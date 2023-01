Longoria discute avec Moffi, deuxième recrue attendue cette semaine et 3 ou 4 options après l’échec Trossard… Les 3 infos Mercato OM de ce lundi

Malgré la concurrence du Torino, l’OM devrait bien finaliser le recrutement d’Ical Ilic pour juin prochain. Selon Fabrizio Romano, « l’Olympique de Marseille travaille sur les documents de l’accord d’Ivan Ilić pour le sceller dans les prochaines heures avec des tests médicaux cette semaine. Voilà, c’est confirmé. La transaction coûtera € 15 millions de frais fixes plus des suppléments proches de € 3 millions. »

Olympique Marseille are working on the documents of Ivan Ilić deal to get it sealed in the next hours with medical tests this week. Here we go confirmed. 🚨🔵 #OM

Deal will cost €15m fixed fee plus add ons close to €3m. pic.twitter.com/7hGwTMASfR

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 23, 2023