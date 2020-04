Le prix d’une cible dévoilé, Eyraud s’exprime sur le déficit et un jeune néerlandais pisté… Les 3 infos OM de ce mercredi !

Zubizarreta connaît le prix de Dia, Eyraud parle du déficit et un jeune néerlandais pour remplacer Thauvin… Les 3 infos OM de ce mercredi !

Crise financière, pandémie de Coronavirus, compétitions à l’arrêt, les conditions ne sont pas réunies pour préparer la prochaine saison de Ligue 1. Pourtant l’OM doit penser au remodelage de son effectif et cherche un attaquant…

Satisfait de l’apport de Dario Benedetto, le staff olympien lui cherche un complément. Alors que Valère Germain pourrait quitter l’OM, à un an de la fin de son contrat, et que Kostas Mitroglou fera son retour, Andoni Zubizarreta aurait ciblé plusieurs profils dont plusieurs en Ligue 1…

Alors que les noms de Mbaye Niang ou encore Alexander Sørloth ont été évoqués, un jeune attaquants de Ligue 1 est suivi depuis plusieurs mois. Selon l’Equipe, le jeune buteur de Reims, Boulaye Dia ne sera pas retenu cet été en cas de proposition satisfaisante. En France, Nice et l’OM se sont renseignés mais sans encore entamer de négociations. La valeur est estimée par le SDR pour son joueur serait entre 10 et 12 M€. Recruté à Jura Sud en 2018, l’attaquant de 23 ans a marqué 7 buts et donné une passe décisive cette saison en Ligue 1. En décembre dernier, son agent Fréderic Guerra avait lâché au 10Sport : « A ce jour, il n’existe aucun contact avec l’OM au sujet de Boulaye Dia ». A suivre…

Dans le cadre d’un dossier consacré au confinement au sein du club olympien par le journal l’Equipe, le président Eyraud a évoqué la situation financière de l’OM…

« Ne pas être inquiet serait totalement irresponsable. L'une de nos priorités aujourd'hui c'est de mettre en place un vrai plan d'urgence pour traverser la crise. Adapter l'organisation à cette période exceptionnelle a été un véritable casse-tête. 78 % de nos collaborateurs sont au chômage partiel, on en a gardé 60 en activité réduite pour des missions nécessaires pour la continuité de l'exploitation. Dans ce contexte très grave, tous les membres du Comex ont spontanément proposé de baisser leur salaire de près de 20 % pour s'aligner sur tous nos collaborateurs en activité partielle. Nous avons montré de belles valeurs, je pense. Maintenant, on est un secteur sinistré, comme les transports, la restauration, l'hôtellerie, l'événementiel, la culture… On ne perçoit pas de chiffres d'affaires alors qu'on doit régler des charges fixes tous les mois. Et on est en face de diffuseurs qui nous pénalisent particulièrement puisqu'un club comme l'OM n'a perçu, aujourd'hui, que 41 % de ses droits télé alors qu'il a joué 73 % de ses matches. Évidemment, on doit mettre en place une gestion de crise, où chaque euro dépensé compte. (…) Les pertes ? Cela dépendra de la fin de la crise. On suit cela de très près. Cela se chiffrera en plusieurs dizaines de millions d'euros. » Jacques-Henri Eyraud – source : L'Equipe

Mercato OM : Un jeune ailier néerlandais pour remplacer Thauvin ?

En juin prochain, il ne restera plus qu’une année de contrat à Florian Thauvin. Ce dernier n’a toujours pas entamé de discussion avec les dirigeants de l’OM pour une prolongation de contrat, et ces derniers penseraient à le remplacer par un jeune néerlandais…

Florian Thauvin pourrait donc quitter l’Olympique de Marseille dans un an pour zéro euro. Les dirigeants de l’OM n’ont en effet pas proposé de prolongation de contrat à l’international français. Il n’en n’ont tout simplement plus les moyens après avoir fait exploser la masse salariale du club des dernières années. Et pour le remplacer, les dirigeants marseillais auraient pensé à un jeune ailier néerlandais…

Dortmund et valence à l’affut

En effet, selon le journaliste Manu Lonjon, l’OM est entré en négociations avec le club de Nijmegen pour s’attacher les services de Anthony Musaba. L’ailier de 19 ans arrive en fin de contrat en 2021 et pourrait être une alternative à un éventuel départ de Florian Thauvin. Dortmund, Stuttgart et Valence sont aussi intéressés…