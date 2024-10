Les attentes de De Zerbi, l’avenir de Rongier et une piste en Ligue 1… Les 3 infos OM de ce mardi !

Comme chaque soir, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce mardi : Les attentes de De Zerbi, l’avenir de Rongier et une piste en Ligue 1 !

OM : Les attentes de De Zerbi envers Leonardo Balerdi

Après un début de saison compliqué, Leonardo Balerdi doit rebondir. Roberto De Zerbi attend beaucoup de son joueur, qu’il apprécie beaucoup.

La saison dernière est à oublier pour beaucoup de joueurs mais pas pour Leonardo Balerdi qui s’est révélé. Devenu capitaine, il a même prolongé son contrat à L’Olympique de Marseille. malgré des avances de quelques clubs cet été. Pourtant, son début de saison n’est pas franchement à la hauteur des attentes.

L’Equipe explique d’ailleurs dans un article ce mardi que le défenseur central est porté en haute estime par Roberto De Zerbi qui attend beaucoup de lui. Ils espèrent qu’il prendra enfin la place de leader de la défense et deviendra le patron que l’on voit tous en lui.

A LIRE AUSSI : Mercato : les explications sur la suspension de Pogba !

❗️Le staff attend plus de Leonardo Balerdi ! Roberto De Zerbi, qui a insisté pour que l’Argentin devienne un cadre et leader de la défense, n’a pas manqué de souligner quelques étourderies commises par un joueur qu’il tient en haute estime. [🥇@lequipe] pic.twitter.com/bTvWHkjPGj — Massilia Zone (@MassiliaZone) October 7, 2024

De Zerbi vole au secours de Balerdi !

L’Olympique de Marseille s’est imposé face à Lyon (2-3) au terme d’un match fou. La rencontre a été marquée notamment par l’expulsion de Leonardo Balerdi dès la 4e minute de jeu. Le coach de l’OM a donné son sentiment sur ce fait de jeu ainsi que sur le caractère dont à fait preuve son équipe :

« Ce match a été conditionnée par l’ expulsion de Balerdi qui était justifiée à mon sens, car il a commis une erreur. Mais on lui a dédié cette victoire car c’est notre capitaine, et il le sera encore pendant très longtemps. Il est conscient d’avoir fait une erreur, mais quand on a comme cela, un coéquipier en difficulté, on ne le laisse pas seul, on l’accompagne. Ce soir, c’est un grand match avec une belle force mentale Et du courage, et comme vous dites des couilles… ça c’est plus important que le résultat et que le classement même. Ce sont ces choses-là qui sont très importantes pour s’inscrire dans la durée » a ainsi déclaré Roberto De Zerbi en conférence de presse d’après match.

Mercato OM : l’avenir de Rongier en question ?

L’Olympique de Marseille sa lancé un nouveau projet avec l’arrivée cet été de Roberto De Zerbi. Le technicien italien aime avoir des joueurs sur le long terme avec lui, Valentin Rongier sera-t-il un élément important de son équipe ? Un doute subsiste notamment lié à son contrat et ses blessures…

Ce mardi, la Provence évoque le cas de Valentin Rongier. Le média local explique que la récurrence des problèmes physiques du milieu de terrain interroge en interne. D’autant que le milieu de terrain dispose d’un contrat jusqu’en 2026. La Provence explique que l’été prochain sera donc un moment charnière concernant le capitaine et cette saison 2024/2025 va être décisive concernant l’avenir du joueur qui aura 30 ans en décembre prochain.

Rongier, départ l’été prochain ?



L’Olympique Lyonnais s’est incliné à domicile face à un Olympique de Marseille en sous-effectif. Leonardo Balerdi a écopé d’un carton rouge à la cinquième minute de la rencontre. À la 53e minute, ce sont les hommes de Pierre Sage qui menaient. Le but de Pol Lirola (69e) et celui de (82e) ont permis aux olympiens de repasser devant. L’OL n’a rien lâché et est parvenu à égaliser dans les arrêts de jeu (90+3). Malheureusement pour eux, deux minutes plus tard, une frappe lointaine de Jonathan Rowe a mis fin aux espoirs lyonnais.

