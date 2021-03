Le prix de Kamara, Eyraud œuvre toujours en coulisse, Sampaoli veut prolonger un joueur libre en juin… Les 3 infos OM du vendredi 12 mars !

Comme tous les soirs à 20h10, nous vous proposons les trois actualités marseillaises les plus importantes de la journée. Voici les 3 infos de ce vendredi 12 mars !

mercato OM: on connait le montant demandé par l’om pour kamara ?

Impressionnant cette saison, Boubakar Kamara attire l’œil des plus grosses écuries européennes. C’est au tour de la Juventus de s’intéresser au jeune milieu de terrain de l’Olympique de Marseille.

Véritable patron du milieu marseillais, Boubakar Kamara met tout le monde d’accord cette saison. Auteur d’un très bon exercice 2019-2020, les observateurs attendaient la confirmation du minot et le moins que l’on puisse dire, c’est que c’est chose faite! Il est même de venu le taulier et le meilleur de joueur de cette équipe de l’OM. Après l’intérêt récent de Liverpool, c’est la Juventus qui entre dans la danse pour tenter d’attirer le jeune français.

entre 35 et 45 millions pour kamara ?

A LIRE: VÉZIRIAN PERSISTE ET SIGNE CONCERNANT LA VENTE OM !

D’après le média italien CalcioMercato, la Juventus est entrée en contact à le joueur et son entourage. Selon leurs informations, l’Olympique de Marseille demanderait entre 35 et 40 millions pour l’international espoir français. Polyvalent, capable d’évoluer en défense centrale, et en numéro six, Bouba Kamara est estimé à 32 millions d’euros par le site spécialisé transfertmarkt.fr.

OM: eyraud oeuvre toujours en coulisse !

« Eyraud is OUT ! » avait répété Frank McCourt à plusieurs reprises aux associations de supporters de l’OM lorsqu’il les a rencontrés il y a une dizaine de jours. Il semblerait que l’ancien président de l’OM soit finalement toujours un peu « IN »…

Jacques Henri Eyraud a été écarté du poste de président de l’Olympique de Marseille il y a quinze jours. Pablo Longoria lui a succédé. Mais l’ancien dirigeant de Disneyland va de toute évidence continuer de représenter le club marseillais notamment auprès des instances du football. » Je ne peux pas vous parler davantage pour le moment, mais sachez que je continue cette belle aventure à l’OM avec Frank et Pablo », a déclaré JHE au magazine So Foot au lendemain de son éviction.

Eyraud is not OUT !

A LIRE: OM: CHANGER DE SYSTÈME POUR INSTALLER LUIS HENRIQUE COMME CENTREUR POUR MILIK ?

Selon les informations du journal l’Equipe ce vendredi, on apprend donc qu’Eyraud pourrait prochainement occuper le poste de vice-président du conseil de surveillance de l’OM et qu’il aura un mandat club pour lui permettre de poursuivre son travail auprès de la LFP notamment. McCourt compte toujours sur lui et la confiance entre les deux hommes n’a jamais été brisée.

On apprend également dans les colonnes du quotidien sportif, qu’il surveille de près le dossier des patrons de groupes renvoyés devant le tribunal correctionnel de Marseille le 22 mars, et qu’ il est toujours en relation avec des cadres du club olympien.

mercato om: sampaoli aimerait garder ce joueur libre en juin…

Jorge Sampaoli était présent ce vendredi au centre RLD afin de répondre aux questions des journalistes en conférence de presse d’avant match. Le coach argentin a été interrogé sur le mercato mais aussi plus précisément sur l’avenir de Florian Thauvin.

Si Sampaoli ne veut pas encore se projeter sur la saison prochaine concernant le mercato, il a quand confié qu’il aimerait bien pouvoir disposer de Thauvin. Le joueur n’a pas écarté la possibilité d’une prolongation de contrat…

Thauvin est un joueur sur lequel j’aimerais compter — Sampaoli

A LIRE: OM : SAMPAOLI EXPLIQUE SA VISION DU JEU ET SON CHOIX DE SYSTÈME…

« Je ne pense pas encore à la prochaine saison. Ce qui est important, c’est de redorer l’image de l’équipe. Il y a beaucoup de frustration dans le groupe. On s’occupera de l’avenir plus tard. Le principal pour l’instant, je me préoccupe plus du match de demain et des efforts fournis demain face à Brest, un match compliqué. Pour jouer libre et avec moins de pression. On pense à l’instant présent. L’avenir de Thauvin ? J’ai toujours l’espoir que les grands joueurs se sentent impliqués dans un projet personnel. Je considère Florian Thauvin comme un grand joueur. Il faut qu’il retrouve son niveau. C’est un joueur sur lequel j’aimerais compter. C’est un joueur déterminant. » Jorge Sampaoli – source : Conférence de presse (12/03/2021)