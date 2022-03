l’OM en clair, 3 top clubs sur Saliba et une cible de Longoria veut partir… Les 3 infos OM de ce mardi

Comme tous les soirs, FCM vous propose les 3 infos OM du jour. Au programme ce mardi : le match face à Bâle sur W9, Saliba aurait de sacrés courtisans et enfin, un joueur de Galatasaray visé par Longoria veut partir…

Le match face à Bâle diffusé en clair !

L’Olympique de Marseille a raté la qualification en Ligue des Champions la saison dernière mais a filé en Europa League. Grosse désillusion en C3 avec des résultats très décevants en phase de poule. Les Marseillais ont tout de même accroché une place en Conference League, la nouvelle compétition créée par l’UEFA.

Dans cette nouvelle compétition, l’Olympique de Marseille a tiré Qarabag, une équipe azerbaïdjanaise pour les barrages, semblables à des seizièmes de finale. Sampaoli et ses joueurs se sont imposés sur le score de 6-1 en cumulé… Un score qui ne reflète pas forcément la physionomie des deux rencontres.

La semaine dernière, les Olympiens ont connu leur prochain adversaire dans la compétition. Il s’agit du FC Bâle, club suisse que l’OM affrontera le 10 et 17 mars. La première rencontre sera à domicile, au stade Vélodrome, un jeudi soir à 21h.

Pour ce match aller de huitième de finale de Conference League, les supporters qui ne sont pas abonnés aux plateformes pourront tout de même voir la rencontre ! En effet, elle sera diffusée en clair, sur W9… Mais pour un match important, les Marseillais auront besoin du soutien de leurs supporters. N’hésitez pas à privilégier la venue au stade pour encourager les joueurs !

W9 a choisi de diffuser OM / Bâle en 1/8e de finale aller de l’Europa Conference League le jeudi 10/03 à 21h.

Commentaires : @XavierDomergue et JM Ferreri.

Commentaires : @XavierDomergue et JM Ferreri.

Bord terrain : @laurie_samama

Bâle frustré en Super League Suisse

Le journaliste Valentin Schnorhk a eu la gentillesse de nous parler du club suisse. Il nous a expliqué le contexte, mais aussi un mercato hivernal très actif avec deux gros départs. De plus, le FC Bâle vient de virer son coach et son jeune remplaçant va débuter ce weekend. Enfin, il nous propose une petite revue de l’effectif du FCB.

« Globalement, la saison de Bâle est correcte mais frustrante. Ils sont 3e du championnat à égalité de points avec les Young Boys de Berne mais à 10 point de Zurich. C’est frustrant car les YB ne font pas une grande saison alors qu’ils dominent depuis 4 ans, et dans ce cas on attend que Bâle domine. On attend d’eux de prendre le titre, sauf que Zurich occupe cette place et cela frustre Bâle. En Europe, il ont fait de bons matches de poule en terminant devant Qarabag, que l’OM vient d’éliminer. »Valentin Schnorhk – source : FCMarseille (25/02/2022)

Les deux Milan et le Real Madrid ne lâchent pas Saliba

Prêté par Arsenal à l’Olympique de Marseille, William Saliba a réalisé un début de saison très abouti sous ses nouvelles couleurs. Forcément, ces performances ne sont pas passé inaperçues dans le monde du football et encore plus en Europe.

Selon le média Calciomercato, William Saliba est ciblé par deux clubs en Italie. Les deux Milan espèrent récupérer le jeune défenseur central français afin de se renforcer dans ce secteur de jeu. Avec le départ de Ramos et Varane, le Real Madrid a trouvé un patron en la personne d’Eder Militao.

Le profil de Saliba plairait aussi aux Merengues pour la saison prochaine. De quoi écarter totalement l’option qui le ferait rester à Marseille? Invité dans l’émission « Rothen s’enflamme », sur les ondes de RMC sport, William Saliba avait évoqué son avenir. Le défenseur central prêté par Arsenal cette saison sans option d’achat n’a visiblement pas vraiment envie de se prononcer clairement..

