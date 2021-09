Le président des Diambars encense Dieng, l’OM derrière Galatasaray, la mise au point de Delort… les 3 infos OM de ce vendredi

Tous les soirs, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce vendredi : Le président des Diambars encense Dieng, l’OM derrière Galatasaray, la mise au point de Delort…

Mercato OM : « S’il met des buts il vaudra rapidement les 100 millions »

Après avoir brillé lors de la rencontre face à l’AS Monaco samedi dernier, Cheikh Bamba Dieng semble avoir marqué des points précieux. Le président des Diambars a tenu à encenser son ancien attaquant.

Titularisé pour la première fois de la saison face à l’AS Monaco samedi dernier, Cheikh Bamba Dieng semble avoir marqué des points précieux. En effet, l’attaquant sénégalais n’avait pas encore réellement eu sa chance depuis le début de la saison et il en a profité pour briller. Installé sur le côté gauche de l’attaque dans le système hybride de Jorge Sampaoli, l’attaquant sénégalais est parvenu à se procurer de nombreuses occasions dès le début de la rencontre.

Malchanceux, Cheikh Bamba Dieng avait même touché les montants à deux reprises en première période. Malgré tout, l’attaquant olympien n’a rien lâché et a fini par inscrire un doublé. Ses deux premiers buts en Ligue 1 qui ont permis à l’Olympique de Marseille de décrocher un succès très important (0-2) face à un concurrent direct aux premières places du championnat. Suite à cette performance, Cheikh Bamba Dieng a prouvé qu’il était capable de suppléer Arkadiusz Milik, éloigné des terrains depuis le début de la saison.

Il peut devenir un attaquant de classe mondiale – Saer Seck

Le président des Diambars, Saer Seck a tenu à s’exprimer suite à la performance de Cheikh Bamba Dieng face à Monaco. Il lui prédit un avenir radieux s’il continue sur sa lancée.

« Il peut devenir un attaquant de classe mondiale. S’il réussit à Marseille, il aura l’opportunité d’aller dans un top club européen, et s’il met des buts il vaudra rapidement les 100 millions. » Saer Seck – Source : 20 minutes (16/09/2021)

C’est l’homme du match – Eric Di Meco

Dans notre Débat Foot Marseille diffusé lundi, Eric Di Meco a tenu à encenser Cheikh Bamba Dieng. À tel point qu’il le considère même comme une recrue dans l’effectif phocéen cette saison.

« On est obligé de mettre Dieng en avant sur ce match-là. D’abord parce qu’il met deux buts et ensuite parce qu’il a fait vivre la misère aux défenseur centraux notamment de Monaco. Même s’il y a deux poteaux, moi j’ai souvenir de la deuxième action qui amène la deuxième frappe sur le poteau avec cette transversale-là qui est tendue vers lui et cette prise de balle et l’accélération. C’est sur ce coup-là j’ai dit « waw il a un truc ». Je ne le connais pas bien, comme tout le monde. Il rentrait un petit peu, il faisait des bouts de matches souvent dans une équipe qui ne tournait pas. Là, il a été impressionnant. Alors son positionnement était intéressant. Justement, comme le disait Jean-Charles, parce que les trois défenseurs centraux monégasques sont de grands gaillards plutôt bons sur les duels corps à corps, là quand il se sont retrouvés sans adversaires à marquer où il faut avoir un petit peu d’intelligence de jeu pour aller compenser on a vu qu’ils étaient en difficulté. Et le fait de le (Dieng) mettre sur le côté comme ça, ça été super intéressant. C’est l’homme du match. Je crois que beaucoup l’ont découvert sur ce match-là. Parce que ce n’est pas ce qu’on a vu depuis qu’il est arrivé qui pouvait nous laisser présager ce genre de match-là. Donc là il a tapé très fort. Ça veut dire encore une solution de plus à laquelle on ne pensait pas en plus. On pensait les De La Fuente, les Under, les Luis Henrique tout ça. Celui-là, je ne l’avais pas mis dans les possibilités. L’OM voulait un remplaçant à Milik. Et, depuis le début de la saison c’était Payet qui jouait dans cette position de faux 9. Donc il tombe là… c’est une recrue quoi. C’est une recrue qu’on n’attendait pas en réalité. » Eric Di Meco – Source : DFCM (13/09/2021)

Ligue Europa : L’OM perd 2 points, Galatasaray leader…

Malgré un match maîtrisé, l’Olympique de Marseille a concédé le match nul en toute fin de rencontre face au Lokomotiv Moscou (1-1) hier soir. De l’autre côté, Galatasaray s’est imposé et a empoché les 3 points face à la Lazio. Le point sur le classement du groupe E.

Les débuts de l’Olympique de Marseille en Ligue Europa ont un goût amer. Alors que les Phocéens maîtrisaient la rencontre, ils se sont fait rejoindre par le Lokomotiv Moscou (1-1) en toute fin de match malgré avoir été supériorité numérique pendant près d’une demi-heure. Si Cengiz Ünder a permis à l’OM de prendre les devants à l’heure de jeu, les Olympiens ont craqué en toute fin de rencontre en encaissant l’une des rares occasions des Russes tout au long du match. Suite à ce match nul, l’OM récupère un point et perd deux points précieux dans la course à la qualification.

