Le onze de Tudor, les inquiétudes d’un adjoint au maire, les doutes d’un spécialiste sur le début de saison de Francfort…Les 3 infos OM de ce mardi

Comme tous les soirs FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce mardi : le onze d’Igor Tudor pour le match contre Francfort, les inquiétudes de l’adjoint au sport sur la gestion des supporters allemands et les doutes d’un spécialiste du football allemand sur le début de saison de l’Eintracht Francfort.

OM – Francfort : Le onze d’Igor Tudor !

C’est le deuxième match de la saison de l’Olympique de Marseille en Ligue des Champions ! Pour la réception de Francfort, Igor Tudor a choisi, comme prévu, de titularisé Payet et Balerdi.

L’Olympique de Marseille retrouve la Ligue des Champions après avoir enchaîné par une sixième victoire ce samedi face au LOSC en Ligue 1. Pour cette rencontre, Igor Tudor a fait des choix. Balerdi est titularisé en défense centrale comme annoncé en conférence de presse Il est accompagné par Bailly et Kolasinac.

Intraitable depuis le début de la saison, Jonathan Clauss est aligné à droite, Tavares occupe le poste de piston gauche. Valentin Rongier est de retour dans le onze après sa suspension face à Lille. Il est accompagné par Veretout. En attaque, Igor Tudor aligne Dimitri Payet comme annoncé il y a quelques jours. Gerson est titulaire avec Alexis Sanchez !

Voici le onze de départ de l’OM

Lopez

Balerdi Bailly Kolasinac

Clauss Rongier Veretout Tavares

Gerson Payet

Sanchez

Déclarations d’avant-match

« Evidemment j’ai un message pour nos supporters, et c’est toujours le même, que l’on ait demain une grande fête du foot dans un très beau stade avec une grande tradition. Notre bilan est meilleur généralement à l’extérieur qu’à domicile. Ça nous donnera encore un peu plus de motivation. À chaque fois que l’on joue en Europe, c’est toujours dans de belles villes, de beaux stades, il y a toujours de l’excitation. Oui l’OM joue un peu comme une équipe de Bundesliga. Ils pressent très bien, on presse très bien, c’est pour ça que je suis très content pour demain. » Oliver Glasner – Source : Conférence de presse (12/09/2022).

« Je ne peux pas juger sur un match. C’est une équipe forte, avec de bons joueurs. On a analysé les derniers matchs, pour préparer notre rencontre. J’ai déjà mon équipe a préparé, je ne peux pas analyser tous les matchs de l’adversaire non plus. J’invite les supporters à ce que ce soit une fête du football. Le match sera suivi à travers le monde, il faut vraiment que les supporters parviennent à soutenir le club et montrer que ce sont de bons supporters. Je suis sûr que ce sera le cas et j’espère qu’on parviendra à décrocher un bon résultat. » Igor Tudor– Source : Conférence de presse (12/09/2022).

OM – Francfort : L’adjoint aux sports de la ville de Marseille est inquiet

Invité sur le plateau de BFM Marseille ce matin, l’adjoint au sport de la ville de Marseille Sebastien Jibrayel à émis des inquiétudes sur la gestion des nombreux supporters de l’Eintracht Francfort présent en centre ville aujourd’hui.

« Je fais confiance en nos forces de l’ordre »

En direct ce matin sur BFM Marseille, Sebastien Jibrayel, adjoint au maire, s’est dit inquiet de la situation vis à vis des supporters du club allemand dont certains n’on même pas de billets pour le match de ce soir :

A lire aussi : OM : De gros doutes à Francfort selon ce spécialiste !

« Quand on voit ce qui s’est passé sur le Vieux-Port, on peut s’inquiéter de la journée qu’on va vivre. Alors évidemment, on a canalisé les 3300 supporters qui vont arriver sur la place de la joliette mais derrière tout ça quid des 5000 allemands qui vont arriver sans billets et qui vont se déplacer dans la ville de Marseille ? Donc je fais confiance en nos forces de l’ordre qui met tout en œuvre pour sécuriser les accès etc, ça va pas être facile pour eux ! Donc je les remercie par avance et derrière j’appelle la plus grande vigilance de la part des marseillaises et des marseillais. » Source : Sébastien Jibrayel – BFM Marseille 13/09/2022

