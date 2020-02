Le onze face à l’ASSE, « Villas-Boas est en train de préparer sa sortie », un jeune latéral bientôt pro… Les 3 infos OM de ce mercredi !

Ce mercredi, c’est soir de match ! L’OM se déplace à Saint-Etienne pour la 23e journée de Ligue 1. Au menu des 3 infos : le onze de Villas-Boas, un ancien coach parisien annonce un départ du Portugais et un minot proche de signer pro…

ASSE – OM : Le onze titulaire d’André Villas-Boas avec Benedetto et Radonjic !

L’Olympique de Marseille se déplace à Saint-Etienne mercredi soir à 21h00 en Ligue 1. Quel onze André Villas-Boas a-t-il aligné? La réponse ci dessous…

André Villas-Boas a un groupe quasi au complet pour ce déplacement important à Saint-Etienne. Avec le faux pas de Rennes ce mardi face au LOSC, l’OM a un vrai coup à jouer pour distancer son concurrent direct. Pour son onze, l’entraîneur marseillais a choisi de faire confiance à Radonjic sur le côté droit. Dario Benedetto qui était incertain est bien titulaire pour cette rencontre.

Le onze de l’OM contre l’ASSE :

Mandanda (cap.) Sarr Alvaro Caleta-Car Amavi Rongier, Kamara, Sanson Radonjic, Benedetto , Payet

Mercato OM – Un ancien coach du PSG l’annonce : « Villas-Boas est en train de préparer sa sortie… »

André Villas-Boas doit faire avec des moyens limités. Le technicien portugais était au courant de la situation financière du club lors de son arrivée, il ne pensait pas pour autant que cela prendra le pas sur le sportif. Selon Luis Fernandez, AVB pourrait quitter le club olympien dès cet été…

Sur beIN Sports, l’ancien international français et coach du PSG estime que Villas-Boas fait un travail remarquable. Luis Fernandez estime par contre qu’AVB a été touché par les manigances du président Eyraud et qu’il prépare son départ…

Villas-Boas fait une saison remarquable — Fernandez

« Depuis que Villas-Boas est arrivé, il a apporté sa patte, il a changé l’OM. Cette équipe est bien disciplinée, bien en place, chaque joueur a son poste. Villas-Boas a décidé de mettre une animation en 4-3-3 avec Payet à gauche… Moi, j’aimerais que Benedetto joue avec quelqu’un d’autre à côté de lui, histoire d’avoir un peu plus de poids au niveau offensif. (…) Les déclarations de Villas-Boas ? Pour moi, ça n’a pas semé le trouble. Contre Bordeaux, l’attitude du groupe était bonne. AVB va aller au bout de la saison. Et il est en train de préparer sa sortie. Ce qui s’est dit et ce qui s’est fait au sein du club, ça l’a certainement touché. C’est un entraîneur. En attendant, le groupe adhère, l’équipe n’est pas perturbée. Ils n’ont pas de profondeur de banc, mais ils sont là. En plus, il n’y a pas eu de mercato. Sans rien, Villas-Boas fait une saison remarquable, il arrive à tirer le maximum de son groupe. Il va essayer d’aller au bout en terminant sur le podium de la L1. Et ce serait déjà fabuleux. » Luis Fernandez – Source: beIN Sports

Mercato : L’OM veut faire passer pro un jeune latéral de 17 ans…

Alors que le dossier Isaac Lihadji a empoisonné les derniers mois de l’OM concernant la formation de l’OM, un autre jeune de sa génération serait sollicité par le club olympien afin de signer son contrat pro…

Recruté par l’OM en 2017, Richecarde Richard sera libre à la fin de la saison et la fin de son contrat aspirant. Selon La Provence, l’OM va lui proposer une offre de contrat professionnel de 3 ans dans les prochaines semaines. Ce latéral droit de 17 ans est dans le viseur de José Anigo qui suit attentivement l’évolution de plusieurs jeunes du centre de formation olympien. Il faut espérer que contrairement à Lihadji, Richard va rapidement accepter l’offre de l’OM. Richecarde Richard est international français U17…

