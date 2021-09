Les débuts tonitruants de Harit, Kamara parti pour rester ? Coup dur pour Milik… Les infos et rumeurs mercato OM de cette semaine !

Comme tous les week-end, FCM vous propose les infos et rumeurs mercato de la semaine ! Au menu ce dimanche : Harit à l’OM, offre de prolongation pour Kamara, Milik…

Mercato OM : C’est officiel pour Harit…

Retardé à cause des limites de la masse salariale olympienne, le prêt d’Amine Harit vient d’être officialisé par l’OM ! Le milieu de terrain marocain sera bien un joueur de l’OM cette saison !

Voici le communiqué de presse de l’OM

L’Olympique de Marseille est parvenu à un accord avec le club allemand, FC Schalke 04, pour le milieu offensif de 24 ans, Amine Harit. Après le succès de sa visite médicale, Amine s’est engagé avec le club olympien pour un prêt d’un an, sans option d’achat. Il est la dixième recrue olympienne de ce mercato estival 2021. Formé au FC Nantes, Amine Harit fait ses débuts en Ligue 1 avec son club formateur en août 2016. Auteur d’une saison 2016-2017 pleine sous les couleurs nantaises (34 matchs), il rejoint en juillet 2017 le FC Schalke 04. A seulement 20 ans, il découvre la Bundesliga et remporte le titre de meilleur débutant de l’année à l’issue de la saison 2017-2018 (31 matchs, 3 buts, 6 passes décisives). Au total, il aura disputé 119 matchs (13 buts) avec les Königsblauen.

Notre ami Titi est même dans la vidéo de présentation !

… qui impressionne déjà à l’entraînement !

Après être officiellement devenu un joueur de l’Olympique de Marseille hier après-midi, Amine Harit a déjà pris part à l’entraînement et a eu l’occasion d’impressionner ses nouveaux coéquipiers.

À peine arrivé à l’Olympique de Marseille, Amine Harit prend déjà ses marques. En effet, le milieu offensif marocain prêté par Schalke 04 a participé à ses premiers entraînements sous les couleurs olympiennes. Il en a profité pour impressionner Jorge Sampaoli et ses nouveaux coéquipiers.

Très heureux de sa venue à l’Olympique de Marseille, Amine Harit en a profité pour mettre en valeur l’histoire et la grandeur du club puis la ferveur des supporters. Onzième et ultime recrue du mercato estival, il a indiqué qu’il était impossible pour un joueur de football de refuser une offre de l’OM. Des propos qui ne peuvent que ravir les supporters phocéens.

C’est un honneur de revêtir ce maillot – Amine Harit

« Énormément de fierté d’être ici. Je pense que n’importe quel joueur de football rêverait un jour de porter les couleurs de l’Olympique de Marseille. On sait la ferveur qu’il y a ici. C’est un honneur pour moi de pouvoir revêtir ce maillot. Je pense en soi que la motivation on ne va pas la chercher bien loin quand l’Olympique de Marseille est intéressée par vous. Je pense qu’on y réfléchit pas à deux fois. C’est un grand club français, un très grand club français, avec une superbe équipe, un palmarès et surtout un projet qui fait rêver beaucoup de joueurs. On s’est écrit il y a un jour ou deux (avec Rongier). Il m’a demandé si vraiment j’allais venir ici. Je ne lui ai pas vraiment dit oui, mais j’ai essayé de faire passer le mot sans trop lui en dire non plus. Mais on s’est écrit un peu et il m’a demandé comment je l’avais ressenti. Je lui ai dit qu’il l’avait ressenti avant moi, donc je n’avais pas besoin de lui décrire. Je suis un joueur de percussion, un joueur qui aime bien le 1 contre 1, qui aime bien prendre des risques dans les 30 derniers mètres, quelques fois même dans ma partie de terrain. Un joueur qui cherche toujours à créer des espaces, à faire jouer les autres et à être décisif. C’est une équipe qui tourne très bien. Moi, je viens ici travailler et montrer ce que je sais faire. Le reste, c’est le coach qui prendra les décisions. Je suis très heureux d’être ici et je n’en doute pas une seconde que ça va bien se passer. La concurrence, elle est dans tous les clubs. À moi de faire ce qu’il faut et prendre les minutes qu’on va me donner. (…) C’est une grosse équipe avec énormément de joueurs de talent, des jeunes joueurs, surtout des joueurs insouciants. Pouvoir jouer aux côtés de grands joueur comme ça, c’est un réel plaisir. J’ai hâte d’être sur le terrain déjà. Les supporters marseillais, c’est quelque chose de spécial. On sait comment ils sont, la ferveur qu’ils peuvent transmettre. Très hâte de les retrouver à l’Orange Vélodrome et ils ne seront pas déçus. » Amine Harit – Source : OM.fr (02/09/2021)

Mercato OM : Une offre de prolongation transmise à Kamara ?

Alors que l’OM espérait enregistrer une belle vente d’ici la fin du mercato, aucun joueur n’est finalement parti. À un an de la fin de son contrat, Pablo Longoria craint que Boubacar Kamara parte libre à l’issue de la saison. Une offre de prolongation lui aurait été transmise.

Le mercato estival est officiellement terminé. En grande difficulté financière, l’OM n’est pas parvenu à enregistrer une vente dans les derniers instants. Alors que Duje Caleta-Car ou Boubacar Kamara avaient face à eux des offres anglaises, aucun d’entre eux n’est finalement parti. Le défenseur central croate n’a pas été emballé par les deux offres (Wolverhampton et Valence) dont il disposait et Boubacar Kamara n’était pas chaud non plus à l’idée de partir à contre cœur en toute fin de mercato.