De l’autre côté, le Galatasaray et la Lazio ne se sont pas quittés sur un score de parité. En effet, les Turcs se sont imposés 1-0 face au club italien. Un succès qui leur permet de prendre la tête du groupe E. Le 30 septembre prochain, l’Olympique de Marseille recevra Galatasaray pour le compte de la 2e journée de la Ligue Europa.

Le classement du groupe E :

Club Points Différence de buts 1er Galatasaray 3 +1 2e Olympique de Marseille 1 0 3e Lokomotiv Moscou 1 0 4e Lazio 0 -1

Les résultats du groupe E :

– Lokomotiv Moscou 1-1 Olympique de Marseille (Buteur : Cengiz Ünder (sp. 59′)

– Galatasaray 1-0 Lazio

L’égalisation n’efface pas notre bonne prestation – Jorge Sampaoli

« Pol est rentré à son poste, en latéral droit. Il ne faut pas cibler un joueur par rapport à l’égalisation. On est très déçu. On a eu beaucoup de frappes, plus de 70% de possession de balle. Les joueurs du Lokomotiv ont eu une seule frappe en dehors de la surface et ils ont mis un but. On est frustré par rapport à ça. On aurait dû marquer un deuxième but. (…) Non. L’égalisation n’efface pas notre bonne prestation. On est venu pour gagner, on a tout fait pour, mais malheureusement on a encaissé un but sur la fin. Il ne faut pas oublier que l’équipe est jeune et que les joueurs sont en apprentissage. Je suis très heureux d’avoir pris un point ici car ce n’est pas évident. Je me répète mais ça n’efface pas notre bon match. Ce n’est pas parce qu’on a pris ce but qu’on doit avoir des regrets. On aurait pu gagner, mais le football est ainsi fait. On va continuer à travailler. (…) Il faut faire attention car il n’y a que le premier qui passe directement. Donc oui les points perdus vont compter. Mais il faut continuer à travailler. On a encore des matches, il faut prendre les points contre Galatasaray. On a conscience que les points valent cher. Mais si on avait égalisé à la fin, on aurait dit que c’était un très bon point. » Jorge Sampaoli – Source : Conférence de presse (16/09/2021)

Mercato OM : La grosse mise au point de Delort

Alors que l’Olympique de Marseille était intéressé par le profil d’Andy Delort lors du dernier mercato estival, ce dernier a finalement rallié l’OGC Nice. Dans les colonnes de Nice Matin, l’attaquant algérien a justifié son choix.

Il était l’un des dossiers chauds de l’Olympique de Marseille en cette fin de mercato. En effet, Andy Delort était suivi de près par Pablo Longoria afin de remplacer Dario Benedetto, parti du côté d’Elche. Parmi les pistes étudiées, l’ancien attaquant de Montpellier était la priorité du président de l’OM. Toutefois, les finances du club phocéen ne permettaient pas à Pablo Longoria de formuler une offre qui correspondait aux attentes de Montpellier.

Si Andy Delort semblait très intéressé à l’idée de rejoindre l’OM, il a finalement pris la décision de rejoindre l’OGC Nice qui était également dans la course. Le club azuréen a profité de la situation du club héraultais, confronté à de grosses difficultés financières. En effet, l’OGC Nice a formulé une offre de 10 millions d’euros pour s’attacher les services d’Andy Delort.

Mon père suivait l’OM dans les années 90 et m’a souvent amené avec lui au stade – Andy Delort

Dans les colonnes de Nice Matin, l’attaquant niçois a tenu à justifier son choix.

« Je ne vais rien vous cacher. Quand j’ai pris la décision de quitter Montpellier, j’ai eu pas mal d’opportunités. Il y avait Nice, avec un très beau projet. Je vais mettre les choses au clair et rectifier certaines choses. J’ai dit ça car mon père était fan de l’OM quand j’étais petit. Il suivait ce club dans les années 90 et m’a souvent amené avec lui au stade. Aujourd’hui, ça n’a plus rien à voir, je suis un joueur professionnel, je joue en Ligue 1 contre eux. Pour en finir avec ce débat, je suis très fier de porter le maillot du Gym, je suis bien là, ça veut tout dire. » Andy Delort – Source : Nice Matin (17/09/2021)

Delort a eu des vrais contacts avec l’OM – Paga

Paga, ami d’Andy Delort, a révélé dans notre épisode de Débat Foot Marseille du 23 août dernier que l’international algérien avait eu de vrais contacts avec le club phocéen durant le mercato estival.

« Il (Andy Delort) nous en dira pas plus parce qu’à mon avis c’est la bataille entre Nice et l’Olympique de Marseille. Nous, on rêverait de l’avoir à l’OM. Delort a eu des vrais contacts avec l’OM mais après tu sais comment ça marche… Est-ce qu’il y a une vraie volonté derrière ? De mettre l’argent ? S’il va à Nice, il sera associé aux côtés de Dolberg. À l’OM, il pourrait jouer avec Milik mais dans ce cas tu condamnes quelqu’un. En tout cas, les envies d’Andy, c’est écrit pas moi qui vais le dire mais son envie première, c’est de venir à l’Olympique de Marseille. Après, je ne sais pas ce qu’il en est derrière. On ne sait pas. On fait pas partie du staff mais on veut juste que notre ami signe à l’OM. Il nous faut un mec comme ça, c’est un génie. Il le mange le ballon. » Paga – Source : Débat Foot Marseille (23/08/2021)