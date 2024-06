Longoria réclame deux gros chèques, les dates des matchs de l’OM sont connues ! Brassier et Ndidi ça se rapprochent… Les 3 infos OM de ce vendredi !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Comme chaque soir, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce vendredi : L’OM en quête de liquidités ? Le calendrier de Ligue 1 connu, Brassier et Ndidi en bonne voie ?

Mercato : L’OM réclame deux gros chèques !

Alors que l’Olympique de Marseille n’a toujours pas officialisé la signature de Roberto De Zerbi, les dirigeants marseillais travaillent sur les contours du prochain effectif olympien. Certains éléments sont courtisés et pourraient permettre de remplir les caisses club en cas de transfert.

Sans Coupe d’Europe la saison prochaine, l’OM va devoir réduire son budget et notamment sa masse salariale. Les dirigeants marseillais vont ainsi devoir exfiltrer certains des plus gros salaires de l’effectif.

Plusieurs éléments sont semble-t-il déjà sollicités. Comme révélé cette semaine, le jeune Ndiaye est courtisé par Everton. Après une première saison compliquée à l’OM, le jeune international sénégalais souhaitait initialement poursuivre son aventure à Marseille. L’état major olympien voulait également le conserver. Mais le forcing du club anglais pourrait bien convaincre les deux parties. L’OM aimerait au moins récupérer sa mise, soit environ 20 millions d’euros tout compris, explique le journal l’Equipe ce vendredi.

L’OM gourmand pour Veretout

Hier, on apprenait par ailleurs que le club qataris d’Al Duhail entraîné par un certain Christophe Galtier, serait intéressé par Jordan Veretout. Si la tentation de vendre l’un des trois plus gros salaires de l’effectif est grande, les dirigeants de l’OM n’ont pas l’intention de brader pour autant le milieu de terrain international français. Le quotidien sportif précise même que le club marseillais se montre très exigeant financièrement avec Al Duhail pour le transfert de Veretout.

Pour renflouer les caisses du club, Pablo Longoria et Mehdi Benatia attendent ainsi deux gros chèques sur ces deux dossiers.

OM : Le calendrier de Ligue 1 révélé, les dates des matchs face au PSG, et Lyon connus !

La Ligue de football professionnel vient de communiquer le calendrier complet de la saison prochaine en Ligue 1. Voici le calendrier de l’ensemble des matchs de l’Olympique de Marseille.

Les matchs face à Lyon se joueront le 22 septembre 2024 et le 2février 2025 :

Les deux matchs face au PSG auront lieu les 27 octobre 2024 et le 16 mars 2025 :

Mercato OM : ça se confirme pour Brassier et Ndidi !

En attendant l’officialisation de l’arrivée de De Zerbi (la smeaine prochaine ?), l’OM travaille de concert avec son nouveau coach sur le mercato. Le dossier Brassier avance bien, celui menant à Wilfred Ndidi est plus compliqué…

La Provence fait le point sur le mercato olympien. Le journal évoque « un accord de principe » concernant Brassier. L’OM aurait proposé 9M€ + 2 de bonus à Brest pour la dernière année de contrat de son défenseur. La Provence précise que « le tandem Longoria-Benatia scrute avec attention la situation du milieu de terrain Wilfred Ndidi (27 ans). Le profil du Nigérian, libre le 30 juin à l’issue du bail qui le liait à Leicester (192 matches de Premier League depuis 2016), plaît beaucoup sur les hauteurs de La Commanderie. L’OM essaie de le convaincre de rallier la Provence, mais se heurte actuellement à une rude concurrence (Betis et Everton, notamment). » Monaco et Lyon seraient aussi intéressés par le profil de l’international nigérian.

Brassier ça avance bien, Ndidi pisté par d’autres clubs



Wilfred Ndidi va quitter Leicester en fin de contrat et devrait s’engager dans un autre club européen. Suivi par l’OM, la piste qui mène au joueur pourrait se compliquer dans les prochains jours alors que d’autres cadors sont sur le dossier. Selon Footmercato, c’est l’AS Monaco qui pourrait tenter sa chance, en cas de départ au milieu de terrain.

Le remplaçant de Youssouf Fofana ?

Avec une année de contrat restant, le milieu de terrain monégasque actuellement à l’Euro avec l’équipe de France, devrait bien partir durant ce mercato. Une perte précieuse dans l’entre jeu de Monaco qui pourrait donc être compensée par l’arrivée du milieu de Leicester City de 27 ans.

Ndidi veut jouer la Ligue des Champions ?

D’autres clubs français suivent de près le joueur, comme l’OL. Cependant, le joueur souhaiterait quitter l’Angleterre pour jouer la Ligue des Champions. Une contrainte pour les deux Olympique qui ne joueront tous les deux pas la compétition la saison prochaine. De quoi laisser le champ libre à l’AS Monaco ?