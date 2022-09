L’OM répond à Tudor, Bamba Dieng change d’avis ? Gerson vers la Premier League ? Les 3 infos OM de ce mardi !

Comme tous les soirs, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce mardi : L’OM répond à Tudor, retournement de situation dans le dossier Bamba Dieng, Gerson relancé par un club de Premier League ?

L’OM répond à Tudor !

Igor Tudor avait critiqué l’état de la pelouse du Stade Vélodrome après le match nul concédé face à Rennes. Un dirigeant du club marseillais lui a répondu sur ce sujet.

Au terme du match nul concédé par l’OM contre Rennes au stade vélodrome lors de la dernière journée de Ligue 1 avant la trêve internationale, l’entraineur du club marseillais avait mis en cause la pelouse de l’enceinte du boulevard Michelet. « On s’attendait à ce type de match contre une équipe forte. On a poussé pour gagner le match. Malheureusement, nous n’avons pas réussi à le faire. C’est un match nul qu’il faut accepter (…) Il y avait aussi un problème avec le terrain aujourd’hui. J’en ai parlé avec les dirigeants du club. Quand on essaie de vite jouer de derrière, ça pose problème ». », expliquait ainsi Igor Tudor en conférence de presse à l’issue du match.

Hier lors de la conférence de presse organisée au Stade Vélodrome pour annoncer une double délocalisation du RCT à Marseille, Martin d’Argenlieu, directeur des grands projets à l’OM, a répondu à l’entraineur croate sur ce sujet :

« Il y a eu une forte canicule cet été et tous les terrains ont été fortement marqués. Mais la spécificité de notre pelouse hybride, pour laquelle de lourds investissements ont été consentis, fait que même s’il n’y a plus de brins naturels, elle reste parfaitement jouable. Le responsable des pelouses de la Fifa est venu à Marseille la semaine dernière. Il nous a dit : ‘Bravo pour la pelouse, je n’aurais pas fait mieux !’ On la surveille comme le lait sur le feu. » Martin d’Argenlieu – Source : La Provence

Mercato OM : Surprenant revirement de Bamba Dieng ?

Alors qu’il n’a pas joué la moindre minutes avec l’OM depuis le début de la saison, Bamba Dieng aurait demandé à quitter le club pour rejoindre l’OGC Nice.

Tout proche de signer à l’OGC Nice dans les tout derniers instant du mercato, Bamba Dieng a vu son transfert chez les Aiglons avorté en raison d’une anomalie détecté lors de la visite médicale. L’arrêt des négociations entre l’OM et le Gym semblait avoir mis fin au feuilleton mais tout ne semble pas terminé. S’il n’a pas été inscrit sur la liste des joueurs en Ligue des Champions, l’international Sénégalais a réintégré le groupe du Tudor et postule désormais pour une place dans l’équipe. Malgré son retour dans le groupe, le buteur de 22 ans n’aurait pas abandonné l’idée de quitter le club. En effet, Dieng aurait la ferme intention de quitter Marseille au plus vite.

Nice espère toujours Bamba Dieng

Selon les informations du Quotidien du Sport, Dieng serait toujours ciblé par les dirigeants niçois qui peuvent encore recruter sous la forme d’un joker. En difficulté depuis le début de la saison, les Aiglons aurait fait du Sénégalais une priorité afin de renforcer leur effectif. Le club olympien a déjà fixé ses conditions pour un éventuel départ de Dieng : Longoria veut un transfert sec au dessus de 10 millions d’euros. De son coté Bamba Dieng souhaiterait quitter le club pour gagner du temps de jeu en vue de la Coupe du Monde. Déclassé dans la hiérarchie des attaquants de l’OM, l’international Sénégalais pousse en interne pour un départ vers Nice.

La direction ne croit pas en lui

« Quand il recrute Luis Suarez cet été et Cédric Bakambu cet hiver, ils ont l’intention de vendre Bamba (Dieng). Est ce qu’il croit véritablement en lui ? Aujourd’hui c’est ça la vrai question. Je pense que le joueur et son entourage doivent le réceptionner de la manière suivante. Il doit se dire qu’on ne lui fait pas confiance. Plus que de la pression, c’est plutôt l’état d’esprit dans lequel se trouve Dieng aujourd’hui qui pose question. Il est jeune, il a envie de réussir à l’OM mais je ne suis pas sur que la direction croit en lui. Il y a aussi des volontés de l’entraineur d’intégrer certains joueurs et d’en écarter d’autres pour des raisons sportives ou extra-sportives. On n’est pas dans la tête de Tudor mais si c’est lui qui a voulu faire venir Suarez, il passera avant Dieng. » Cyril Astier – Source : Football Club de Marseille (19/09/2022)

Mercato OM : Gerson relancé par un club de Premier League des cet hiver ?

Décevant depuis plusieurs semaines, Gerson pourrait être poussé vers la sortie lors du mercato hivernal. Un équipe de Premier League aurait déjà manifesté son intérêt pour recruter le milieu Brésilien.

Alors qu’il avait réalisé une fin de championnat canon la saison dernière avec l’OM, Gerson vit un début de saison très compliqué. Les prestations du milieu Auriverde sont bien en dessous de ce qu’il a proposé la saison dernière et de ce qu’il est réellement capable de faire. Le brésilien qui commence à agacer les supporters marseillais pourrait quitter le club plus tôt que prévu. Titulaire à six reprises depuis le début de la saison, Gerson pourrait en effet être sacrifié par Pablo Longoria dès le mercato hivernal.

La valeur marchande du brésilien ayant augmenté, le président marseillais pourrait se laisser séduire en cas de belle offre. Une offre qui pourrait rapidement venir d’Angleterre. En effet, selon les informations du média Brésilien Coluna do Fla, Aston Villa pourrait recruter le milieu de terrain marseillais lors du prochain mercato. En difficultés depuis le début de la saison en Premier League, les Villains souhaiteraient se renforcer et aurait fait de Gerson une priorité. De son coté, le brésilien agacé par les récentes critiques à son encontre pourrait lui aussi se laisser tenter par un départ.

« On ne peut pas faire comme si Payet et Gerson étaient des remplaçants et que c’est normal ! »

« Il n’y a quasiment pas de débat, on a vu que Under et Harit collent au style Tudor. En revanche j’espère que le staff et l’entraîneur vont prendre à bras le corps les cas Gerson Payet, parce qu’on ne peut pas faire si ces deux joueurs étaient des remplaçants et que c’est normal. Ce sont des joueurs qui peuvent postuler régulièrement à des places de titulaire. S’il y a un vrai problème physique avec Payet et bien il faut que Tudor fasse comme Sampaoli qui l’avait pris dans son bureau en début de saison et lui avait demandé clairement qu’il fasse le nécessaire pour être à bloc et à 100%. Il faut prendre ces 15 jours de trêve pour qu’il revienne à bloc…. Et Gerson on voit bien qu’il boude à chaque fois qu’il sort, je pense qu’il faut lui parler il faut de la psychologie il faut un déclic avec ces joueurs la. Je ne veux pas me résigner à me dire que Gerson et Payet ne sont pas dans le système et ce n’est pas grave… « Florent Germain – Source : BFM Marseille Provence