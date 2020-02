Ligue 1 : On connait le calendrier TV de l’OM jusqu’à fin mars !

L’OM recevra Nantes ce samedi pour le compte de la 26e journée de Ligue 1. Les marseillais connaissent leur calendrier TV pour les 5 prochains matches…









L’OM s’est fait éliminé de la Coupe de France par Lyon, par contre les olympiens réalise un gros championnat de France. Après ses victoires face à l’ASSE, Toulouse et hier soir face à Lille, les marseillais ont engrangé 10 points en 4 matches de Ligue 1 en février.

10 points sur 12 en février…

Il reste encore deux matches face à Nantes et Nîmes pour finir le mois avant d’attaquer un calendrier vraiment light lors du mois de mars. En effet, l’OM ne disputera que 3 rencontres à cause d’une trêve internationale à la fin de ce mois. André Villas-Boas aura aura donc chaque fois une semaine pour préparer son équipe face à Amiens, Montpellier et le PSG…