Le coach dit qu’on est à environ 45 % de notre potentiel

🔵⚪️ Valentin Rougier : « Le coach De Zerbi dit que nous sommes qu’à 40% de notre potentiel, mais c’est pas anodin si on va chercher cette victoire à 10 contre 11 » #OLOM #TeamOM pic.twitter.com/65hZMVy3sc — Antoine Mazère (@MazereAntoine) September 22, 2024

Valentin Rongier s’est exprimé à propos des performances globales de l’effectif marseillais, après le match entre l’OM et l’OL, au Groupama Stadium. « Il y a beaucoup de choses perfectibles », estime le milieu de terrain français. « Le coach dit qu’on est à environ 45 % de notre potentiel et je pense qu’il a raison. Maintenant, il y a quelque chose qui est en train de se créer et ce n’est pas anodin si les trois qui rentrent marquent, si on remporte ce match à dix contre onze. Ce sont des signaux forts et il faut qu’on se concentre là-dessus », a-t-il expliqué.

à LIRE AUSSI : OM : Gerónimo Rulli, explosif et décisif !

À LIRE AUSSI : OL – OM : Domenech a du mal à avaler la prestation lyonnaise…

Mercato OM : Ce milieu offensif de Ligue 1 plait à De Zerbi !

Roberto De Zerbi a une idée bien précise du profil des joueurs qu’il veut à l’OM. Le technicien italien aurait dans son viseur un joueur de Ligue 1 mais cet international japonais pense lui à rejoindre la Premier League…

Le journaliste japonais Kazu Kakiuchi a expliqué via son compte X que le coach de l’OM Roberto de Zerbi appréciait énormément le profil de Keito Nakamura. « Roberto De Zerbi l’entraineur de Marseille l’apprécie beaucoup, il veut dans l’effectif. Il me semble que le club a déjà fait l’offre. Mais le joueur veut la Premier League… » L’ailier gauche de 24 ans joue à Reims (recruté en provenance de LASK en 2023 pour 12M€), il dispose d’un contrat jusqu’en 2028…

A lire : Ex OM : L’exploit du concurrent de Pau Lopez à Girone !

Nakamura plait à De Zerbi

Roberto De Zerbi the Coach of Marseille appreciates a lot, he wants in the squad. It seems to me that the club has already made the offer #中村敬斗 #日本代表 https://t.co/t0VwBeuaBp — Kazu Kakiuchi (@kazubaggio) October 7, 2024

Le chroniqueur de l’After sur RMC, Kevin Diaz, donne le onze qu’il aimerait voir.Depuis quelques matchs, le système de De Zerbi montre des défaillances. Sur RMC dans l’After ce vendredi après la nouvelle prestation décevante face au SCO d’Angers, Kevin Diaz a livré son onze titulaire qu’il mettrait s’il était conseiller de Roberto De Zerbi !

A LIRE AUSSI : OM Angers (1-1) Rowe : « on aurait mérité de gagner, mais… »

« L’équipe de Marseille je peux te la donner humblement, en tout cas la mienne si j’étais conseiller de De Zerbi. Rulli dans les buts, à droite tu as une possibilité avec Lirola ou un Murillo un peu plus défensif. Balerdi, Brassier en défense centrale. Merlin quand il va revenir de blessure, ensuite tu as deux 6 avec Hojbjerg et Rongier et Rabiot en numéro 8. A gauche, tu mets Rowe, à droite Greenwood et en pointe Maupay. Comme ça, l’histoire elle est réglée. Il n’y a pas à tergiverser, il n’y a pas mieux ! », a déclaré le chroniqueur sur les ondes de RMC après la rencontre.

La réaction de l’entraineur de l’OM Roberto De Zerbi au micro de DAZN au terme du match nul concédé face à Angers (1-1) ce vendredi soir en Ligue 1.

« On a vu de la fatigue chez certains joueurs en première période. On a essayé de trouver des joueurs entre les lignes d’avoir du contrôle, d’aller plus haut et d’aller dans la zone de finition. Et après il y a eu ces expulsions qui ont tout changé, ce n’est plus du tout le même match. On doit continuer à travailler. On ne peut pas jouer trop de matchs comme celui de Strasbourg ou d’aujourd’hui. On a eu du temps pour construire une équipe et elle doit correspondre aux supporters de l’OM. On a des joueurs forts, on doit trouver la mécanique et s’ajuster. On est en colère aujourd’hui après un patch comme celui-là, » a déclaré l’entraîneur de l’OM au terme de la rencontre