Le loyer du Vélodrome, bonne nouvelle pour les supporters marseillais, premier bilan des joueurs prêtés … Les 3 infos OM de ce vendredi !

« Lorsque j’ai été élu conseiller municipal (en 2014, Ndlr), j’ai très vite alerté sur cette question. Le loyer, à l’époque, était de 3 millions d’euros par an. Ensuite, il est passé à 4 millions d’euros parce que nous avions mis la pression sur la municipalité, puis 5 millions d’euros (à partir de 2017, Ndlr). Cette année, le loyer sera de 6,5 millions d’euros. Soit 1,5 million d’euros de plus que précédemment. Avec une part variable qui fera très probablement grimper ce montant à 9 millions d’euros pour la Ville de Marseille. Cette part variable est, selon nos modes de calculs, assez facilement atteignable grâce notamment à la Ligue des champions. Cela représenterait trois fois plus qu’au départ! C’est pour moi une satisfaction. Quand on veut, on peut! Considérer que le prix du loyer du Vélodrome doit être le bon était un de mes premiers combats dans l’opposition. Ce n’était pas juste que les marseillais paient à la place de l’Olympique de Marseille. On a rétabli de la justice. Plus le loyer est élevé, plus les marseillais bénéficient de cet argent. » Benoit Payan – Maire de Marseille – Source : La Provence (22/09/2022)

A une époque où les déplacements de supporters sont régulièrement interdits par les pouvoirs publics français, cette nouvelle devrait réjouir les supporters de l’Olympique de Marseille.

La saison dernière des incidents ont éclaté lors du match Angers-OM entre supporters des deux camps. On pouvait donc craindre une interdiction de déplacement des marseillais cette année au stade Raymond-Kopa. Et bien non, 500 supporters olympiens seront autorisés à aller encourager leur équipe lors de la prochaine journée de Ligue 1 face au SCO Angers.

Malgré les violents incidents de l’an dernier, les fidèles de l’OM pourront néanmoins se rendre au stade Raymond-Kopa vendredi prochain #SCOOM #TeamOM #Ligue1 https://t.co/p21b2APfHh — La Provence OM (@OMLaProvence) September 23, 2022

Les déplacements à Angers et à Lisbonne autorisés

Les autorités ont en effet jugé qu’il n’existait pas d’antagonisme fort entre les deux clubs au point de devoir empêcher les Marseillais de se rendre à Angers.A noter toutefois que ce déplacement sera strictement encadré par les autorités.

Il y a quelques jours, on apprenait également que les marseillais seront autorisés à se rendre à Lisbonne, le 12 octobre en Ligue des Champions.

L’OM a accueilli plusieurs joueurs en prêt cet été mais en a aussi fait partir certains. Où en sont les joueurs prêtés par le club aujourd’hui ?

Actuellement huit joueurs sont prêtés par l’Olympique de Marseille. Si certains joueurs comme Kévin Strootman ou Luis Henrique ne reviendront plus au club, d’autres comme Jordan Amavi, Pol Lirola ou Konrad de la Fuente pourraient effectuer leur retour une fois leurs prêts terminés. L’avenir d’Arkadiusz Milik est toujours incertain.

Ils s’éclatent loin de l’OM

Parmi tous les joueurs prêtés par l’OM, Arkadiusz Milik est sans doute celui qui réussit le mieux. Auteur de trois buts depuis son arrivée à la Juventus alors qu’il n’a débuté que la moitié des rencontres, le buteur Polonais aurait convaincu les dirigeants Turinois de l’acheter définitivement l’été prochain. Nemanja Radonjic a lui aussi rapidement séduit du côté du Torino. Auteur d’un début de saison spectaculaire avec plusieurs réalisations en matchs amicaux, en coupe et en championnat, l’attaquant Serbe marque le pas depuis quelques matchs. À l’image de son équipe, il s’essouffle avec une sortie avant l’heure de jeu lors de la dernière rencontre et quelques matchs commencés sur le banc des remplaçants.

✈🇮🇹 La Juventus pourrait bien acheter Arek Milik 🇵🇱 à l’issue de la saison prochaine. Les dirigeants italiens sont convaincus à l’idée de le recruter définitivement pour les prochaines saisons. 💶 Le transfert avoisinerait les 10,7 M€. #TeamOM | #MercatOM (@cmdotcom) pic.twitter.com/5fL5g8dqwn — 𝐋𝐚 𝐌𝐢𝐧𝐮𝐭𝐞 𝐎𝐌 (@LaMinuteOM_) September 20, 2022

Ils ne reviendront pas

Prêté à Botafogo, Luis Henrique ne devrait plus porter le maillot de l’OM. L’option d’achat fixé dans le prêt du brésilien est « quasiment obligatoire ». Titulaire une seule fois avec son club depuis son arrivée, il a ensuite enchaîné les entrées en jeu sans peser sur les rencontres avant de retrouver le banc de touche lors des trois derniers matchs de Botafogo. À l’instar d’Henrique, Strootman ne jouera plus à l’OM. En fin de contrat en juin prochain, il se contente pour l’instant d’un rôle de remplaçant au Genoa.

Ils devraient revenir au club

Prêté cette saison à l’Olympiakos, Konrad De la Fuente peine à convaincre en Grèce. Les supporters du club lui reprochent ses gros ratés lors de plusieurs rencontres de championnat. L’ailier Américain n’a pas été inscrit dans le groupe pour participer à la Ligue Europa et n’a pas été retenu pour le dernier match de championnat. On voit mal le club du Pirée lever l’option d’achat de 4 millions pour De la Fuente tout comme Elche avec Pol Lirola qui peine à convaincre en Espagne. Peu utilisé par son entraîneur, le défenseur Espagnol doit se contenter de bout de match et ne devrait pas s’éterniser à Elche. Jordan Amavi et Oussama Targhaline, respectivement prêté à Getafe et Antalyaspor, devraient eux aussi revenir à l’OM à la fin de leurs prêts.