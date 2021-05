Bielsa concurrencé par Monaco, Dortmund flaire le bon coup au LOSC, Lyon chipe un rennais et Depay s’éloigne du Barça… Les infos mercato concurrents OM de la semaine

Comme chaque week-end, FCM vous propose les infos et rumeurs mercato de la semaine ! Au programme ce samedi : Monaco n’arrange pas les affaires de Bielsa, Dortmund à l’affût de Botman, l’OL lorgne sur un joueur rennais et Depay voit son destin lié à celui de Koeman…

Les Monégasques s’intéressent à Matheus Cunha, un attaquant déjà dans la short-list de Marcelo Bielsa à Leeds…

L’AS Monaco réalise une très bonne seconde partie de saison. Niko Kovac a trouvé la formule pour faire évoluer ses joueurs dans les meilleures conditions. L’enchaînement de victoires a permis aux Monégasques de titiller Lyon pour une place sur le podium.

LEEDS, L’ATALANTA ET LE NAPOLI EGALEMENT INTÉRESSÉ PAR CUNHA

Malgré un effectif bien rodé et qui brille en Ligue 1 cette saison, la direction du club de la principauté espère recruter un attaquant de haut niveau. Selon les informations de Sky Sports, l’attaquant Matheus Cunha qui évolue au Hertha Berlin est sur les tablettes de l’ASM.

Le buteur brésilien est très convoité, notamment par Marcelo Bilesa à Leeds. Cela fait des mois que le coach argentin suit de près le joueur… En Serie A, le Napoli ainsi que l’Atalanta sont cités parmi les clubs intéressés. L’AS Monaco va avoir de la concurrence dans ce dossier !

MERCATO CONCURRENTS OM : LE BORUSSIA DORTMUND FONCE SUR UN ATTAQUANT DU LOSC À 25M€ !

Moins performant cette saison avec le LOSC, Jonathan Ikoné plaît au Borussia Dortmund !

La saison du LOSC est avant tout à mettre au crédit de Burak Yilmaz et Yusuf Yazici alors que la saison dernière, ce sont Jonathan Bamba, Victor Osimhen et Jonathan Ikoné qui portaient les Lillois sur le plan offensif.

Christophe Galtier, qui ne devrait pas être sur le banc du LOSC La saison prochaine, a moins utilisé l’international français Ikoné. Le natif de Bondy a été absent un long moment et n’a pas réussi à revenir à son meilleur niveau.

DORTMUND VEUT METTRE 25M€ SUR IKONÉ

Bien que décevantes, ses prestations ne sont pas restées inaperçues en Europe et notamment en Bundesliga. En effet, à la recherche d’un attaquant pour remplacer Jadon Sancho, proche de rejoindre la Premier League, le Borussia Dortmund serait intéressé par son profil selon France Football.

Le prochain coach du BVB, Marco Rose, apprécie le jeu proposé par Lille et a regardé plusieurs matchs des hommes de Christophe Galtier. Après avoir tenté de récupérer Maignan, le coach s’attaque à Jonathan Ikoné. Une somme de 25M€ est même évoquée par FF… Reste à savoir si cela suffira pour convaincre la direction lilloise.

Mercato concurrents OM: L’avenir de Koeman influence le transfert de Depay au Barça ?

Depuis le mercato estival 2020, Memphis Depay est l’une des cibles prioritaires du FC Barcelone. Son ancien sélectionneur Ronald Koeman voudrait absolument faire venir le Lyonnais mais son avenir incertain en Catalogne pourrait redistribuer les cartes.

Annoncé depuis l’été dernier du côté du FC Barcelone, Memphis Depay pourrait voir son transfert être plus compliqué de prévu. Libre à la fin de la saison, le numéro 10 lyonnais voudrait rejoindre la Catalogne notamment puisque son ancien sélectionneur avec les Pays-Bas est le coach du Barça. En effet, Ronald Koeman a quitté son poste à la tête des Oranjes pour pouvoir entraîner le club catalan. Cependant, les mauvais résultats des Blaugranas pourraient influencer le futur des deux néerlandais.

Koeman viré, depay oublié ?

Barcelone a réalisé une mauvaise saison et Koeman pourrait en payer les frais. Le hollandais a des chances d’être destitué de son poste à cause de ses résultats décevants. Ce départ pourrait donc empêcher Memphis Depay d’arborer la tunique catalane. En effet, Koeman est celui qui souhaite le plus voir son ancien capitaine en sélection venir à Barcelone. Son départ pourrait donc plus que freiner l’affaire, pourtant bien partie. La possibilité de voir Depay rester à Lyon n’est donc pas impossible…

Mercato concurrents OM: Aulas s’empare d’un cadre du Stade Rennais (pour 0€) !

Damien Da Silva, en fin de contrat avec le Stade Rennais, a trouvé un accord avec Lyon. Un contrat de deux saisons est prévu.

Si le mercato estival n’a pas encore ouvert ses portes mais certains clubs de Ligue 1 commence déjà à faire des affaires. Les Lyonnais risquent de ne pas disputer la Ligue des Champions pour la deuxième saison d’affilée. Les Gones auront sûrement besoin de se renforcer cet été pour tenter d’accrocher le podium l’année prochaine. Les grandes manœuvres ont d’ores et déjà débuté pour les dirigeants de l’OL.

da silva d’accord AVEC LYON !

Alors qu’il était annoncé en Grèce, Damien Da Silva est tombé d’accord avec Lyon. Le capitaine du Stade Rennais, en fin de contrat avec son club, rejoindra le Rhône pour les deux prochaines saisons. Le portugais viendra renforcer le secteur défensif des Gones. Pour rappel, Lyon risque de perdre des joueurs comme Jason Denayer pourrait quitter le club dès cet été.