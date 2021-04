Le petit pactole de la C1, Thauvin avec Gignac ? Et Lirola est cash… Voici les 3 infos OM du vendredi 30 avril !

Comme tous les soirs, nous vous proposons les trois actualités majeures de la journée… Voici les 3 infos OM du vendredi 30 avril !

LE PETIT PACTOLE QUE VA TOUCHER L’OM POUR SON PARCOURS EN C1

Le parcours de l’Olympique de Marseille en Ligue des champions cette saison a été particulièrement douloureux pour les supporters. Le club marseillais pourra toujours se consoler avec le gros chèque qu’il devrait empocher pour cette participation dans la plus prestigieuses des compétitions européennes.

Une victoire et cinq défaites lors des six matchs de la phase de poule de la Ligue des champions 2020-2021, tel est le parcours des marseillais pour leur retour dans la plus prestigieuses des coupe d’Europe. Un bilan peu reluisant mais qui rapportera quand même plusieurs dizaines de millions d’euros à l’Olympique de Marseille, ce qui n’est pas négligeable par les temps qui courent.

A LIRE AUSSI : Vente OM – Di Meco fustige McCourt ! « S’il a une bonne offre, il partira en courant! »

35 À 40 MILLIONS D’EUROS POUR LA C1, SEULEMENT. 10 EN EUROPA LEAGUE…

En effet, pour sa participation en C1, l’OM devrait récolter entre 35 et 40 millions d’euros, malgré l’amende infligée par l’UEFA à l’OM dans le cadre du fair-play financier. En cas de participation à la Ligue Europa la saison prochaine, l’OM espère pouvoir récolter environ 10 millions d’euros avec une billetterie raisonnable. « Ce n’est pas négligeable. Cela équivaut à l’achat de trois Luis Henrique, si vous prenez son salaire chargé et sa valeur nette comptable, son prix de transfert amorti sur la durée du contrat », explique ainsi un cadre du club au journal l’Equipe ce vendredi.

OBJECTIF, RETROUVER LA LIGUE DES CHAMPIONS AU PLUS VITE

A LIRE AUSSI : Vidal et Almada, Sakai out et l’avenir de Benedetto… les 3 infos OM de ce jeudi !

En conférence de presse ce mercredi, Pablo Longoria a évoqué les objectifs de la saison prochaine. Selon lui, l’Olympique de Marseille doit viser le podium pour se qualifier de nouveau en C1: « Séville est très content de gagner la Ligue Europa. Ils sont très content de leur situation. Notre intention, c’est de jouer toujours le podium. C’est difficile mais nous devons être compétitif. Si on a la chance de battre Strasbourg, Sampaoli sera le coach avec le record de points à son arrivée à l’OM. Le vrai OM de Sampaoli va arriver la saison prochaine. On doit répondre aux exigences très grandes. Son travail est très positif. Il a changé la dynamique, donné de l’espoir. Il s’est très bien intégré dans le club. Il s’est très bien intégré dans le club. On a trouvé un très bon coach, avec toutes les valeurs pour un club comme l’OM !, » a ainsi déclaré le président du club marseillais.

MERCATO OM: CE JOUEUR PRÊTÉ VEUT ABSOLUMENT RESTER !

Recruté cet hiver en prêt en provenance de la Fiorentina, Pol Lirola a réaffirmé son envie de rester à l’Olympique de Marseille a micro de RMC. Les dirigeants du club marseillais vont maintenant devoir discuter avec leurs homologues italiens pour tenter de négocier le montant de sa clause.

Arrivé cet hiver, Pol Lirola est l’une des grosses satisfactions de cette seconde partie de championnat. Le latéral droit espagnol, décisif à trois reprises sur les deux derniers matchs, possède une clause assez importante pour les finances de l’Olympique de Marseille (environ 12 millions d’euros). Son transfert est donc encore loin d’être fait.

LIROLA CHAUD POUR RESTER !

A LIRE: VIDAL ET ALMADA, SAKAI OUT ET L’AVENIR DE BENEDETTO… LES 3 INFOS OM DE CE JEUDI !

Jorge Sampaoli serait très satisfait des performances de son latéral droit très offensif. Interviewé sur les ondes de RMC Sport , l’espagnol a fait savoir son envie de rester à l’Olympique de Marseille.

«Je leur ai dit (aux dirigeants) ce que j’avais à leur dire, à savoir que j’ai envie de continuer ici. Mais comme je l’ai déjà dit, ça ne dépend pas que de moi, ce qui dépend de moi c’est de faire de mon mieux sur le terrain, on verra pour le futur» Pol Lirola – Source: RMC (29/04/2021)

MERCATO OM : UNE DESTINATION ÉTONNANTE POUR THAUVIN ?

Florian Thauvin sera libre en juin prochain. Que va faire le champion du monde 2018 ? Sampaoli et Longoria aimeraient bien le conserver mais l’ailier droit aurait plusieurs possibilités…

Interrogé sur l’avenir de Florian Thauvin à l’OM, Pablo Longoria n’a pas fermé la porte à une prolongation en conférence de presse mercredi. « La question de Florian et Jordan, on avance. Nous sommes en discussion, c’st un signal très positif. On continue à discuter avec eux. Je suis positif dans le moment actuel. Mais la situation des joueurs en fin de contrat en Europe est compliquée. Le marché a changé ». Cependant, l’ailier est sollicité par plusieurs clubs européens mais aussi au Mexique !

A LIRE : MERCATO OM : MANDANDA ENVOIE UN MESSAGE CLAIR À THAUVIN POUR SON AVENIR !

TIGRES VEUT S’OFFRIR THAUVIN ?

Un départ de Florian Thauvin en fin de saison est toujours possible. L’avenir du Français peut donc encore s’écrire loin de l’OM. Et pourquoi pas sur le continent américain avec un ancien du club olympien ? En effet, selon les informations de Multimedios et plus précisément Pello Maldonado, le club des Tigres de Monterrey s’intéresse à Florian Thauvin. Les mexicains aimerait bien refaire un coup à la Gignac, arrivé libre en 2015 !

L’agent de Gignac, Jean-Christophe Cano travaillerait dans ce sens. Le club mexicain serait déjà à la recherche d’une maison pour Thauvin dans la ville de Monterrey. Cependant, rien n’est acté, car Thauvin discute toujours avec le Milan mais aussi l’OM pour prolonger son contrat…