relancer et jouer dans une atmosphère bouillante. Il a un gros tempérament. C’est un bon passeur. Ce serait un joueur intéressant pour l’OM. C’est le vrai latéral brésilien, qui sait attaquer et défendre, avec un pied gauche exceptionnel ». Kevin Diaz – Source : RMC

Lopez ravi de rester à Marseille

Interrogé en zone mixte après le match nul 1-1 entre l’OM et le LOSC ce dimanche, Pau Lopez s’est confié sur son futur transfert à l’OM. Le portier prêté par l’AS Roma a disputé 20 matches et sera donc bien olympien à la fin de la saison. Le gardien est content de poursuivre sa carrière à Marseille…

Pau Lopez : « Je suis très content d’être définitivement un joueur de l’OM. À partir du moment où je suis arrivé ici, je voulais rester. Ça a été extraordinaire jusqu’ici. » #OMLOSC pic.twitter.com/WhzQ7yLpiH — Football Club de Marseille (@FCMarseille) January 16, 2022

Parfois, les relances au pied d’un portier peuvent faire peur aux supporters marseillais. Dans un entretien accordé à RMC Sport en novembre dernier, l’Espagnol avait répondu aux questions sur les relances courtes mais avait surtout envoyé un message aux supporters qui l’ont sifflé lors de la rencontre face à la Lazio.

A LIRE AUSSI : OM : Pau Lopez explique comment se déroule la concurrence avec Mandanda !

« Il ne faut pas croire que Sampaoli fait cela uniquement pour le plaisir et le beau jeu. Il veut surtout gagner, comme tous les entraineurs. Mais il pense que la meilleure façon de gagner, c’est en jouant comme ça, en essayant d’attirer l’équipe adverse. Il ne veut pas que l’on fasse 25 passes dans notre surface de réparation, mais il souhaite arriver à attirer les adversaires pour ensuite jaillir dans le camp adverse, et avoir alors moins de défenseurs face à nous. Les matchs dans lesquels on a eu des difficultés, ce sont notamment les rencontres où un bloc de 11 joueurs ne te laissait aucun espace et, ça, c’est plus compliqué. Les gens vont au stade et veulent que l’équipe gagne. Parfois ils doivent se dire: ‘Mais que fait ce gardien à garder le ballon dans les pieds sans bouger?!’ On peut comprendre que les supporters s’agacent, voire même te sifflent, car ils vivent le match, ça peut se comprendre. Mais c’est notre façon de jouer. Balancer pour balancer, c’est parfois bien pire que de faire ce que tu as planifié, travaillé, de respecter ta manière habituelle de jouer. Mais je pense qu’il n’y avait rien de personnel ou contre moi. C’est simplement la passion qu’il y a dans les tribunes, l’envie de gagner et cette fausse impression que l’on reste calme avec le ballon. » Pau Lopez – Source : RMC Sport (18/11/21)