« Ca ne sera pas simple pour eux (les forces l’ordre) , on a des personnages assez dangereux qui débarquent je pense qu’ils sont pas dans un esprit de de fête du football, de fête populaire! » Source : Sébastien Jibrayel – BFM Marseille 13/09/2022

« Au stade la boule au ventre »

Sébastien Jibrayel a ensuite était questionné sur la non interdiction de déplacement des supporters francfortois malgré la réputation sulfureuse de certains d’entre eux :

» Les lois européennes aujourd’hui n’interdisent pas le déplacement des populations. Tu ne peut pas les sanctionner car ils n’ont pas été encore sanctionnés sur des matchs précédents donc pour nous c’est compliqué d’interdire un déplacement de cette équipe. J’ose espérer que l’UEFA et que l’Europe, la communauté européenne se réunira et prendra des décisions fortes parce qu’aujourd’hui ça devient match à tension alors que tout Marseille attend le retour des soirées européennes de Ligue des Champions. Ça devrait être une belle fête et au final c’est la boule au ventre que certains supporters vont aller au stade. » Source : Sébastien Jibrayel – BFM Marseille 13/09/2022

A lire aussi : OM : Énorme coup de théâtre pour Alexis Sanchez ?

OM : De gros doutes à Francfort selon ce spécialiste !

Le chroniqueur pour RMC et spécialiste du foot Allemand Polo Breitner s’est exprimé hier soir dans l’After RMC sur le début de saison compliqué de l’Eintracht Francfort, adversaire de l’OM ce soir en Ligue des Champions.

Hier soir dans l’After-Foot sur RMC, le chroniqueur spécialiste du football Allemand Polo Breitner s’est exprimé sur la mauvaise forme actuelle de l’adversaire du soir en Ligue des Champions :

Une mauvaise dynamique

« Le week-end dernier je vous annonçais que ça y est c’est parti pour Francfort après la déculottée qu’ils avaient infligé contre Leipzig 4 – 0. Entre-temps il y a eu le match contre le Sporting (0-3) qui ressemble beaucoup à ce qui s’est passé ce week-end contre Wolfsburg (0-1). »« C’est à dire que tu as le sentiment que Francfort peut jouer à avoir le ballon, faire tourner le ballon pendant des heures ils n’auront pas d’occasion et ils ne vont pas marquer de but. Donc ça c’est assez désagréable comme sentiment surtout que Francfort est une équipe qui nous avait habituée à toujours jouer à un jeu extrêmement agressif, totalement en contre pressing en étant très dynamique dans la surface adverse. » Source : Polo Breitner – After Foot RMC du 12/09/2022

A lire aussi : OM : Daniel Riolo a de grandes attentes pour ce match face à Francfort !

« On ne sait pas quel système de jeu ils vont adopter ! »

Le chroniqueur a ensuite parlé des incertitudes sur le système de jeu et des joueurs qui seront alignés par l’entraineur autrichien Oliver Glasner :

« Là il y a le retour de Mario Gotze que tu associe à Lindstrom et à Kamada, bah ça donne un cocktail de milieux offensifs qui est très très intéressant techniquement parlant. On avait parlé évidemment de l’acclimatation du français Kolo Muani au sein de l’attaque. C’était une belle histoire et là t’as l’impression que tout s’écroule ! Oliver Glasner, l’entraineur de l’Eintracht, après la rencontre contre Wolfsburg n’était pas du tout content, il a fait une réunion avec ses cadres pour expliquer ce qui n’allait pas et si tu veux, ils sont dans l’obligation de faire un résultat à Marseille. Le problème, et ça on en a beaucoup parlé depuis le début de saison, c’est qu’on ne sait même pas quel est le système de jeu qu’ils vont adopter demain tout simplement. Est-ce qu’on parle d’un retour possible d’une défense à 3 avec notamment le japonais Hasebe, 38 ans, qui ne joue plus d’ailleurs en défense centrale. On ne sait pas s’il reste dans une défense à 4, qui sera à l’arrière gauche ? Parce que le joueur prêté dans le deal avec Kostic à la Juve, Pellegrini, est touché. Son remplaçant est out et on ne sait pas trop si Sebastian Rode qui est revenu plus tôt que prévu pourra jouer au milieu de terrain. » Source : Polo Breitner – After Foot RMC du 12/09/2022

A lire aussi : OM – Francfort : ça chauffe entre supporters dans Marseille !