Toutefois, Pablo Longoria craint désormais que le milieu de terrain olympien parte libre à l’issue de la saison. En effet, Boubacar Kamara entame sa dernière année de contrat avec l’Olympique de Marseille. Une situation qui embête Pablo Longoria et qui aimerait impérativement le prolonger.

Pablo Longoria a transmis une offre à Kamara ?

Alors que son contrat expire en juin prochain, Boubacar Kamara serait dans le viseur de nombreux clubs européens. En effet, alors que Newcastle et Wolverhampton étaient les plus intéressés en fin de mercato, d’autres clubs suivent le joueur de près depuis plusieurs mois. Parmi eux, l’AC Milan ou même Séville, qui pourraient tenter de passer à l’action à partir de janvier pour faire signer un pré-contrat au joueur phocéen et le récupérer libre l’été prochain.

Par ailleurs, But Football indique que Pablo Longoria lui aurait récemment transmis une offre de prolongation de contrat. Le président marseillais lui aurait proposé de prolonger son contrat d’une saison avec la possibilité de quitter l’OM dès cet hiver si une offre jugée satisfaisante arrive sur son bureau. Toutefois, Pablo Longoria peut se rassurer puisque Boubacar Kamara n’aurait pas l’intention de partir de l’OM libre et souhaiterait que son départ profite à son club formateur d’une manière ou d’une autre. Un accord pourrait donc être trouvé rapidement entre les deux parties.

Je n’aime pas avoir un joueur en fin de contrat dans mon effectif – Pablo Longoria

En juillet dernier, Pablo Longoria avait été interrogé au sujet de Boubacar Kamara. Le président marseillais avait clairement fait savoir qu’il n’aimait pas avoir un joueur en fin de contrat dans son effectif. Reste à savoir si les deux parties parviendront à trouver un accord.

« Avoir des éléments en fin de contrat, c’est une situation déplaisante, surtout quand c’est un joueur issu du centre de formation. Beaucoup de clubs européens se retrouvent à faire des prolongations de contrat. Je n’aime pas avoir un joueur en fin de contrat dans mon effectif, ça, c’est une réalité. C’est le signal que doit donner le club, il n’y a personne au-dessus de l’institution. » Pablo Longoria – Source : Conférence de presse (26/07/2021)

OM : Mauvaise nouvelle pour Milik !

Éloigné des terrains depuis plusieurs semaines, il faudra encore attendre un mois avant de revoir Arkadiusz Milik sous les couleurs de l’OM. Le club phocéen ne veut prendre aucun risque avec le polonais.

Les supporters de l’OM attendent son retour avec impatience. Depuis son retour à la commanderie début aout, Arkadiusz Milik soigne sa blessure à l’écart. Suite au départ de Dario Benedetto, Cheikh Bamba Dieng est donc le seul attaquant capable d’épauler le Polonais. Jorge Sampaoli utilise donc Dimitri Payet en tant que faux numéro 9 pour pallier son absence.

Dans les derniers instants du mercato estival, Pablo Longoria a tout de même tenté de recruter un attaquant plus expérimenté pour le remplacer. En vain. En effet, toutes les pistes explorées (Delort, Sorloth, Simeone…) par le président marseillais n’ont pas pu être approfondies suite aux difficultés financières du club.

Blessé au genou lors de la dernière rencontre de la saison dernière face à Metz, Arkadiusz Milik a même été contraint de renoncer à l’Euro avec la Pologne. De son côté, le Polonais n’a jamais songé à quitter l’OM et travaille intensément pour pouvoir effectuer son retour sur les terrains rapidement.

Milik de retour dans un mois ?

Alors qu’il espérait effectuer son retour face à Monaco, le 11 septembre, La Provence croit savoir qu’Arkadiusz Milik devra encore attendre un peu avant de retrouver les terrains. Cette semaine, le Polonais a retouché le ballon à la Commanderie. Même s’il se sent de mieux en mieux, son entourage espère qu’il effectuera son retour à l’entraînement avec le groupe après la trêve internationale.

Toutefois, son retour sur les terrains devra certainement se faire attendre encore un peu. Selon La Provence l’attaquant polonais aurait encore besoin d’un mois d’arrêt supplémentaire pour être à 100%. De son côté, l’OM ne veut prendre aucun risque avec le joueur et souhaite attendre qu’il soit bien rétabli avant de le réintégrer dans l’effectif olympien.

Je dois remercier Milik pour ça – Pablo Longoria

En juillet dernier, Pablo Longoria avait tenu à remercier Arkadiusz Milik pour son engagement envers l’OM.

« L’avenir de Milik ? Comme je l’ai déjà dit, je n’ai pas une boule de cristal. Mais c’est un joueur de l’OM, un joueur très engagé avec l’OM. Ce qu’il a fait avant l’Euro, en prenant en considération la situation du club et sa santé, de ne pas forcer pour aller à l’Euro et bien commencer le championnat avec nous, c’est un geste que l’on considère comme très fort, je dois le remercier pour ça. Je l’ai fait personnellement. Le niveau d’engagement qu’il a avec le club est haut, en tant qu’institution il faut l’en remercier » Pablo Longoria — Source: Conférence de presse (08/07/21)