« La seule chose que je peux dire c’est que je suis heureux à Marseille, a-t-il confié jeudi dans Rothen s’enflamme sur RMC. J’aime la ville, le club, les supporters, l’équipe… Tout se passe bien. Je ne sais pas ce qu’il va se passer dans six mois. L’année dernière, quand j’étais à Nice à la même période, je ne savais pas que je jouerais à Marseille. Les choses se passent tellement vite dans le football. Je n’ai pas envie de penser au futur. Je vais tout donner. Puis il y aura des discussions cet été. Cette année, ça se passe vraiment bien. J’essaie de faire comme si ce n’était pas un prêt. » William Saliba – Source RMC Sport (26/01/2022)

Dans un épisode de Débat Foot Marseille, notre consultant Jean-Charles De Bono s’etait exprimé à ce sujet. Ce dernier ne voit pas l’intérêt que pourrait avoir Arsenal de céder William Saliba contre une dizaine de millions d’euros alors que le défenseur brille depuis le début de la saison.

« Saliba pour moi, ça va coûter très cher. Aujourd’hui, il s’est imposé en tant que titulaire et comme Capitaine de l’Equipe de France Espoirs. Il a une progression énorme, certains clubs européens le surveillent de très près. Il n’y aura pas que l’Olympique de Marseille ! Ils ne sont même pas prioritaires sur le dossier. Si Arsenal veut le vendre, ils vont vouloir faire le plus d’argent possible ! Sinon, ils vont vouloir le récupérer pour jouer. Il prouve qu’à l’OM, avec une grosse pression devant 60 000 personnes et ce qu’il se passe autour, il arrive à s’imposer en tant que meilleur défenseur et titulaire indiscutable… Je ne vois pas trop l’intérêt d’Arsenal de dire : tenez on vous le vend à 10M€. Et imaginons que ça se passe mal pour certains avec les Bleus et qu’il soit appelé en A en fin de saison. Là, je ne sais pas comment ce sera possible ! » Jean-Charles De Bono – Source : Football Club de Marseille (18/11/21)

Kerem Aktürkoglu a réclamé un départ à son président !

L’Olympique de Marseille aurait coché le nom de Kerem Aktürkoğlu lors des derniers mercato afin de renforcer son attaque. Pablo Longoria apprécierait le profil du jeune joueur qu’il a affronté en Europa League en début de saison.

Avec la perspective de ne pas jouer une compétition européenne la saison prochaine avec le club truc (Actuellement 12e de Süper Lig), Kerem Aktürkoğlu songerait à quitter Galatasaray pour une nouvelle aventure. Une bonne nouvelle pour Pablo Longoria?

Selon le média Aksam, l’ailier aurait rencontré son président et lui aurait signifié sa volonté de quitter le club à l’issue de la saison. Avec un contrat allant jusqu’en 2026, Galatasaray pourrait réclamer quelques millions d’euros. Sa valeur transfermarkt n’excède pas les 11M€.

Kerem Aktürkoğlu, un jeune turc prometteur

En Août dernier, FCM a demandé à Bertan Öner quelques informations sur Galatasaray. Au début de la saison, il définissait déjà Kerem Aktürkoglu comme un jeune ailier prometteur.

« Nous avons une équipe complètement renouvelée par rapport à la saison dernière parce qu’à cause du fairplay financier la plupart de nos joueurs étaient en prêt. Cette année, on a eu un nouveau président qui a été élu et la disparition du fairplay financier, ça nous a permis de miser sur des joueurs qui pouvaient nous rapporter de l’argent à la vente. Donc il va falloir que cette équipe, totalement remaniée, apprenne à jouer ensemble. Comme on est une équipe nouvelle, on n’a pas encore pu voir quel serait l’équipe type. Mais, moi si j’avais un onze type à donner avec ce que je pense de l’équipe : On a Muslera, notre gardien depuis plusieurs années, Sacha Boey à droite, Luyindama et Nelsson en défense central et Patrick Van Aanholt à gauche. En milieu, il devrait y avoir principalement Taylan Antalyali, Feghouli que vous connaissez et Cicâldau. Tout ça en milieu plutôt central. Ensuite, on a un jeune joueur prometteur turc, Kerem Aktürkoglu, sur l’aile, Morutan qui peut jouer sur les ailes aussi. Et, en attaque, il y a Mostafa Mohamed, moi c’est ma préférence mais pour le moment l’entraîneur préfère mettre Mbaye Diagne. Donc vous l’aurez compris Falcao n’est plus dans nos petits papiers (il a été libéré et devrait signer en Liga), après on verra comment sa situation évolue dans les prochains jours. » Bertan Öner – source : FCMarseille (31/08/2021)